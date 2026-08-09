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जिंदगी की डोर काटता चाइनीज मांझा: 'वो चीख नहीं सकते, बस तड़प सकते हैं'; ...बेजुबान पक्षियों के लिए मौत का खेल बनी पतंगबाजी

पतंगबाजी और जानलेवा मांझा छीन रहा परिंदों की आजादी. पढ़ें धनंजय वर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट

पतंगबाजी और जानलेवा मांझा छीन रहा बेजुबान पक्षियों की आजादी
पतंगबाजी और जानलेवा मांझा छीन रहा बेजुबान पक्षियों की आजादी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2026 at 8:34 PM IST

8 Min Read
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नई दिल्ली: अगस्त का महीना...आजादी के जश्न की गूंज और राजधानी दिल्ली का सतरंगी आसमान. देश की फिज़ाओं में तिरंगे के साथ-साथ उड़ती पतंगें हमारे उल्लास को सातवें आसमान पर पहुंचा देती हैं. स्वतंत्रता दिवस के आसपास यह उत्साह अपने चरम पर होता है, लेकिन इसी उत्साह के पीछे छुपा होता है एक खौफनाक व दर्दनाक सच. हवा में उड़ती पतंगों की पेंच लड़ाने की होड़ और उसके लिए इस्तेमाल होने वाला घातक चाइनीज व सिंथेटिक मांझा बेजुबान पक्षियों के लिए काल साबित हो रहा है. मनोरंजन के नाम पर इस्तेमाल होने वाला ये अदृश्य व धारदार जाल न सिर्फ इंसानों की गर्दन पर वार कर रहा है, बल्कि हमारे आसमान के आजाद परिंदों के पंख काटकर उन्हें सदा के लिए अपाहिज बना रहा है या मौत का काल बन रहा है. आइए जानते हैं कि कैसे हमारा यह मस्तीभरा शौक, बेजुबानों के लिए उम्र भर का 'शोक' बनता जा रहा है...

जानलेवा मांझा छीन रहा परिंदों की आजादी

पतंगबाजी का पारंपरिक सूती धागा अब इतिहास बन चुका है. उसकी जगह अब कांच और प्लास्टिक के मिश्रण से बने चाइनीज़ और सिंथेटिक मांझे ले ली है. यह मांझा हवा में उड़ते समय पक्षियों को दिखाई नहीं देता है. जैसे ही कोई बेकसूर परिंदा इस अदृश्य जाल के संपर्क में आता है, यह धारदार धागा उसकी गर्दन, पंखों और पैरों को काट देता है. जो पक्षी कभी खुले आसमान के राजा हुआ करते थे, वे पल भर में लहूलुहान होकर ज़मीन पर आ गिरते हैं.

दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक
दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक (ETV Bharat)

उम्र भर की अपाहिजता या तड़पती मौत

इस जानलेवा मांझे का असर सिर्फ तत्काल लगने वाली चोट तक सीमित नहीं है. पक्षी अस्पतालों और रेस्क्यू सेंटर्स के आंकड़े बताते हैं कि स्वतंत्रता दिवस यानी अगस्त महीने के आसपास दिल्ली में हज़ारों पक्षी घायल होते हैं. कई परिंदों के पंख इस कदर कट जाते हैं कि वे ज़िंदगी भर दोबारा कभी उड़ान नहीं भर पाते. कई बेजुबान तो पेड़ों की डालियों और बिजली के तारों में फंसे मांझे में उलझकर दिनों तक भूख-प्यास से तड़प-तड़पकर दम तोड़ देते हैं.

अगस्त में दोगुना से अधिक हो जाता है पक्षियों का रेस्क्यू

दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के आंकड़े इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि अगस्त के महीने में पतंगबाजी का सीधा प्रभाव पक्षियों की सुरक्षा पर पड़ता है. आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 और 2025 दोनों में अगस्त के महीने में बर्ड रेस्क्यू कॉल्स में अप्रत्याशित व रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया.

दिल्ली फायर सर्विस द्वारा जारी बर्ड रेस्क्यू के आकड़ें
दिल्ली फायर सर्विस द्वारा जारी बर्ड रेस्क्यू के आकड़ें (ETV Bharat)

तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि वर्ष 2024 में जुलाई (263) के मुकाबले अगस्त (566) में रेस्क्यू कॉल्स की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई. वहीं, वर्ष 2025 में जुलाई (322) की तुलना में अगस्त (757) में यह आंकड़ा ढाई गुना के करीब पहुंच गया. सितंबर आते-आते भी हवा में फंसे मांजे का असर दिखता है, लेकिन अगस्त का महीना पक्षियों की जान पर सबसे भारी पड़ता है.

