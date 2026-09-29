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केदारनाथ यात्रा का सबसे खतरनाक पड़ाव है चीरबासा, जहां हर मानसून मंडराता है मौत का खतरा!

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों के लिए चीरबासा क्षेत्र नासूर बनती जा रही है. गौरीकुंड से करीब 2.5 किलोमीटर आगे चीरबासा क्षेत्र में अक्सर भूस्खलन होता रहता है. जिसके चलते पैदल यात्रियों की जान भी हलक पर अटकी रहती है, बावजूद इसके अभी तक भूस्खलन के मिटिगेशन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है.

पत्थरों से बचने के लिए नहीं मिलता है मौका: यात्रियों के पास अचानक गिरते पत्थरों से बचने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है. इसके अलावा, यात्रा सीजन के दौरान सीमित मार्ग पर बड़ी संख्या में पैदल यात्री, घोड़े और खच्चर चलते हैं. इससे मार्ग का कटाव और किनारे कमजोर हो जाते हैं. जिस वजह से इस क्षेत्र में लगातार भूस्खलन का सिलसिला जारी रहता है.

संवेदनशील क्यों है चीरबासा? चीरबासा की संवेदनशीलता सिर्फ भारी बारिश तक सीमित नहीं है. बल्कि, इस क्षेत्र में कई प्राकृतिक और मानवीय कारण एक साथ काम करते हैं. केदारनाथ पैदल मार्ग ऊंचे हिमालयी क्षेत्र से गुजरता है, जहां चट्टानों, मलबे और ढीली मिट्टी वाली ढलानें बारिश के बाद तेजी से कमजोर होती हैं. कई स्थानों पर पैदल मार्ग पहाड़ी ढलान और नदी-नाले के बीच से गुजरता है.

इसी महीने चीरबासा में जा चुकी दो जानें: दरअसल, 13 सितंबर 2026 को चीरबासा हेलीपैड के पास पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा और यात्रियों को सोनप्रयाग, गौरीकुंड एवं जंगलचट्टी में रोका गया. इसके बाद 27 सितंबर 2026 की शाम चीरबासा क्षेत्र में फिर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटना हुई.

बता दें कि बाबा केदार के दर्शन करने जाने वाले यात्री गौरीकुंड से करीब 2.5 किलोमीटर आगे चीरबासा क्षेत्र से होकर केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन चीरबासा क्षेत्र यात्रियों के लिए लगातार खतरे का पर्याय बनता जा रहा है. पहाड़ी से गिरते बोल्डर, अचानक सक्रिय होने वाले भूस्खलन और संकरे पैदल मार्ग के चलते यहां हर कदम जोखिम भरा है. हैरानी की बात ये है कि सितंबर महीने में कुछ ही दिनों के भीतर हुई दो बड़ी घटनाओं ने प्रशासनिक तैयारियों और स्थायी मिटिगेशन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जबकि, हर साल मानसून सीजन के दौरान भूस्खलन की वजह से रास्ता बाधित हो जाता है. बहरहाल, इस क्षेत्र के अध्ययन के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से टीम भी भेजी गई थी. ताकि, बेहतर ढंग से इसका अध्ययन कर मिटिगेशन किया जा सके. आखिर क्यों संवेदनशील है चीरबासा क्षेत्र, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इसके लिए क्या किया जा रहा है काम? आपको विस्तार से बताते हैं.

खतरनाक है चीरबासा (फोटो सोर्स- X@RudraprayagPol)

गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसे: गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर पिछले कुछ सालों में भूस्खलन और पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटनाओं में कई यात्रियों की मौत हुई है. साल 2017 में 2, 2018 में 2, 2019 में 3, 2022 में 6, 2023 में 3 और 2024 में 3 लोगों की मौत हुई थी. 21 जुलाई 2024 को चीरबासा में भूस्खलन से तीन यात्रियों की मौत और पांच लोग घायल हुए थे.

वहीं, करीब 50 मीटर क्षेत्र में तीन स्थानों पर मलबा और बोल्डर गिरने से केदारनाथ जा रहे 8 यात्री इसकी चपेट में आए थे. इसके बाद सितंबर 2026 में भी चीरबासा में बोल्डर और भूस्खलन की दो घटनाओं में एक 65 वर्षीय व्यक्ति एवं एक पांच वर्षीय बच्चे की मौत हुई है.

