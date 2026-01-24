ETV Bharat / bharat

चित्रोत्पला फिल्म सिटी: छत्तीसगढ़ की डेवलप अर्थव्यवस्था को देगी नई गति, बोले - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री ने कहा, फिल्म सिटी, कल्चरल कन्वेंशन सेंटर से युवाओं, कलाकारों और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा.

CHHATTISGARH DEVELOPING ECONOMY
चित्रोत्पला फिल्म सिटी
रायपुर: प्रदेश का बरसो पुराना पुराना सपना आज सच हो गया. चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी. इस महत्वाकांक्षी पहल के माध्यम से छत्तीसगढ़ न केवल फिल्म निर्माण और सांस्कृतिक आयोजनों का एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा. साथ ही यह परियोजना राज्य की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगा. चित्रोत्पला फिल्म सिटी और ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच मिलेगा, निवेश के नए अवसर डेवलप होंगे और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान विश्व स्तर पर और अधिक मजबूत होगी.

यह परियोजना आने वाले सालों में राज्य के युवाओं, कलाकारों और पर्यटन क्षेत्र के लिए विकास के नए रास्ते खोलेगी. सीएम विष्णु देव साय ने शनिवार को रायपुर के ग्राम माना-तूता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित किया. सीएम ने कार्यक्रम के मंच से चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के फायदे भी गिनाए.

CHHATTISGARH DEVELOPING ECONOMY
चित्रोत्पला फिल्म सिटी (ETV Bharat)

''चित्रोत्पला फिल्म सिटी'' से बदलेगी छत्तीसगढ़ की पहचान

कार्यक्रम की शुरूआत वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुई. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की आधारशिला रखी. इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों, फिल्म कलाकारों, निर्माता-निर्देशकों को बधाई एवं शुभकामनाएं सीएम ने दी.

साय ने कहा, आज का दिन प्रदेश के अभिनय और कला जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. चित्रोत्पला फिल्म सिटी के माध्यम से प्रदेश के हजारों हुनरमंद कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा. स्थानीय फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण से जुड़ी सभी तकनीकी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी. उन्होंने फिल्म सिटी एवं ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश की कला और कलाकारों को उचित सम्मान मिल रहा.

CHHATTISGARH DEVELOPING ECONOMY
चित्रोत्पला फिल्म सिटी (ETV Bharat)

''सांस्कृतिक एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों को बड़े पर्दे पर स्थान मिलेगा''

विष्णु देव साय ने भूमिपूजन के साथ ही फिल्म निर्माण और कन्वेंशन सेंटर से संबंधित विभाग को चार प्रस्ताव प्राप्त होने पर खुशी जाहिर की. सीएम ने कहा कि इससे प्रदेश में फिल्म निर्माण गतिविधियों को नई गति मिलेगी और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों को बड़े पर्दे पर स्थान मिलेगा.

''छत्तीसगढ़ पर्यटन एवं फिल्म विकास उद्योग के लिए सुनहरा दिन ''

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा, यह अवसर छत्तीसगढ़ पर्यटन एवं फिल्म विकास उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यह केवल एक निर्माण परियोजना की शुरुआत नहीं, बल्कि राज्य के सांस्कृतिक, आर्थिक और रचनात्मक भविष्य की सशक्त नींव भी है. मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता से भरा राज्य है और इस पहल से पर्यटन के साथ-साथ फिल्म उद्योग को भी नया आयाम मिलेगा.

CHHATTISGARH DEVELOPING ECONOMY
चित्रोत्पला फिल्म सिटी (ETV Bharat)

पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ फिल्म निर्माताओं के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है. हमारी स्पष्ट योजना है कि आगामी दो वर्षों के भीतर इन परियोजनाओं को पूर्ण कर राज्य को समर्पित किया जाएगा: राजेश अग्रवाल, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

मुख्यमंत्री ने फिल्म सिटी के प्रस्तावित मास्टर प्लान को देखा

चित्रोत्पला फिल्म सिटी एवं ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के भूमिपूजन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने परियोजना के प्रस्तावित मास्टर प्लान देखा. उन्होंने अधिकारियों से निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं तथा परियोजना पर आधारित एक लघु फिल्म भी देखी.

CHHATTISGARH DEVELOPING ECONOMY
चित्रोत्पला फिल्म सिटी (ETV Bharat)

चित्रोत्पला फिल्म सिटी के भूमिपूजन अवसर पर पर्यटन विभाग को मिले 4 प्रस्ताव

चित्रोत्पला फिल्म सिटी के भूमिपूजन के साथ ही पर्यटन विभाग को फिल्म निर्माण एवं कन्वेंशन सेंटर में इकाइयों की स्थापना के लिए 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए. समारोह के दौरान ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपे गए.

