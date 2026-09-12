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ब्रिक्स समिट 2026: सात साल बाद भारत दौरे पर आए शी जिनपिंग, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

करीब सात साल बाद शी जिनपिंग का भारत दौरा कई मायनों में अहम है. ब्रिक्स समिट से इतर वे पीएम मोदी के साथ वार्ता करेंगे.

Etv BharatChinese President Xi Jinping arrives in Delhi to participate in the BRICS Summit 2026.
पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग (फाइल फोटो) (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2026 at 12:11 PM IST

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नई दिल्ली: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को नई दिल्ली पहुंच गए हैं. शी 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए हैं. ब्रिक्स सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आए हैं. वह सात साल बाद भारत का दौरा कर रहे हैं. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए राष्ट्रपति शी की भारत यात्रा से पहले चीन ने कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को उपयुक्त तरीके से सुलझाना चाहिए और अपने संबंधों को रणनीतिक एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए.

राष्ट्रपति शी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे. यह लगभग सात साल में भारत की उनकी पहली यात्रा है. शनिवार को शिखर सम्मेलन से इतर उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है.

यह पूछे जाने पर कि चीन मोदी-शी की मुलाकात को किस नजरिए से देखता है तो चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने यहां प्रेस वार्ता में कहा कि कजान और तियानजिन में हुई मुलाकातों के बाद यह लगातार तीसरा साल होगा जब दोनों नेताओं की मुलाकात होगी.

(अपडेट जारी है...)

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