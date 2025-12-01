'महागठबंधन मे होगी बड़ी टूट.. कई विधायक NDA में होंगे शामिल', चिराग पासवान के बयान से खलबली
महागठबंधन के कई विधायकों के एनडीए के संपर्क में होने का चिराग पासवान ने दावा किया है. उनके बयान से सियासी हलचल तेज है.
December 1, 2025
पटना: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है, जिससे महागठबंधन में हड़कंप मच गया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं और वे एनडीए ज्वाइन करके बिहार का विकास करना चाहते हैं. बता दें कि कांग्रेस के 6 में से 4 विधायक महागठबंधन विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे.
चिराग पासवान ने क्या कहा: पत्रकारों ने जब चिराग पासवान से पूछा कि क्या कांग्रेस के चार विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं, तो उन्होंने किसी भी पार्टी का नाम लेने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कौन किसके साथ जाने की सोच रख रहा है. लेकिन चिराग ने यह जरूर कहा कि विपक्ष के कई नेता एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार हैं.
"200 से ज्यादा सीटें जीतकर हमारी गठबंधन (NDA) बहुत मजबूत है.ऐसे में मैं जरूर मानता हूं कि कई ऐसे विधायक हैं, जिनको इस बात का एहसास है कि संभवत: वह एनडीए से जुड़कर ही अपनी सोच या बिहार के विकास को गति दे पाएंगे. ऐसे में गाहे-बगाहे कई विधायक हमलोगों के संपर्क में हैं."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री
'मुझे नहीं लगता कि डूबती नाव में कोई रहेगा': चिराग पासवान ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सोच और नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज सभी पीएम मोदी की की सोच और नीतीश कुमार के नेतृत्व से जुड़ना चाहते हैं. मैं यह नहीं कहता कि कब कौन किसके साथ जुड़ रहा है. लेकिन विपक्ष जिस तरीके से पूरी तरह से धराशायी हो चुका है. मुझे नहीं लगता कि इस डूबती नाव में कोई अब रहना चाहेगा.
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने दावों को किया खारिज: वहीं चिराग पासवान के बयान पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने प्रतिक्रिया देते हुए महागठबंधन में बड़ी टूट की बात को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि ये आरोप 2020 से लगता आया है और लगता रहेगा. वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने चिराग पासवान पर तंज कसा है.
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, " समीक्षा बैठक में बिहार चुनाव में हुई हार और हम क्यों हारे, इस पर चर्चा हुई। गठबंधन के सभी लोग और हमारे उम्मीदवारों ने खुलकर बात की। जिस तरह से मतदाताओं के खाते में पैसे डाले गए और आज उसका नतीजा यह है कि हमारा वोट पोल तो…
"देखने वाली बात है कि जो टूट की बात हो रही है. उनको छूट मिलती है कि नहीं. ये कैसे तोड़ेंगे, आने वाले समय में आप देख लीजिएगा."- राजेश राम, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष
"उनके कई विधायक तो हमारे संपर्क में हैं. वो क्या कहेंगे. उनके कितने विधायक हैं और जब उनका विधायक जीतता है तो कहीं न कहीं चला जाता है तो हमलोग भी संपर्क में रखे हुए हैं."- भाई वीरेंद्र, आरजेडी विधायक
राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, " हमारा मनोबल पहले से ही हाई है...हमारी संख्या गिनने में कम है लेकिन लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत है…"
महागठबंधन की बैठक में नहीं आए कांग्रेस विधायक: दरअसल बिहार विधानसभा के 1 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र के लिए 29 नवंबर को महागठबंधन की बैठक पटना में हुई थी. बैठक में तेजस्वी यादव को विधानसभा में महागठबंधन का नेता चुना गया. लेकिन इस बैठक से कांग्रेस के विधायकों ने दूरी बना ली. कांग्रेस के छह में से चार विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए. सिर्फ दो ही एमएलए मीटिंग में पहुंचे थे, इसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म है.
