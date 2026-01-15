ETV Bharat / bharat

मकर संक्रांति पर आज चिराग पासवान का चूड़ा-दही भोज, नीतीश समेत एनडीए नेताओं को निमंत्रण

मुख्यमंत्री नीतीश को चूड़ा दही भोज का निमंत्रण देते चिराग ( ETV Bharat )

एनडीए नेताओं को न्योता : लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के इस आयोजन में एनडीए गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं और बिहार सरकार के मंत्री शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है. चूड़ा दही भोज के बहाने एनडीए नेताओं की एकजुटा का प्रदर्शन फिर से किया जाएगा. भोज में शामिल होने के लिए चिराग पासवान पटना पहुंच चुके हैं.

मुख्यमंत्री को दिया गया आमंत्रण : चिराग पासवान ने मकर संक्रांति के इस आयोजन को खास बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया. वे मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर उन्हें चूड़ा दही भोज में शामिल होने का न्योता दे चुके हैं. खुद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नए साल की शुभकामना देने के लिए मुख्यमंत्री आवास जाने की तस्वीर भी साझा किया था.

पटना : मकर संक्रांति के पावन अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से आज चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया है. इस खास मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद मौजूद रहेंगे. चिराग पासवान के द्वारा दिए जाने वाले भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री और गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है.

पार्टी कार्यालय में दही चूड़ा भोज : पार्टी के प्रदेश कार्यालय एक व्हीलर रोड में मकर संक्रांति के अवसर पर भोज का आयोजन किया गया है. सुबह 11:30 से भोज का आयोजन किया गया है. भोज में शामिल होने के लिए पार्टी के सभी सांसदों एवं सभी विधायकों को आने के लिए कहा गया है. एक तरह से मकर संक्रांति का भोज चिराग पासवान अपनी पार्टी के सभी नेताओं के साथ करके पार्टी की एकजुटता को दिखाने का प्रयास करेंगे.

लोजपा (रामविलास) के दफ्तर में होगा दही चूड़ा भोज (ETV Bharat)

खास है यह मकर संक्रांति : यह मकर संक्रांति चिराग पासवान के लिए कई मायनों में खास है. लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बेहतर प्रदर्शन किया है. पार्टी के 19 विधायक विधानसभा पहुंचे हैं, जो चिराग पासवान के नेतृत्व को मजबूत जनसमर्थन मिलने के रूप में देखा जा रहा है. यही नहीं, पार्टी के दो विधायक बिहार सरकार में मंत्री भी बने हैं, जिससे सरकार में पार्टी की भागीदारी और प्रभाव दोनों बढ़े हैं.

चाचा पशुपति पारस को निमंत्रण नहीं : चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से उनके चाचा पशुपति कुमार पारस निमंत्रण नहीं भेजा गया है. लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद चाचा और भतीजे में बहुत दूरी बढ़ गई है. पार्टी में टूट के बाद किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में दोनों एक साथ नजर नहीं आए हैं.

चिराग पासवान (ETV Bharat)

पार्टी की बढ़ा रहे ताकत : चूड़ा दही भोज के आयोजन को पार्टी की बढ़ती राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए की प्रमुख घटक दल है. विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद चिराग पासवान के हौसले बुलंद है और वह अब यह एहसास करने लगे हैं कि एनडीए की वह प्रमुख घटक दल हैं. यही कारण है कि पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले चुनाव को लेकर वह अभी से दावेदारी शुरू कर दिए हैं.

