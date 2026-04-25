ETV Bharat / bharat

चिराग पासवान बोले, 'कांग्रेस और उनके सहयोगी दल कभी नहीं चाहते कि आधी आबादी को मिले उनका अधिकार'

'फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए राजस्थान में प्रचुर संभावना': उन्होंने कहा कि रूपनगढ़ में मेगा फूड पार्क का भी निरीक्षण किया. फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में राजस्थान कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ तालमेल बैठाया जा रहा है. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में राजस्थान के आगे बढ़ाने की संभावना काफी प्रबल है. फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है. इससे किसानों की आर्थिक मदद होगी. साथ ही अनाज खराब होता है, उस स्थिति को भी नियंत्रित कर पाएंगे. जितनी यूनिट्स लगेंगी, उतने ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि हर राज्य का परिपेक्ष और भूगोल अलग होता है. ऐसे में हर राज्य की खूबी के अनुसार प्रोसेसिंग सेक्टर में क्या किया जा सकता है, इसको लेकर ही राज्यों में जाकर देखने का मेरा प्रयास है. इस उद्वेश्य के साथ ही राजस्थान आया हूं.

ब्रह्मा मंदिर में किए दर्शन किए: पासवान ने परिवार और रिश्तेदारों के साथ शनिवार को पुष्कर तीर्थ दर्शन किए. इससे पहले उन्होंने रूपनगढ़ स्थित मेगा फूड पार्क का निरीक्षण भी किया. उन्होंने सपरिवार पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए और पुष्कर सरोवर के घाट पर पुष्कर राज की पूजा–अर्चना की. पंडित नरेंद्र पाराशर ने पूजा–अर्चना करवाई. बातचीत में उन्होंने बताया कि वे अपनी मां, बहन, जीजा, भांजे और भांजी के साथ राजस्थान के दौरे पर हैं. राजस्थान में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं, जहां पर दर्शन करने की मन में इच्छा थी. उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से पहले मैं यहां धार्मिक स्थलों पर आया था और मन में इच्छा थी कि अब परिवार के साथ आऊं. खाटूश्याम दरबार, सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद शनिवार को पुष्कर आए हैं. यहां जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए और सरोवर की पूजा की.

अजमेर: लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और फूड प्रोसेसिंग इंडस्टरीज विभाग में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में परिवार के सदस्यों के साथ दर्शन किए और पुष्कर सरोवर की पूजा–अर्चना की. उन्होंने अतीत के उन पलों को भी याद किया जब वह अपने पिता रामबिलास पासवान के साथ पुष्कर आए थे. इसके साथ वे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर भी गए. मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए राजस्थान में प्रचुर संभावनाएं हैं. पासवान ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर हमला भी बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश की आधी आबादी को उनका अधिकार देना कभी नहीं चाहेंगे. इसलिए कोई ना कोई अड़चन बिल को पारित होने में लगाते रहे हैं. जबकि सदन में गिरे बिल का प्रस्ताव काफी अच्छा था.

कांग्रेस पर साधा निशाना: पासवान ने कहा कि देश कि सत्ता में कांग्रेस सबसे ज्यादा लंबे समय तक रही है. ऐसे में कांग्रेस और उनके सहयोगी ऐसे राजनीतिक दल हैं, जिन्होंने सुनिश्चित कर लिया है कि महिला आरक्षण बिल कभी भी लागू नहीं हो सके. एनडीए सरकार ने बिल को लागू करने का प्रयास किया. कभी आरक्षण, कभी सीटों की संख्या को आधार बनाया. इस बार परिसीमन को आधार बनाकर महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं होने दिया. उन्होंने कहा कि इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं हो सकता है. राज्यों में परिसीमन को लेकर चिंताएं रही हैं.

