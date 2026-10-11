'चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं तो इस्तीफा दें राहुल गांधी..' कांग्रेस पर बिफरे चिराग पासवान
चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और CJP पर युवाओं को अराजकता की ओर ले जाने का आरोप लगाया. रिपोर्ट- कुंदन कुमार
Published : October 11, 2026 at 1:30 PM IST
पटना : कांग्रेस और विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर तीखा हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक बड़ी नसीहत दी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 99 सांसद इसी चुनावी प्रक्रिया और इसी ईवीएम के जरिए जीतकर संसद पहुंचे हैं.
'चुनाव प्रक्रिया सही नहीं तो इस्तीफा देकर आरोप लगाएं'
चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि जब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो चुनावी प्रक्रिया सही लगती है, लेकिन जब एनडीए की जीत होती है तो वे सवाल उठाने लगते हैं. उन्होंने चुनौती दी कि अगर विपक्ष को इस चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, तो सबसे पहले राहुल गांधी और उनके सभी सांसदों को अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद ही कोई आरोप लगाना चाहिए.
'कांग्रेस खो चुकी है जनता का विश्वास लेकिन मानने को तैयार नहीं'
चिराग पासवान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस हर चुनाव में जन विश्वास को खोती जा रही है. कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका जनाधार खिसक चुका है. इसी की खीज कांग्रेस कभी ईवीएम तो कभी SIR पर निकालती रही है. चिराग ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनको चुनाव आयोग पर इतना भरोसा नहीं तो जितने सांसद जीते हैं और जहां जहां कांग्रेस की सरकार हैं वहां से इस्तीफा दें, फिर आरोप लगाएं.
''कौन सा ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस ने संविधान की हत्या, आरक्षण समाप्त न कहा हो. यही कह-कह कर चुनाव में उतरे. कांग्रेस ये समझने को तैयार नहीं है कि वो जन विश्वास को खो चुके हैं. इसी का ठीकर कभी ईवीएम पर तो कभी SIR को लेकर आरोप लगाते हैं. अगर राहुल गांधी को लगता है कि चुनाव कारण है SIR हारने का कड़ा कदम उठाए और जितने इनके जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं और जहां-जहां इनकी सरकारें हैं वहां से इस्तीफा दें. करें विरोध.''- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री
युवाओं को आंदोलन करने का पूरा अधिकार
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का पूरा अधिकार है और यह एक अच्छी बात है. इतिहास गवाह है कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़कर ही उनके पिता ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी. ऐसे आंदोलनों से नए लोग राजनीति में आते हैं. हालांकि, चिराग पासवान ने आगाह किया कि युवाओं को आंदोलन की आड़ में देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे अराजक तत्वों से बचकर रहना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि मौजूदा आंदोलन का मकसद ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ उपद्रवी तत्व इसमें घुसकर अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है.
"सीजेपी जैसी पार्टियां अपनी सोच को युवाओं के माध्यम से अराजकता की ओर ले जाना चाह रही हैं, ऐसे में उन लोगों को चिह्नित कर रोके जाना जरूरी है. बाकी जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं हम लोग उनका स्वागत करते हैं."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का बचाव
जब चिराग पासवान से भाजपा के आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और छात्रों की गिरफ्तारी पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने प्रशासन का बचाव किया. उन्होंने कहा कि पुलिस और दिल्ली पुलिस ने जो भी कदम उठाए, वे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उठाए. जब भी प्रशासन को लगता है कि हालात अधिक गंभीर हो सकते हैं, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं.
सड़क पर प्रदर्शन के बजाय संवैधानिक रास्ता चुनने की सलाह
केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष को सड़कों पर हंगामा करने के बजाय उचित और संवैधानिक मंचों का उपयोग करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि तीन दिनों तक सड़कों पर आंदोलन करके पूरी दिल्ली को परेशान करके रखा गया, जिससे किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है. अगर विपक्ष को चुनाव आयोग या चुनावी प्रक्रिया से कोई शिकायत है, तो उन्हें राष्ट्रपति से मिलने के साथ-साथ चुनाव आयोग से समय लेकर सीधे उनसे अपनी बात कहनी चाहिए. तरीके से अपनी बात रखना ही लोकतंत्र की सही परिभाषा है, न कि सड़कों पर अराजकता फैलाना.
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