ETV Bharat / bharat

बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बोले चिराग पासवान, 'युवाओं को नेतृत्व सौंपना सकारात्मक संकेत'

उदयपुर: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के दो दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की रणनीति को स्पष्ट किया. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाया जाए. ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर डाइनिंग टेबल तक कोई न कोई भारतीय खाद्य उत्पाद पहुंचे. इस दौरान बीजेपी के नए राष्टीय अध्यक्ष को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नेतृत्व सौंपना सकारात्मक संकेत है. इससे बीजेपी संगठन और गठबंधन को मजबूती मिलेगी.

'संगठन और गठबंधन दोनों होंगे मजबूत': चिराग पासवान ने कहा कि आज भारत केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि सरप्लस देश बन चुका है. यह उपलब्धि किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों का परिणाम है. अब सरकार का फोकस सिर्फ उत्पादन पर नहीं, बल्कि प्रसंस्करण, गुणवत्ता और वैल्यू एडिशन पर है. जिससे किसानों की आय बढ़े और युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा हों. भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पूछे गए सवाल पर पासवान ने कहा कि युवाओं को नेतृत्व सौंपना एक सकारात्मक संकेत है. युवा नई सोच और अलग कार्यशैली के साथ आगे आते हैं. जिससे संगठन और गठबंधन दोनों को मजबूती मिलती है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ाने में लगातार भरोसा जता रहे हैं और उन्हें जिम्मेदारियां दे रहे हैं.