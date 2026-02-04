ETV Bharat / bharat

चीनी नागरिक कहीं जासूस तो नहीं केंद्रीय जांच एजेंसियां करेंगी पड़ताल, कई देशों की यात्रा कर पहुंचा दलाई लामा की निवास स्थली

न्यायालय ने चीनी नागरिक को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा. मैक्लोडगंज आने से पहले कई देशों का भ्रमण कर नेपाल पहुंचा था.

Chinese National Police Remand
बिना वीजा के हिमाचल में रह रहा था चीनी नागरिक (Kangra Police)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 5:08 PM IST

4 Min Read
धर्मशाला: बिना दस्तावेज और वीजा गिरफ्तार आरोपित चीनी नागरिक जासूस तो नहीं है, इसकी पड़ताल केंद्रीय जांच एजेंसियां करेंगी. पुलिस ने आरोपित लू वेननियन को जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. चीनी भाषा में बात करने और उसके द्वारा हिंदी न समझने पर मैक्लोडगंज थाना पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस ने उसका पासपोर्ट देखा तो पता चला कि वह चीनी नागरिक है. इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है.

तिब्बती धर्मगुरु के निवास स्थान के पास रह रहा था चीनी नागरिक

कांगड़ा पुलिस के अनुसार, मैक्लोडगंज आने से पहले आरोपित लू वेननियन कई देशों का भ्रमण कर नेपाल पहुंचा था. आरोपित मैक्लोडगंज के साथ लगते एक गांव में करीब 130 दिन यानी करीब 5 महीने तक बिना दस्तावेज या वीजा किराए के कमरे में रहा था. इसका पता आरोपित से पुलिस पूछताछ में चला है. आरोपित सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय धर्मशाला पहुंचा था. एएसपी कांगड़ा बीर बहादुर सिंह ने बताया कि, "सोमवार, 2 फरवरी को धर्मशाला स्थित एसपी ऑफिस की सुरक्षा शाखा ने मैक्लोडगंज पुलिस थाना को सूचित किया कि एक विदेशी नागरिक, जो चीनी भाषा में बात कर रहा था, और हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा था, उनके ऑफिस पहुंचा है. चीनी नागरिक से पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं."

कई देशों की यात्रा कर पहुंचा हिमाचल चीनी नागरिक

स्थानीय निवासी ने पुलिस को दी शिकायत में बताय कि, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की निवास स्थली मैक्लोडगंज में चीनी नागरिक रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फौरन एक्शन लिया. मैक्लोडगंज पुलिस के अनुसार, आरोपित नेपाल के रास्ते पहले कोलकाता गया था. इसके बाद मैकलोडगंज पहुंचा था. इससे पहले वह मिशन आर्मेनिया, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड आदि देशों का भ्रमण कर चुका है. पुलिस का कहना है कि आरोपित से ट्रांसलेटर के माध्यम से संवाद किया जा रहा है.

मकान मालिक के खिलाफ भी होगी कार्रवाई

ASP जिला कांगड़ा बीर बहादुर ने बताया कि, "पुलिस द्वारा चीनी नागरिक को मंगलवार के दिन धर्मशाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है. मैक्लोडगंज में जिस स्थान पर आरोपित चीनी नागरिक रह रहा था, उस मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी विदेशी नागरिक को कमरा देने पर मकान मालिक को सी फॉर्म भरना अनिवार्य होता है, लेकिन उक्त मकान मालिक द्वारा कोई भी सी फॉर्म नहीं भरा गया था और न ही मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है."

आखिर ये मामला क्यों है गंभीर?

दरअसल, धर्मशाला के मैक्लोडगंज में 1959 से निर्वासित होकर पहुंचे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान है. इतना ही नहीं निर्वासित तिब्बत सरकार भी यहां पर चलती है, जिनका सीधे-सीधे चीन के साथ लंबे समय से संघर्ष जारी है. यही वजह है कि इस मामले को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा में बड़ी सेंध के रूप में देखा जा रहा है. अब पुलिस विभाग सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट होकर मामले की परत-दर-परत गहनता से जांच पड़ताल में जुटी है.

