कर्नाटक बस हादसा: 42 स्कूली बच्चे चमत्कारिक रूप से बचे, जानें कैसे

प्राइवेट बस ड्राइवर ने कहा, 'एक लॉरी के बस के डीजल टैंक से टकराने के बाद आग लग गई.' प्राइवेट बस ड्राइवर मोहम्मद रफीक ने कहा, 'लॉरी ड्राइवर ने हमारी बस के डीजल टैंक को टक्कर मारी और उसमें धमाका हो गया और आग लग गई.'

इस वजह से बच्चों को ले जा रही बस नेशनल हाईवे पार करके थोड़ी दूर एक नाले में जाकर सुरक्षित रुक गई. चमत्कार से उस बस में सवार 42 बच्चे मौत के मुंह से निकल आए. बाद में बच्चों ने दूसरी बस में अपना सफर जारी रखा. स्कूली बच्चों को ले जा रही बस का ड्राइवर जिसने यह हादसा देखा एक चश्मदीद है.'

ईस्टर्न जोन के आईजीपी रविकांतगौड़ा ने बताया,'हादसे का शिकार हुई बस के साथ-साथ एक और बस चल रही थी जिसमें स्कूली बच्चे सवार थे. रास्ते में एक कंटेनर लॉरी ने अचानक डिवाइडर पार करके प्राइवेट ट्रैवल्स बस से टकरा गई. टक्कर की वजह से ट्रैवल बस ने स्कूली बच्चों को ले जा रही बस को टक्कर मार दी.

चित्रदुर्ग: कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के हिरियूर तालुक में गोरलाथु क्रॉस के पास नेशनल हाईवे 48 पर बुधवार तड़के हुए एक भयानक सड़क हादसे में 42 स्कूली बच्चे और दूसरे लोग चमत्कारिक ढंग से मौत के मुंह से बच गए. इस हादसे में एक कंटेनर लॉरी एक प्राइवेट ट्रैवल बस से टकरा गई, जिससे आग लग गई और 9 लोग जिंदा जल गए. स्कूली बच्चों को ले जा रही एक और बस भी उसी ट्रैवल बस के साथ-साथ चल रही थी. बच्चों को ले जा रही बस चमत्कारिक ढंग से हादसे से बच गई.

लॉरी ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा: बस चालक

मीडिया ने बस ड्राइवर मोहम्मद रफीक से बात की जो हादसे में घायल हो गया था और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है और उसने हादसे की तस्वीर दिखाई. रफीक ने कहा, 'लॉरी बस के डीजल टैंक से टकरा गई और उसमें आग लग गई. हमारी बस में दो बच्चे थे. हम शिवमोग्गा और कुमटा होते हुए गोकर्ण जा रहे थे. रास्ते में हमने खाना खाया और अपना सफर जारी रखा. फिर लॉरी ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ.' बस क्लीनर मोहम्मद सादिक ने इस भयानक हादसे के बारे में बताते हुए कहा, 'जैसे ही बस में आग लगी, मैं शीशा तोड़कर बस से बाहर कूद गया. मैं कुछ यात्रियों को नहीं बचा सका.'

बस क्लीनर की आपबीती

बस में सवार सादिक ने बताया, 'घटना रात 1.30 से 2 बजे के बीच हुई. मैं रात में सो रहा था. जब मैंने आस-पास देखा तो टक्कर की वजह से बस में आग लग गई. आस-पास के लोग हमारी मदद के लिए आए. एक्सीडेंट होते ही हम सदमे में थे. लॉरी के बस से टकराने के बाद ड्राइवर भी बस में फंस गया था. उसके हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई. कई लोगों की मौत हो गई. जब एक्सीडेंट हुआ तो बस का शीशा टूट गया. मैं भी बाहर कूद गया. एक्सीडेंट होने तक मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ. लोग हमें बचाने के लिए दौड़े और हॉस्पिटल ले गए.'

दुर्घटना में शामिल प्राइवेट बस के मालिक नागराजैया ने मीडिया को बताया, 'हमारे बस ड्राइवर से बात नहीं हो पाई. वह एक्सीडेंट से सदमे में है. उसे हुबली हॉस्पिटल भेजने की जरूरत है. बस क्लीनर से बात की है और जानकारी ली है. घायलों का उनके अपने हॉस्पिटल में इलाज हो गया है और उन्हें छुट्टी दे दी गई. बस में कुल 29 लोग सवार थे. 29 पैसेंजर में से 25 ने गोकर्ण, दो ने शिवमोग्गा और दो ने कुमटा के लिए टिकट बुक किए थे. ज्यादा महिलाएं थी. जैसे ही मुझे घटना के बारे में पता चला, दोपहर 3.30 बजे कॉल करना शुरू कर दिया.'

घटना के बारे में जानकारी देते हुए ईस्टर्न जोन के आईजीपी रविकांत गौड़ा ने कहा, '12 घायल लोगों का इलाज हिरियूर हॉस्पिटल में 9 का शिरा हॉस्पिटल में और तीन का तुमकुर सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है. एक यात्री को गंभीर रूप से जलने की वजह से बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल भेजा गया. विक्टोरिया हॉस्पिटल भेजे गए यात्री के अलावा कुल 24 लोग मौत के मुंह से बचाए गए.