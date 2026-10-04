ETV Bharat / bharat

चिराग पासवान ने एसआईआर का किया समर्थन, राहुल गांधी पर कसा तंज, छत्तीसगढ़ में चुनावी दंगल का किया इशारा

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने छत्तीसगढ़ से पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर बड़ा संकेत दिया है. चिराग ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है और छत्तीसगढ़ में भी राज्य इकाई के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी. भाजपा के साथ संभावित राजनीतिक तालमेल के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला समय और परिस्थितियों को देखते हुए राज्य इकाई करेगी. इसके अलावा चिराग पासवान ने राहुल गांधी के सत्याग्रह पर तंज कसा है.

छत्तीसगढ़ में भाजपा के साथ संभावित समर्थन या गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर चिराग पासवान ने कोई सीधा फैसला नहीं बताया. उन्होंने कहा कि समय और परिस्थितियों के अनुसार राज्य इकाई इस पर निर्णय लेगी. चिराग के इस बयान से इतना साफ है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप नहीं दिया है और गठबंधन को लेकर विकल्प खुले रखे गए हैं.

चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) अब अलग-अलग राज्यों में अपने संगठन को विस्तार देने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव की तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भी पार्टी की राज्य इकाई के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी. यानी पार्टी की नजर सिर्फ संगठन खड़ा करने पर नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों में अपनी राजनीतिक भूमिका तय करने पर भी है.

उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी चिराग का बड़ा बयान

रायपुर में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि वहां पार्टी की भूमिका अभी तय होना बाकी है. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर अकेले चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ती है तो लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) इसके लिए तैयार है. चिराग ने नागालैंड का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां पार्टी ने गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था.

चुनाव आयोग पर भी चिराग ने रखी बात

चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चिराग पासवान ने चुनाव आयोग से मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने की बात कही। उनका कहना था कि अगर किसी मतदाता को चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर संदेह है, तो आयोग को उसका भरोसा जीतना चाहिए. विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भी उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाए और कहा कि अगर आम मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए होते, तो इसका व्यापक विरोध दिखाई देता.

चुनाव रद्द करने की कांग्रेस की मांग पर पलटवार

कांग्रेस की ओर से चुनाव रद्द कर दोबारा चुनाव कराने की मांग पर चिराग पासवान ने सवाल उठाते हुए हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया. उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस वहां भी दोबारा चुनाव कराने के लिए तैयार होगी और क्या उसके नेता व निर्वाचित प्रतिनिधि फिर से चुनाव लड़ेंगे. चिराग ने यह भी कहा कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन उनके मुताबिक चुनावी मुद्दों को लेकर विपक्ष की आवाज समय के साथ बदलती रही है.

राहुल गांधी पर चिराग पासवान का तंज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी डिजिटल पहल का नाम सही ढंग से सत्याग्रह रखा है, लेकिन विपक्ष लगातार लोगों के बीच झूठ और भ्रम फैला रहा है. इससे पहले राहुल गांधी ने देश भर में हो रहे मुद्दों पर आधारित विरोध प्रदर्शनों को एकजुट करने के लिए सत्याग्रह डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सच को दबाया जा रहा है और यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसा न हो. सत्याग्रह एक अच्छा विचार है, लेकिन इसके सिद्धांतों का पालन भी किया जाना चाहिए. विपक्ष को बार-बार झूठ बोलने और लोगों को गुमराह करने के बजाय सच बोलना चाहिए.

राहुल जी ने अपनी वेबसाइट का नाम ‘सत्याग्रह’ रखा है, लेकिन बार-बार झूठ और भ्रम फैलाना विपक्ष की आदत बन गई है. वे मुद्दे उठाते हैं और उन्हें बीच में ही छोड़ देते हैं, कभी EVM पर तो कभी SIR पर चिंता जताते हैं और लोगों में भ्रम पैदा करते हैं- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री

चिराग पासवान ने आगे कहा कि जब आप चुनाव जीतते हैं, तो वहां SIR को सही माना जाता है, लेकिन जब हम जीतते हैं, तो यह गलत हो जाता है. जहां भी चुनाव जीतने के बाद हमारी सरकार सत्ता में आती है, वहां SIR में गड़बड़ी के आरोप लगते हैं. लेकिन जिन राज्यों में आपके अपने मुख्यमंत्री हैं, जैसे तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, वहां SIR को सही माना जाता है.

चिराग पासवान के रायपुर दौरे में सबसे महत्वपूर्ण बात उनके चुनावी रुख को लेकर दिए गए संकेत हैं. छत्तीसगढ़ को लेकर उन्होंने न तो अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है और न ही भाजपा के साथ गठबंधन की पुष्टि की है. उन्होंने फैसला राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर छोड़ने की बात कही है. वहीं उत्तर प्रदेश में जरूरत पड़ने पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी का बयान यह बताता है कि पार्टी अलग-अलग राज्यों के लिए अलग रणनीति अपनाने का विकल्प अपने पास रख रही है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में लोजपा (रामविलास) की अगली राजनीतिक दिशा राज्य संगठन के गठन और आने वाले चुनावी समीकरणों पर निर्भर करेगी.