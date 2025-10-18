ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा चुनाव में चाचा-भतीजे की जंग, पासवान वोट बैंक पर कब्जे की लड़ाई, क्या चिराग को कमजोर करेंगे पशुपति पारस?

बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सीधी जंग छिड़ गई है. इस रिपोर्ट में पढ़ें पूरी डीटेल.

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
डिजाइन इमेज (चिराग पासवान और पशुपति पारस) (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 18, 2025 at 9:00 PM IST

5 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने चरम पर पहुंच चुका है. जहां एक ओर राजनीतिक दलों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है, वहीं चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच पारिवारिक और राजनीतिक जंग ने सबका ध्यान खींचा है. पासवान वोट बैंक पर कब्जे की इस निर्णायक लड़ाई में दोनों नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं.

पासवान वोट बैंक बिहार की सियासत का बड़ा फैक्टर: बिहार में पासवान जाति की आबादी लगभग 69.43 लाख है, जो राज्य की कुल आबादी का 5.31% है. यह वोट बैंक कई विधानसभा सीटों पर नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखता है. यही कारण है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच पासवान वोटों पर कब्जे की जंग तेज हो गई है. दोनों नेताओं की पार्टियां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) आमने-सामने हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव में चाचा-भतीजे की जंग (ईटीवी भारत)

पांच सीटों पर चाचा-भतीजे की सीधी टक्कर: पशुपति पारस ने चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ पांच प्रमुख सीटों पर उम्मीदवार उतारकर जंग को और रोचक बना दिया है. इन सीटों पर दलित मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या है, जो नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है. हालांकि इस मामले में भाजपा का कहना है कि एनडीए ताकतवर है और चिराग ज्यादातर सीटों पर विजयी होंगे.

एनडीए पूरी तरह एकजुट है और चिराग पासवान एनडीए के अंदर मजबूत हैं उन्होंने 29 सीट पर उम्मीदवार दिए हैं और हम ज्यादातर सीट पर चुनाव जीतने जा रहे हैं. इस बार चुनाव में एनडीए को 170 से अधिक सीटें आने वाली है. विनोद शर्मा, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी

  • साहेबपुर कमाल (बेगूसराय): लोजपा (रामविलास) ने सुरेंद्र कुमार को टिकट दिया है, जबकि रालोजपा ने संजय कुमार यादव को मैदान में उतारा है.
  • बखरी (रिजर्व सीट, बेगूसराय): चिराग की पार्टी ने संजय कुमार को उम्मीदवार बनाया है, तो पशुपति पारस ने नीरा देवी को टिकट दिया है.
  • चेनारी (रिजर्व सीट): लोजपा (रामविलास) ने मुरारी प्रसाद गौतम को चुना है, जबकि रालोजपा ने सोनू कुमार नट को उम्मीदवार बनाया है.
  • गरखा: चिराग ने सीमांत मृणाल को टिकट दिया है, वहीं पशुपति ने विगन मांझी को मैदान में उतारा है.
  • महुआ: लोजपा (रामविलास) के संजय कुमार सिंह के खिलाफ रालोजपा ने शमसुज्जमा को उम्मीदवार बनाया है.

अलौली में पशुपति पारस का दांव, बेटे को उतारा: पशुपति पारस ने अलौली सीट से अपने बेटे यशराज को उम्मीदवार बनाकर चिराग को कड़ी चुनौती दी है. पशुपति पारस को महागठबंधन से समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन गठबंधन ने उन्हें जगह नहीं दी. नतीजतन, पारस ने गठबंधन छोड़कर अब तक 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. उनकी रणनीति साफ है, वे उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं, जहां चिराग की पार्टी ने उम्मीदवार दिए हैं और जहां पासवान मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं.

"पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच पारिवारिक और राजनीतिक लड़ाई है. दोनों एक दूसरे को औकात बताने का कोई मौका नहीं चूकते हैं. पशुपति पारस ने चिराग पासवान के खिलाफ उम्मीदवार देकर चिराग पासवान को मुश्किल में डालने की कोशिश की है. चुनाव के नतीजे बताएंगे कि पासवान मतदाताओं के मन में क्या है और किस नेता का पासवान मतदाताओं पर कब्जा है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक

सीट का नामLJP-RV (चिराग) का उम्मीदवारRLJP (पारस) का उम्मीदवारमहत्वपूर्ण नोट
साहेबपुर कमाल (बेगूसराय)सुरेंद्र कुमारसंजय कुमार यादवदलित बहुल; पासवान वोट 30%+
बखरी (बेगूसराय, रिजर्व्ड)संजय कुमारनीरा देवीरिजर्व्ड सीट; दलित वोट फैसला करेंगे
चेनारी (रिजर्व्ड)मुरारी प्रसाद गौतमसोनू कुमार नटदलित-प्रभावित; 2020 में NDA जीता
गरखासीमांत मृणालविगन मांझीपासवान आबादी मजबूत
महुआसंजय कुमार सिंहशमसुज्जमासामान्य सीट; जातिगत समीकरण जटिल

चिराग का सौ फीसदी स्ट्राइक रेट: चिराग पासवान इस जंग में फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं. लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग की पार्टी को NDA ने पांच सीटें दी थीं, और सभी पर जीत हासिल कर चिराग ने अपनी ताकत साबित की थी. इसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिली. दूसरी ओर, पशुपति पारस NDA का हिस्सा बनने में नाकाम रहे.

"महागठबंधन में वही रह सकता है जो हमारी नीतियों और सिद्धांतों को मानेगा. पशुपति पारस ने अलग रह को चुना है. चाचा-भतीजे के बीच पारिवारिक लड़ाई है. कौन किसको नुकसान करेगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब लड़ाई होती है तो फायदा कोई और ले जाता है."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

चाचा-भतीजे की जंग मुख्य कारण: रामविलास पासवान के निधन (2020) के बाद LJP में फूट पड़ी. चिराग ने पिता की विरासत संभाली, लेकिन पशुपति पारस ने बगावत कर RLJP बनाई और NDA में जगह बनाई. 2024 लोकसभा चुनावों में चिराग को 5 सीटें मिलीं (सभी जीतीं), जबकि पारस को बाहर कर दिया गया.

2025 का टर्निंग पॉइंट: महागठबंधन (INDIA ब्लॉक) ने पारस को जगह नहीं दी, जिससे वे अकेले लड़ने को मजबूर हो गए. चिराग NDA का मजबूत हिस्सा बने हुए हैं. पारस ने चिराग के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया, ताकि पासवान वोटों को चीर सकें.

