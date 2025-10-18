ETV Bharat / bharat

'NDA बनाएगा विकसित बिहार' अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले चिराग- महागठबंधन में है सिर फुटव्वल

पटना: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पटना के एक होटल में मुलाकात की है. इस मुलाकात के बाद चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी रणनीति और आत्मविश्वास जाहिर किया. उन्होंने कहा कि बैठक में एनडीए गठबंधन की चुनावी रणनीति को और मजबूत करने पर चर्चा हुई. चिराग ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और एनडीए की एकजुटता को अपनी ताकत बताया.

एनडीए की एकजुटता है सबसे बड़ी ताकत: चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए गठबंधन की खासियत उसकी एकता और सहयोगी दलों का आपसी समन्वय है. उन्होंने बताया कि सभी 243 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और कोई भ्रम नहीं है. उन्होंने कहा कि 'हमारा गठबंधन एक-दूसरे का हाथ थामकर काम कर रहा है. हमारी यह एकजुटता हमें ऐतिहासिक जीत की ओर ले जाएगी.'

महागठबंधन को बताया 'लठबंधन': महागठबंधन पर निशाना साधते हुए चिराग ने इसे 'लठबंधन' करार दिया. उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन में आंतरिक कलह और भ्रम की स्थिति है. उन्होंने कहा कि 'महागठबंधन अपने ही उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहा है. जब गठबंधन में ही यह स्थिति है, तो वे बिहार का भला कैसे करेंगे?" चिराग ने तंज कसते हुए कहा. उन्होंने यह भी जोड़ा कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है. "तेजस्वी यादव को जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि गठबंधन भी उनके नाम पर सहमत नहीं है'.

पीएम मोदी और नीतीश कुमार का मिला साथ: चिराग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के प्रति समर्पण की सराहना की. उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में पीएम मोदी 11 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, जिससे एनडीए के चुनावी अभियान को जबरदस्त मजबूती मिली है. साथ ही, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष की अफवाहों को खारिज किया. चिराग ने कहा, 'नीतीश जी पूरी तरह स्वस्थ हैं और 21 अप्रैल से मुजफ्फरपुर में अपनी पहली चुनावी सभा के साथ प्रचार शुरू करेंगे.'