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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आएंगे, ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल

सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति शी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत आएंगे.

Chinese President Xi Jinping will visit India to attend the BRICS summit, official media reported
पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2026 at 4:06 PM IST

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बीजिंग: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत आएंगे. चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने इस बात की जानकारी दी. जिनपिंग के भारत दौरे से एक उच्च-स्तरीय कूटनीतिक वार्ता होने की उम्मीद है.

जिनपिंग के भारत दौरे का असर दो एशियाई ताकतों के बीच आपसी रिश्तों को स्थिर करने की चल रही कोशिशों के साथ-साथ अस्थिर वैश्विक हालात, खासकर पश्चिम एशिया विवाद और रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिक्स सहयोग पर भी पड़ेगा.

(अपडेट जारी है...)

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ब्रिक्स समिट के लिए आएंगे जिनपिंग
पीएम मोदी शी जिनपिंग मुलाकात
XI JINPING WILL VISIT INDIA

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