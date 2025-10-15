चिराग पसवान ने 14 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, देखें LJPR ने किसे कहां से बनाया प्रत्याशी
6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का मतदान है. 18 अक्टूबर तक इसके लिए नामांकन है. इस बाबत उम्मीदवारों की घोषणा जारी है.
Published : October 15, 2025 at 6:21 PM IST
पटना : जहां एक तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग अधर में लटका है. वहीं दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल लगातार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा में जुटा है. बीजेपी, जेडीयू और हम के बाद चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने भी 14 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी.
किसे-किसे उम्मीदवार बनाया गया है? : एलजेपीआर ने पूर्वी चंपारण के गोविन्दगंज से राजू तिवारी, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह, सिवान के दरौली (अनु. जाति) से विष्णु देव पासवान, सारण के गरखा (अनु.जाति) सीमांत मृणाल, बेगूसराय के साहेबपुर कमाल से सुरेन्द्र कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है.
बेगूसराय के बखरी (अनु.जाति) से संजय कुमार, खगड़िया के परबत्ता से बाबुलाल शौर्य, भागलपुर के नाथनगर से मिथुन कुमार, पटना के पालीगंज से सुनील कुमार, रोहतास के डेहरी से राजीव रंजन सिंह, बक्सर के ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, कटिहार के बलरामपुर से संगीता देवी, जहानाबाद के मखदुमपुर रानी कुमारी, औरंगाबाद के ओबरा प्रकाश चन्द्र को चिराग की पार्टी की ओर से टिकट दिया गया है.
कुछ सीटों पर चल रहा विवाद : दरअसल, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है. जहां एक ओर बीजेपी-जेडीयू के खाते में 101-101 सीटें गई हैं. वहीं दूसरी ओर एलजेपीआर को काफी महत्व देते हुए 29 सीटें गी गई हैं. जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6-6 सीटें दी गई है.
सीटों के बंटवारे के बाद भी कई सीटों को लेकर विवाद चल रहा है. जहां एक ओर जीतन राम मांझी ने मखदुमपुर और बोधगया से उम्मीदवार उतारने की घोषमा कर दी है. वहीं महुआ सीट को लेकर भी विवाद चल रहा है. चकाई सहित कई ऐसी सीटें भी हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. तभी तो बुधवार को उपेन्द्र कुशवाहा दिल्ली गए और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कह कि अब एनडीए में सबकुछ ठीक रहेगा.
ये भी पढ़ें :-
सुलझ गया चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच का विवाद! ये डील हुई फाइनल
चिराग की महिला सांसद की बेटी को नीतीश ने दिया टिकट, लिस्ट के कई नामों ने सभी को चौंकाया
बिहार NDA में पड़ी फूट! जीतनराम मांझी ने किया चिराग पासवान के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान