ETV Bharat / bharat

चिराग पसवान ने LJPR के सभी 29 उम्मीदवारों ने नामों की घोषणा की, देखें पूरी लिस्ट

बुधवार को चिराग पासवान की पार्टी ने 14 नामों पर मुहर लगायी थी. आज बाकी 15 नामों को भी जारी कर दिया. पढ़ें खबर

CHIRAG PASWAN
चिराग पासवान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 16, 2025 at 7:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब एनडीए के सभी 243 नामों की घोषणा हो गई है. गुरुवार को चिराग पासवान ने बचे हुए 15 नामों की लिस्ट जारी कर दी है. पहले 14 नामों की घोषणा की गई थी. जिसमें से कई को पहले ही सिंबल भी दिया जा चुका था.

अपडेट जारी है...

LJPR RELEASE ALL 29 CANDIDATE LIST
LJPR की लिस्ट (ETV Bharat)
LJPR RELEASE ALL 29 CANDIDATE LIST
LJPR की लिस्ट (ETV Bharat)

TAGGED:

CHIRAG PASWAN
चिराग पासवान
एलजेपीआर के सभी 29 उम्मीदवारों
LJPR CANDIDATE LIST
BIHAR ELECTION 2025
LJPR RELEASE ALL 29 CANDIDATE LIST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जन सुराज का हिडेन प्लान! NDA और महागठबंधन दोनों के वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी?

सीट बंटवारे पर बिहार NDA की PC टली, क्या अपनी 'उपेक्षा' से नाराज हैं मांझी और कुशवाहा?

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.