पढ़ें: बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बोले चिराग पासवान, 'युवाओं को नेतृत्व सौंपना सकारात्मक संकेत'

पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिसीमन को लेकर जो प्रस्ताव लाया गया था, वह काफी बेहतर था. साउथ के राज्यों की अपनी चिंता थी कि जनसंख्या के आधार पर महिला आरक्षण बिल पास होता है, तो उन्हें नुकसान होगा. नया प्रस्ताव इसलिए लाया गया कि सदन में सदस्यों की जितनी संख्या है, वह उतनी नहीं रहे. उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में 7.3 फीसदी ही सांसद हैं, जो 543 सांसदों में शामिल हैं. जनसंख्या के आधार पर उनकी सीटें लोकसभा में उतनी ही रहती. कांग्रेस ने परिसीमन को आधार इसलिए बनाया ताकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू नहीं होने दिया जा सके. परिसीमन के आधार पर महिला आरक्षण बिल लागू होता, तो सदन में एक तिहाई सीटें बढ़ती और और किसी पर भार भी नहीं पड़ता. विपक्ष महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं होने देना चाहता है. इसलिए हमेशा की तरह भ्रम फैलाया और इसको पारित नहीं होने दिया.

'महिला आरक्षण बिल को दोबारा से पारित होना जरूरी': कांग्रेस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वर्ष 2023 में सर्व सहमति से महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था. लेकिन उसमें परिसीमन के बाद लागू करने का हवाला दिया गया था. यानी जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, लेकिन जनगणना नहीं हो पाई और उसके आधार पर परिसीमन भी नहीं हो पाया. एनडीए सरकार हर परिस्थिति को समझते हुए ही इस बिल के प्रस्ताव को लेकर आई थी. महिला आरक्षण बिल को दोबारा से पारित होना इसलिए आवश्यक है कि पूर्व में पारित हुए बिल में संशोधन करना पड़ता. जबकि वर्ष 2023 में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन और उसके बाद लोकसभा सीटे बढ़ाने के बाद महिला आरक्षण बिल को लागू करने का हवाला दिया गया था. वर्ष 2029 से पहले जनगणना और परिसीमन करने का दबाव सरकार पर है, ताकि 2029 के चुनाव के बाद महिला आरक्षण बिल को लागू किया जा सके. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल टीएमसी, सपा आदि कभी नहीं चाहेंगे कि आधी आबादी को उनका अधिकार मिले.

पुष्कर सरोवर की पूजा करते चिराग पासवान और उनका परिवार (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: फाल्गुन मास की अमावस्या: पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

'बंगाल की जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार': उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने से परिणाम प्रभावित होंगे. बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल हिंसा में झुकता जा रहा है. बंगाल के लोग नेतृत्व को पूरी शिद्दत से बदलना चाहते हैं. देश में भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से विकास देखने को मिल रहा है. डबल इंजन की सरकार की सोच अब बंगालियों में भी है और वह भी चाहते हैं कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार बने. हाल ही में बंगाल में हुए प्रथम चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत काफी बेहतर रहा है.

'पीएम की सोच के साथ चलने वालों का स्वागत': केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े कई सांसद हैं जो विवाद नहीं, विकास चाहते हैं. कांग्रेस में भी ऐसे कई सांसद हैं जो पार्टी में अपने आप को संतुष्ट नहीं पाते हैं. सपा, टीएमसी में भी ऐसे सांसद हैं जो मुख्य धारा से जुड़कर अपने राज्यों को आगे ले जाने की सोच रखते हैं. आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी टूट हुई है, तो निश्चित तौर पर नेतृत्व को लेकर कहीं ना कहीं असंतोष रहा होगा या फिर आप पार्टी को छोड़कर आने वाले राज्यसभा सांसद पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशाली से प्रभावित होंगे, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन यह निर्णय 7 सांसदों का था.

ब्रह्मा मंदिर में चिराग पासवान परिवार के साथ (ETV Bharat Ajmer)

'ख्वाजा गरीब नवाज में गहरी आस्था': अजेमर दरगाह की जियारत के मौके पर चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पासवान परिवार ख्वाजा गरीब नवाज में बेहद आस्था रखती है. यही वजह है कि अजमेर शरीफ दरगाह में हाजरी देने पहुंचे हैं. चिराग ने बताया कि उनके पिता रामविलास पासवान की तर्ज पर ही वे अजमेर अपने परिवार को लेकर हाजरी देने आए हैं. बचपन से जवानी तक उनके पिता के साथ वे अजमेर आए हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर है. विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं का काम मोदी सरकार का विरोध करना है. ऐसे में देश की तरक्की में वो लोग बाधा डालने का कार्य करते हैं, जबकि मोदी जी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं.