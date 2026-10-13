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युद्ध से बर्बाद हो गई 25 करोड़ लोगों का पेट भरने वाली खेती; 20 साल में 2.49 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन तबाह

युद्ध से प्रभावित इलाकों में कम हो रही खेती वाली जमीनें. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद : EB Prime Team : Agricultural Land Decreasing : दुनिया की बढ़ती आबादी से शहरीकरण की रफ्तार बढ़ गई है. इससे खेती की जमीन कम होती जा रही है. प्राकृतिक आपदाएं भी उपजाऊ जमीनों को कम कर रहीं हैं. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर साल करीब 10 करोड़ हेक्टेयर खेती लायक जमीन बर्बाद हो जा रही है. अलग-अलग देशों में छिड़े युद्ध से भी कृषि योग्य जमीन घट रही है. अंतरराष्ट्रीय पत्रिका नेचर फूड ने हाल ही में इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है.

स्टडी रिपोर्ट बताती है कि साल 2000 से लेकर 2020 के बीच दुनिया के विभिन्न देशों में छिड़े जंग से करीब 2.49 लाख वर्ग किलोमीटर खेती की जमीन बर्बाद हो गई. खेती वाली इतनी जमीनों पर उगी फसलों से सालभर करीब 25.5 करोड़ लोगों का पेट भर सकता था. वहीं गौर करने वाली बात ये भी है कि साल 2020 के बाद भी रूस-यूक्रेन समेत कई देशों में संघर्ष जारी है. इससे खेती वाली जमीनों के नुकसान का दायरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है.