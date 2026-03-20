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पत्नी और बेटी समेत पांच लोगों पर एसिड अटैक, चाकू से हमला कर पति फरार

चित्रदुर्ग (कर्नाटक): अपनी अलग रह रही पत्नी से नाराज एक पति ने अपनी पत्नी और बेटी समेत पांच लोगों पर तेजाब फेंका और पत्नी पर चाकू से हमला करके फरार हो गया. यह घटना गुरुवार को चित्रदुर्ग शहर के मलप्पनहट्टी में हुई. आरोपी की पहचान कर ली गई है.

इस घटना में उसकी पत्नी और 11 साल की बेटी समेत पांच लोग घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि पारिवारिक झगड़े की वजह से दंपती पिछले 8 महीने से अलग रह रहा था.

खबर के मुताबिक, पत्नी अपनी बहन नेहा और बच्चों के साथ त्योहार मनाने के लिए बेंगलुरु से चित्रदुर्ग में अपनी बहन के घर आई थी. यह बात पता चलने पर आरोपी पति अचानक बहन के घर में घुस गया और पहले उसकी पत्नी पर चाकू से हमला किया. वहीं, पत्नी की बहनों ने लड़ाई को सुलझाने की कोशिश की. लड़ाई के दौरान आरोपी ने पत्नी की बड़ी बहन, छोटी बहन, उसकी 4 साल की बेटी और अपनी 11 साल की बेटी समेत पांच लोगों पर तेजाब फेंक दिया और भाग गया.

इस घटना में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका चित्रदुर्ग जिला अस्पताल में इलाज किया गया. आगे के इलाज के लिए दावणगेरे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. घायल पत्नी ने अपने पति पर गुस्सा निकालते हुए कहा, "मैंने उसे अपने साथ रहने के कई मौके दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. इसलिए, उसकी हिंसा बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण, मैं दूर हूं और बेंगलुरु में हूं. वह चित्रदुर्ग में है और उसने यह ज़ुल्म किया है." उसने मांग की है कि आरोपी को कड़ी सजा दी जाए.