चीरबासा से श्रद्धालुओं की आवाजाही (फोटो सोर्स- X@RudraprayagPol)

चीरबासा क्षेत्र में भूस्खलन के दौरान, प्रशासन की ओर से सबसे पहले यात्रा को रोक दिया जाता है. इसके साथ ही फंसे हुए यात्रियों की सुरक्षित स्थानों तक पहुंचना और मलबे को हटाने का काम किया जाता है. ऐसा ही कुछ हालही में हुई घटनाओं के दौरान भी देखी गई. जिस दौरान एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमों ने यात्रियों को वहां से निकालकर गौरीकुंड पहुंचाया गया.

चीरबासा क्षेत्र का किया जा चुका अध्ययन: चीरबासा क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने इसका अध्ययन करने के लिए कुछ समय पहले ही टीम को भेजा था. ताकि, इस क्षेत्र की संवेदनशील, ढलान, भूस्खलन के स्रोत, पानी के बहाव और संभावित स्थायी उपचार का आकलन किया जा सके.

अध्ययन में इन बिंदुओं को किया गया शामिल: इस वैज्ञानिक अध्ययन में तमाम बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिसमें किस हिस्से से बार-बार बोल्डर और मलबा गिर रहा है. ढलान में दरारें, धंसाव और पानी के रिसाव की स्थिति क्या है? भूस्खलन का क्षेत्र कितना बड़ा और कितना सक्रिय है. पैदल मार्ग, हेलीपैड और यात्रियों के रुकने वाले स्थान कितने जोखिम में हैं?

इसके साथ ही बारिश के दौरान पानी की निकासी के लिए कौन-से नए नाले या ड्रेनेज सिस्टम बनाए जा सकते हैं. रॉक बोल्टिंग, वायर मेश, रिटेनिंग वॉल, कैच-फेंस और अन्य सुरक्षात्मक उपाय कहां लगाए जा सकते हैं? किस स्तर की बारिश या रॉकफॉल के बाद यात्रा रोकने की पूर्व-निर्धारित व्यवस्था लागू की जाए समेत अन्य बिंदु शामिल है.

चीरबासा में अक्सर होता भूस्खलन (फोटो सोर्स- X@RudraprayagPol)

हालांकि, यूएसडीएमए यानी उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की आपदा संबंधी तकनीकी सलाह में भूस्खलन प्रभावित ढलानों पर सुरक्षित सरफेस और भूमिगत जल निकासी, ढलान की निगरानी, अनियंत्रित निर्माण पर रोक के साथ ही स्थानीय वनस्पति के साथ बायो-इंजीनियरिंग उपायों की सिफारिश की गई है. वहीं, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. एससी वैदेस्वरन ने कहा कि,

"चीरबासा में स्थायी समाधान के लिए सिर्फ जेसीबी से मलबा हटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है. जिसमें मुख्य रूप से जहां से छोटे-बड़े पत्थर गिरते हैं, वहां मजबूत स्टील वायर मेश और कैच-फेंस लगाए जा सकते हैं. इससे बोल्डर सीधे यात्रियों और मार्ग तक पहुंचने से पहले रोके जा सकेंगे."- डॉ. एससी वैदेस्वरन, वैज्ञानिक, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान

"कमजोर चट्टानों को रॉक बोल्ट, शॉटक्रिट, एंकरिंग और रिटेनिंग संरचनाओं के जरिए स्थिर किया जा सकता है. हालांकि, इसका डिजाइन स्थानीय भूगर्भीय अध्ययन के आधार पर ही होना चाहिए. इसके अलावा जल निकासी व्यवस्था, रियल टाइम निगरानी, जोखिम आधारित यात्रा प्रबंधन, सुरक्षित वेटिंग क्षेत्र शामिल है."- डॉ. एससी वैदेस्वरन, वैज्ञानिक, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान

क्या बोले आपदा प्रबंधन सचिव? वहीं, चीरबासा अब केदारनाथ यात्रा मार्ग का सामान्य भूस्खलन क्षेत्र नहीं, बल्कि मानसून में मंडराता मौत का खतरा बन गया है. जिसके मिटिगेशन के सवाल पर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने फाइन अध्ययन रिपोर्ट मिलने के बाद उसके आधार कार्रवाई करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि,

आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

क्या बोले लोनिवि मंत्री महाराज? वहीं, लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि विभागीय अधिकारियों को लैंडस्लाइड को रोकने के उपाय करने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि,

लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

फिलहाल, कई सालों से यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रही इस क्षेत्र में मिटिगेशन संबंधित कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है. जबकि, पहाड़ी ढलान का वैज्ञानिक उपचार, जल निकासी और रॉकफॉल नियंत्रण करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है. अब देखना होगा कि नासूर बन चुके चीरबासा लैंडस्लाइड जोन का किस तरह से उपचार किया जाता है.

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