ETV Bharat / bharat

बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बोले चिराग पासवान, 'युवाओं को नेतृत्व सौंपना सकारात्मक संकेत'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सरकार का फोकस सिर्फ उत्पादन पर नहीं, बल्कि प्रसंस्करण, गुणवत्ता और वैल्यू एडिशन पर है.

Chirag Paswan at a stall
चिंतन शिविर के दौरान एक स्टॉल पर चिराग पासवान (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 7:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के दो दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की रणनीति को स्पष्ट किया. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाया जाए. ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर डाइनिंग टेबल तक कोई न कोई भारतीय खाद्य उत्पाद पहुंचे. इस दौरान बीजेपी के नए राष्टीय अध्यक्ष को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नेतृत्व सौंपना सकारात्मक संकेत है. इससे बीजेपी संगठन और गठबंधन को मजबूती मिलेगी.

'संगठन और गठबंधन दोनों होंगे मजबूत': चिराग पासवान ने कहा कि आज भारत केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि सरप्लस देश बन चुका है. यह उपलब्धि किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों का परिणाम है. अब सरकार का फोकस सिर्फ उत्पादन पर नहीं, बल्कि प्रसंस्करण, गुणवत्ता और वैल्यू एडिशन पर है. जिससे किसानों की आय बढ़े और युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा हों. भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पूछे गए सवाल पर पासवान ने कहा कि युवाओं को नेतृत्व सौंपना एक सकारात्मक संकेत है. युवा नई सोच और अलग कार्यशैली के साथ आगे आते हैं. जिससे संगठन और गठबंधन दोनों को मजबूती मिलती है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ाने में लगातार भरोसा जता रहे हैं और उन्हें जिम्मेदारियां दे रहे हैं.

नितिन नवीन पर क्या बोले चिराग, देखें वीडियो (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: राजस्थान भाजपा : 'नबीन युग' पर मनाया जश्न, नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाइयों का तांता

'खाद्य प्रसंस्करण को 25 प्रतिशत तक ले जाना लक्ष्य': उदयपुर चिंतन शिविर में देश के करीब 30 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. यहां अलग-अलग राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस, नवाचार और योजनाओं पर मंथन हुआ. मंत्री पासवान ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण को 12 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक किया जाए, ताकि स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जा सके. उन्होंने यह भी साफ किया कि खाद्य प्रसंस्करण का मतलब सेहत से समझौता नहीं, बल्कि गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर बनाना है. आम जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर नीतियों में बदलाव भी किए जाएंगे.

पढ़ें: बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में राजस्थान की अहम भूमिका, सीएम भजनलाल और वसुंधरा सहित 20 नेता बने प्रस्तावक

'आज भारत खाद्यान्न सरप्लस देश': पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है. खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना है. एक समय देश में खाद्यान्न की भारी कमी हुआ करती थी, लेकिन आज भारत खाद्यान्न सरप्लस देश बन चुका है. इसका पूरा श्रेय देश के अन्नदाता किसानों को जाता है.

TAGGED:

BJP NATIONAL PRESIDENT NITIN NABIN
NATIONAL REFLECTION CAMP IN UDAIPUR
FOOD PROCESSING MARKET IN INDIA
CHIRAG PASWAN ON FOOD PROCESSING
CHIRAG PASWAN ON NITIN NABIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.