ETV Bharat / bharat

चिराग पसवान ने LJPR के सभी 29 उम्मीदवारों ने नामों की घोषणा की, देखें पूरी लिस्ट

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब एनडीए के सभी 243 नामों की घोषणा हो गई है. गुरुवार को चिराग पासवान ने बचे हुए 15 नामों की लिस्ट जारी कर दी है. पहले 14 नामों की घोषणा की गई थी. जिसमें से कई को पहले ही सिंबल भी दिया जा चुका था.