चिराग पसवान ने LJPR के सभी 29 उम्मीदवारों ने नामों की घोषणा की, देखें पूरी लिस्ट
बुधवार को चिराग पासवान की पार्टी ने 14 नामों पर मुहर लगायी थी. आज बाकी 15 नामों को भी जारी कर दिया. पढ़ें खबर
चिराग पासवान (ETV Bharat)
Published : October 16, 2025 at 7:36 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब एनडीए के सभी 243 नामों की घोषणा हो गई है. गुरुवार को चिराग पासवान ने बचे हुए 15 नामों की लिस्ट जारी कर दी है. पहले 14 नामों की घोषणा की गई थी. जिसमें से कई को पहले ही सिंबल भी दिया जा चुका था.
