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'चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं तो इस्तीफा दें राहुल गांधी..' कांग्रेस पर बिफरे चिराग पासवान

चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री ( ETV Bharat )

पटना : कांग्रेस और विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर तीखा हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक बड़ी नसीहत दी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 99 सांसद इसी चुनावी प्रक्रिया और इसी ईवीएम के जरिए जीतकर संसद पहुंचे हैं.

'चुनाव प्रक्रिया सही नहीं तो इस्तीफा देकर आरोप लगाएं'