गदर फिल्म के निर्माता अनिल शर्मा ने दिया प्रस्ताव

गदर फिल्म के निर्माता अनिल शर्मा ने अपनी आगामी फिल्म का निर्माण चित्रोत्पला फिल्म सिटी में करने का प्रस्ताव दिया. इंडिया एक्सपोजीशन मार्ट लिमिटेड के चेयरमैन राकेश कुमार ने ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर में इंटरनेशनल एक्जीबिशन सेंटर एवं ट्रेड मार्ट के निर्माण का प्रस्ताव रखा. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के चेयरमेन नीरज खन्ना ने यहां वर्ल्ड क्लास हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट फेयर आयोजित करने का प्रस्ताव दिया. वहीं एटी फिल्म्स हॉलीवुड से आशुतोष वाजपेयी ने हॉलीवुड फिल्मों एवं स्ट्रीमिंग वीडियो कंटेंट को चित्रोत्पला फिल्म सिटी में लाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपा.

CHHATTISGARH DEVELOPING ECONOMY
चित्रोत्पला फिल्म सिटी (ETV Bharat)

टूरिज्म सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा, कलाकारों को मिलेगी पहचान

राज्य में फिल्म टूरिज्म की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की “कैपिटल इन्वेस्टमेंट हेतु राज्यों को विशेष सहायता – ग्लोबल स्तर के आइकॉनिक पर्यटन केंद्रों का विकास” योजना के अंतर्गत इन दोनों परियोजनाओं को स्वीकृति दी है. इस योजना के तहत चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 95.79 करोड़ और ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए 52.03 करोड़ की स्वीकृति दी.

इन दोनों परियोजनाओं का क्रियान्वयन पीपीपी (पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा. इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र से लगभग 300 करोड़ के निवेश की भी संभावना है. परियोजनाओं को दो वर्षों की समयावधि में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया.

वेब सीरीज़ के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा

चित्रोत्पला फिल्म सिटी एवं ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जाएंगे. फिल्म सिटी के निर्माण से छत्तीसगढ़ में स्थानीय एवं अन्य वाणिज्यिक फिल्मों और वेब सीरीज़ के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा. राज्य के प्राकृतिक दृश्य, पर्यटन स्थल एवं समृद्ध संस्कृति फिल्म शूटिंग के लिए अत्यंत अनुकूल है.

1500 लोगों की क्षमता वाला आधुनिक कन्वेंशन हॉल विकसित किया जाएगा

फिल्म सिटी में गांव, शहर एवं गलियों के सेट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जेल एवं पुलिस चौकी, स्कूल-कॉलेज, मंदिर एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों के सेट, स्कल्प्चर गार्डन, शॉपिंग स्ट्रीट, प्रोडक्शन ऑफिस, स्टूडियो, प्रशासनिक भवन एवं पार्किंग विकसित की जाएगी. साथ ही पर्यटकों के लिए टॉय म्यूजियम, स्नो वर्ल्ड, होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स एवं एक्सपीरियंस सेंटर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.

ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर में लगभग 1500 लोगों की क्षमता वाला आधुनिक कन्वेंशन हॉल विकसित किया जाएगा, जिसमें मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बैंक्वेट, रेस्टोरेंट, अतिथि कक्ष, जिम, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल एवं प्रशासनिक ब्लॉक जैसी सुविधाएं रहेंगी.

फिल्म शूटिंग, फेस्टिवल और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे

हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ में न्यूटन, जहानाबाद, कौन प्रवीण तांबे, द ग्रेट इंडियन मर्डर, ग्राम चिकित्सालय जैसी फिल्मों एवं वेब सीरीज़ की शूटिंग हो चुकी है, जिससे राज्य में वाणिज्यिक फिल्म निर्माण की व्यापक संभावनाएं स्पष्ट होती हैं. इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से स्थानीय कलाकारों एवं तकनीशियनों को नए अवसर मिलेंगे. फिल्म फेस्टिवल, अवॉर्ड शो एवं अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन की संभावनाएं भी बढेंगी. इसके साथ ही राज्य के पर्यटन स्थलों का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार होगा तथा फिल्म टूरिज्म के साथ सामान्य पर्यटन में भी वृद्धि होगी.

इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, विधायक इंद्र कुमार साहू, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल तथा पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव मौजूद रहे.

