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'ब्रिक्स सहयोग को बहुत महत्व देता है चीन', शी जिनपिंग पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (फाइल फोटो) ( AFP )

बीजिंग: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 18वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए शनिवार सुबह नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए. समिट के दौरान उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का प्लान है. सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए शनिवार को बीजिंग से रवाना हुए. शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, शी के साथ आए लोगों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और सीपीसी सेंट्रल कमेटी के जनरल ऑफिस के डायरेक्टर काई की और सीपीसी सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य और चीन के विदेश मंत्री वांग यी शामिल हैं. ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक शुक्रवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि ब्रिक्स उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच एकजुटता और सहयोग के लिए एक अहम मंच है. माओ ने कहा कि चीन ब्रिक्स सहयोग को बहुत महत्व देता है और इसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है. राष्ट्रपति शी आने वाले समिट में शामिल होंगे और उसे संबोधित करेंगे. उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय स्थिति ब्रिक्स प्रणाली के विकास और व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने जैसे बड़े मुद्दों पर दूसरे नेताओं के साथ गहराई से बातचीत करेंगे. शी चीन की महत्वपूर्ण पहल और प्रस्ताव सामने रखेंगे, जिससे BRICS सहयोग के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास का रास्ता तैयार होगा. उन्होंने जोर देकर कहा, "चीन BRICS सहयोग में लगातार और निरंतर प्रगति के लिए साथी BRICS देशों के साथ काम करने के लिए तैयार है ताकि मानवता के लिए साझा भविष्य वाला समुदाय बनाने में योगदान दिया जा सके." मोदी-जिनपिंग मुलाकात भारत-चीन संबंधों और ब्रिक्स सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर: विशेषज्ञ

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने और ब्रिक्स सहयोग को नयी गति प्रदान करने का अवसर मिलेगा.