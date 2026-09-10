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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आएंगे, ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल

पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (फाइल फोटो) ( ANI )

बीजिंग: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत आएंगे. चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने इस बात की जानकारी दी. जिनपिंग के भारत दौरे से एक उच्च-स्तरीय कूटनीतिक वार्ता होने की उम्मीद है.

जिनपिंग के भारत दौरे का असर दो एशियाई ताकतों के बीच आपसी रिश्तों को स्थिर करने की चल रही कोशिशों के साथ-साथ अस्थिर वैश्विक हालात, खासकर पश्चिम एशिया विवाद और रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिक्स सहयोग पर भी पड़ेगा.