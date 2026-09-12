'ब्रिक्स सहयोग को बहुत महत्व देता है चीन', शी जिनपिंग पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे
सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए नई दिल्ली के लिए रवाना हुए.
Published : September 12, 2026 at 8:32 AM IST
बीजिंग: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 18वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए शनिवार सुबह नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए. समिट के दौरान उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का प्लान है. सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए शनिवार को बीजिंग से रवाना हुए.
शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, शी के साथ आए लोगों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और सीपीसी सेंट्रल कमेटी के जनरल ऑफिस के डायरेक्टर काई की और सीपीसी सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य और चीन के विदेश मंत्री वांग यी शामिल हैं.
ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक शुक्रवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि ब्रिक्स उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच एकजुटता और सहयोग के लिए एक अहम मंच है. माओ ने कहा कि चीन ब्रिक्स सहयोग को बहुत महत्व देता है और इसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है. राष्ट्रपति शी आने वाले समिट में शामिल होंगे और उसे संबोधित करेंगे.
उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय स्थिति ब्रिक्स प्रणाली के विकास और व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने जैसे बड़े मुद्दों पर दूसरे नेताओं के साथ गहराई से बातचीत करेंगे. शी चीन की महत्वपूर्ण पहल और प्रस्ताव सामने रखेंगे, जिससे BRICS सहयोग के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास का रास्ता तैयार होगा. उन्होंने जोर देकर कहा, "चीन BRICS सहयोग में लगातार और निरंतर प्रगति के लिए साथी BRICS देशों के साथ काम करने के लिए तैयार है ताकि मानवता के लिए साझा भविष्य वाला समुदाय बनाने में योगदान दिया जा सके."
Chinese President Xi Jinping left Beijing on Saturday for the 18th BRICS Summit in New Delhi at the invitation of Prime Minister of the Republic of India Narendra Modi, according to Xinhua.— Global Times (@globaltimesnews) September 12, 2026
Xi's entourage includes Cai Qi, a member of the Standing Committee of the Political… pic.twitter.com/SEBsYn71Et
मोदी-जिनपिंग मुलाकात भारत-चीन संबंधों और ब्रिक्स सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर: विशेषज्ञ
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने और ब्रिक्स सहयोग को नयी गति प्रदान करने का अवसर मिलेगा.
शी जिनपिंग शनिवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे. सात साल में भारत की यह उनकी पहली यात्रा होगी. शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी प्रस्तावित है. भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की चीन शाखा के कार्यकारी निदेशक अतुल दलाकोटी दोनों नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता को लेकर बहुत आशान्वित हैं.
उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने अपनी पिछली मुलाकातों के दौरान 'बेहतर तालमेल' का प्रदर्शन किया था और उनकी बातचीत के नतीजे आम तौर पर सकारात्मक रहे थे.
दलाकोटी ने कहा, "मुझे लगता है कि जब भी ये दोनों नेता मिले हैं तो नतीजे हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं. इसलिए, उनके बीच बेहतर आपसी तालमेल है. भारत ने इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए कड़ी मेहनत की है. और अगले साल चीन की बारी है." भारत ने एक जनवरी को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली. दलाकोटी ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए शांतिपूर्ण सीमा एक 'जरूरी शर्त' है, जबकि व्यापार में बेहतर संतुलन से दोनों देशों के बीच व्यापार को मौजूदा 155 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर अगले 15 से 20 साल में 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाने में मदद मिल सकती है.
चीन स्थित अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में विकासशील देशों के मामलों के अनुसंधानकर्ता वांग योमिंग ने कहा, ‘‘चीन और भारत न केवल करीबी पड़ोसी हैं, बल्कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य और उसमें अहम भूमिका निभाने वाले देश भी हैं. उनके रिश्तों की स्थिति का इस समूह के विकास पर सीधा असर पड़ता है.’’
दोनों देशों ने ब्रिक्स कार्यक्रमों की मेजबानी में एक-दूसरे का समर्थन करने की बात कही है. इस साल भारत के पास इसकी अध्यक्षता है और अगले साल चीन यह जिम्मेदारी संभालेगा. वांग ने ‘चाइना डेली’ से कहा, "बहुपक्षीय मंच द्विपक्षीय बातचीत के लिए अवसर पैदा कर सकते हैं, जबकि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार से बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के भीतर तालमेल बेहतर हो सकता है."
ये भी पढ़ें: BRICS Summit 2026 : राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को दिया रूस आने का न्योता, बैठक में वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा