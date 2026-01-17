ETV Bharat / bharat

हार्वर्ड में नहीं चीन की यूनिवर्सिटी में होती सबसे अच्छी पढ़ाई; भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति बेहद खराब

चीन के झेजियांग के हांगझोउ में प्रवेश लेने के लिए पहुंचे छात्र और उनके परिवार वाले. ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद: भारत में उच्च शिक्षा का स्तर तेजी से विकसित तो हो रहा है. लेकिन, दुनिया के मुकाबले ये साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के मामले में काफी पीछे है. सीडब्ल्यूटीएस लीडेन की विज्ञान श्रेणी में जारी ताजा रैंकिंग में (CWTS Leiden Ranking 2025) भारत की यूनिवर्सिटी और कॉलेज टॉप-250 में भी नहीं हैं. वहीं पड़ोसी देश चीन इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. यहां तक कि चीन ने दुनिया की जानी-मानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी पीछे कर दिया है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट में तीसरे पायदान पर है. चीन में शिक्षा किस लेवल की है इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि लिस्ट में टॉप-10 में से 8 यूनिवर्सिटी यहीं की हैं. भारत में शिक्षा का स्तर क्या है. (Photo Credit; ETV Bharat) भारत का पहला संस्थान जो लिस्ट में है वो वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान (Vellore Institute of Technology) है, जिसे 270वीं रैंक मिली है. हालांकि, देश में बड़े पैमाने पर विस्तार और सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पहुंच, गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के मामलों में अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है. सीडब्ल्यूटीएस लीडेन रैंकिंग 2025 में प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय विज्ञान श्रेणी में तीसरे स्थान पर खिसक गया है. पहला और दूसरा स्थान चीन के झेजियांग और शंघाई जियाओ टोंग विश्वविद्यालयों ने हासिल किया है. तीसरे स्थान को छोड़कर, शीर्ष नौ स्थानों पर चीनी विश्वविद्यालयों का दबदबा है. टॉप 10 में 8 चीनी विश्वविद्यालय शामिल हैं. सीडब्ल्यूटीएस लीडेन रैंकिंग क्या है: सीडब्ल्यूटीएस लीडेन दुनिया भर के 1,500 से अधिक विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग जारी करता है. यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नीदरलैंड्स के लीडेन विश्वविद्यालय से गवर्न होता है. यहां स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र (सीडब्ल्यूटीएस) से रैंकिंग तैयार की जाती है. लीडेन ट्रेडिशनल एडिशन वेब ऑफ साइंस डेटाबेस के डेटा पर रैंकिंग तैयार करता है.