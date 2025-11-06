ETV Bharat / bharat

जिसने मेरी मां के साथ बद्तमीजी की उसे..., अपने ही छोटे भाई पर भड़के चिराग पासवान

राहुल गांधी के बयान को बताया ‘शगूफा’: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में ‘वोट चोरी’ के आरोप पर चिराग ने कटाक्ष किया, “एक के बाद एक हार से मनोबल टूटता है. कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखने के लिए समय-समय पर कोई शगूफा तो छोड़ना पड़ेगा. ये बयान भी उसी कड़ी का हिस्सा है. कुछ दिन चलेगा, फिर नया शगूफा आएगा.”

"महागठबंधन चुनाव हार रहा है. उनकी हताशा दिख रही है. राहुल गांधी कभी SIR पर सवाल उठाते हैं, कभी प्रेजेंटेशन करते हैं. अगर सब गलत चल रहा है तो आप चले जाइए न्यायालय, एक बार कोर्ट का दरवाजा को खटखटाइए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो जरूर न्याय मिलेगा. ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं जब ऑपचारिक तौर पर कुछ कार्रवाई की बात आती है तो ये सब बैकफुट पर चले जाते हैं." चिराग पासवान, अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)

महागठबंधन पर तंज: महागठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए चिराग बोले, “ये लोग बहाने तलाशने में जितना समय लगाते हैं, उतना यदि जनता की सेवा में लगाते तो बहाने ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती. महागठबंधन चुनाव हार रहा है... अगर कुछ गलत हो रहा है तो न्यायालय जाएं, वहां न्याय मिलेगा.”

सभी से वोट डालने की अपील: चिराग ने कहा कि ये एक ऐसा अधिकार है जो देशवासियों के सर्वोच्च अधिकारों में से एक है. इसका उपयोग करके आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं. मैं सभी से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है, हर कोई इसमें योगदान दे.

चिराग पासवान (ETV Bharat)

चिराग ने कहा कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर आरोप लगाने का एक चलन शुरू हो गया है. लेकिन जब सबसे गंभीर आरोप लगे थे तब उन्होंने कहा था कि सीबीआई तोता है और ये कांग्रेस के शासन काल में हुआ था. चिराग ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना गलत है.

पहले ईवीएम अब मतपत्र पर आरोप: चिराग ने कहा कि पहले लोग ईवीएम पर दोष देते थे लेकर अब ये लोग मतपत्र को दोषी ठहरा रहे हैं. अब मतदान चल रहा है तो यहां पर स्लो यहां कम ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है तो इसके लिए महागठबंधन को चिंतित होने की जरुरत नहीं है. चिराग पासवान ने कहा कि जितनी मेहनत राहुल गांधी और महागठबंधन के लोग बहाने बनाने में करते हैं अगर उतनी मेहनत अपनी पार्टी पर करते तो शायद ये पुनर्जीवित हो सकते हैं.

चिराग पासवान (ETV Bharat)

बुर्का पर चिराग पासवान ने क्या कहा: बुर्का पर चिराग पासवान ने कहा कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए लेकिन धर्म की आड़ में असामाजिक तत्व आ जाएं ये भी ठीक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि किसी ही धर्म के लोगों की भावना आहत ना हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग लंबे समय से ये जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा रहा है.

चिराग पासवान (ETV Bharat)

‘परिवार में सबसे छोटा, बदतमीजी सबसे ज्यादा’: चिराग ने अपने चचेरे छोटे भाई यशराज पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि “मैं अपना गठबंधन धर्म निभाने आया हूं. पारिवारिक झगड़े में नहीं फंसना चाहता. लेकिन जिसने मेरी मां के साथ बदतमीजी की, उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा. अलौली की जनता मेरे पिता रामविलास पासवान की पीठ में छुरा घोंपने वालों को याद रखेगी.”

चिराग पासवान (ETV Bharat)

अलौली विधानसभा सीट: अलौली (एससी) खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और पासवान परिवार का परंपरागत गढ़ रहा है. यहां 1969 में रामविलास पासवान ने 23 साल की उम्र में यहीं से पहली जीत हासिल की. इसके बाद पशुपति परास यहां से 1995 से 2010 तक छह बार लगातार जीते. नतीजे 14 नवंबर को. चिराग का यह दौरा न केवल वोटिंग था, बल्कि परिवार और राजनीति के बीच की खाई को फिर से उजागर करने वाला संदेश भी.

