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स्वतंत्र भारद्वाज के दावे पर भड़के चिराग पासवान ने क्या कहा?

उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक जीवन में लोगों से मिलना-जुलना सामान्य बात है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर मिलने वाला व्यक्ति किसी नेता का करीबी या परिचित हो. यह कहना गलत है कि स्वतंत्र भारद्वाज मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है. मेरे नाम का इस तरह इस्तेमाल करना पूरी तरह गलत है.

''मैंने इस मामले में दिल्ली पुलिस से बात की है. साथ ही एक शिकायत भी दी गई है. जिस तरह से उस शख्स के वीडियो सामने आ रहे हैं, वह बहुत बड़ा प्रमाण है और उसके आधार पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए.'' - चिराग पासवान, केन्द्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्वतंत्र भारद्वाज पर कार्रवाई की मांग की मांग करते हुए कहा कि, उस शख्स (स्वतंत्र भारद्वाज) ने पॉडकास्ट में खुलेआम मारपीट की बात कबूल की. इस दौरान उसने नेरे नाम का इस्तेमाल किया, जो ठीक नहीं है. ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो यह देश और समाज के सामने बेहद गलत उदाहरण होगा. उन्होंने नाबालिग छात्रा निशु आजाद व उसके परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है.

यह मामला एक कथित वायरल वीडियो से जुड़ा है, जिसमें पिछले दिनों स्वतंत्र भारद्वाज ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रा निशु आजाद के पिता के साथ मारपीट करने का दावा किया था. वीडियो में उसने यह भी कहा कि राजनीतिक संपर्क होने की वजह से दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की.

वीडियो में स्वतंत्र भारद्वाज का दावा

वीडियो में स्वतंत्र भारद्वाज ने दावा किया था उसने सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान निशु के पिता का सिर फोड़ दिया था. संजय कुमार के सिर पर गंभीर चोट आई और उन्हें 60 टांके लगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसके राजनीतिक संबंधों की वजह से उसे छोड़ दिया.

CJP ने थी कार्रवाई की मांग

इस वीडियो के सामने आने के बाद सीजेपी और कई विपक्षी दलों ने दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. संगठन का कहना था कि राजधानी के बीचों-बीच एक दलित परिवार पर हमला हुआ और आरोपी खुलेआम घूम रहा है.

बुलंदशहर से पकड़ा गया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग थाने के बाहर हुए प्रदर्शन के बाद आश्वासन दिया था कि स्वतंत्र भारद्वाज को पॉक्सो, एससी/एसटी एक्ट और हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को यूपी के बुलंदशहर से हिरासत में ले लिया है.

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