जानलेवा मांझा छीन रहा परिंदों की आजादी
जानलेवा मांझा छीन रहा परिंदों की आजादी (ETV Bharat)

इस साल वर्ष 2026 में जुलाई से ही शुरू हुआ संकट

चालू वर्ष 2026 में दिल्ली फायर सर्विस द्वारा जनवरी से जुलाई तक दर्ज किए गए आंकड़े बताते हैं कि कुल 1,548 पक्षियों का रेस्क्यू किया जा चुका है. जुलाई 2026 में 292 पक्षियों का रेस्क्यू इस बात का संकेत है कि पतंगबाजी का सीजन शुरू होते ही पक्षियों के फंसने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं.

पक्षियों पर मांझे का असर
पक्षियों पर मांझे का असर (ETV Bharat)

डीएफएस और डॉक्टरों की चेतावनी, अपाहिज हो रहे बेजुबान

दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर (सीएफओ) एके मलिक ने बताया कि अगस्त में पतंगबाजी के कारण बड़ी संख्या में पक्षी मांजे में उलझ जाते हैं. जब भी फायर सर्विस को आपातकालीन कॉल मिलती है, टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर पक्षियों को रेस्क्यू करती है. यदि पक्षी सामान्य रूप से उलझा हो और स्वस्थ हो, तो उसे मांझे से निकालकर तुरंत उड़ा दिया जाता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल पक्षियों को तत्काल इलाज के लिए बर्ड हॉस्पिटल भेजा जाता है. उन्होंने अपील की कि चाइनीज मांझा इंसानों और पक्षियों दोनों के लिए जानलेवा है, इसलिए लोग ऐसे खतरनाक शौक से बचें.

बेजुबान पक्षियों को रेस्क्यू करने के बाद छोड़ते हुए
बेजुबान पक्षी को रेस्क्यू करने के बाद छोड़ते हुए पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

चांदनी चौक स्थित प्रसिद्ध बर्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर रामेश्वर यादव ने बताया, ''हमारे पास रोजाना फायर सर्विस और आम नागरिकों द्वारा गंभीर रूप से घायल पक्षी लाए जा रहे हैं. इनमें सबसे ज्यादा संख्या कबूतरों, कौवों और चीलों की है. प्लास्टिक व नायलॉन से बना चाइनीज मांझा इतना मजबूत और धारदार होता है कि इससे पक्षियों के पंख और हड्डियां तक कट जाती हैं. हड्डियां टूटने या कटने के कारण ये पक्षी जीवनभर उड़ने की क्षमता खो देते हैं और उन्हें पूरी जिंदगी अस्पताल के 'डिसेबिलिटीज वार्ड' में बितानी पड़ती है.''

बचाव और समाधान के उपाय
बचाव और समाधान के उपाय (ETV Bharat)

दिल्ली पुलिस का बड़ा प्रहार 4,000 से अधिक मांझे के रोल जब्त

खतरनाक मांझे की अवैध बिक्री व भंडारण को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले चौतरफा अभियान छेड़ दिया है. पुलिस की स्पेशल टीम, क्राइम ब्रांच व विभिन्न जिलों की पुलिस ने मिलकर एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह का कहना है कि दिल्ली में चाइनीज/सिंथेटिक मांजे के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. इस कारोबार में शामिल लोगों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

  • 24 मई 2026: क्राइम ब्रांच ने उत्तम नगर की हनुमान मार्केट में छापेमारी कर 2,040 सिंथेटिक मांझे के रोल जब्त किए और मुख्य सप्लायर समेत 2 आरोपियों को दबोचा.
  • 28 जून 2026: उत्तम नगर व कमला मार्केट सप्लाई चेन पर कार्रवाई करते हुए 1,170 रोल बरामद किए गए.
  • 22 जुलाई 2026: नॉर्थ-ईस्ट जिला (थाना भजनपुरा) पुलिस ने यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के पास 34 रोल मांझा जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया.
  • 29-30 जुलाई 2026: सेंट्रल जिला स्पेशल स्टाफ ने नबी करीम के लक्ष्मण पुरी में एक गुप्त कमरे से 424 रोल का स्टॉक बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया.
  • 1 अगस्त 2026: थाना दयालपुर की टीम ने नेहरू विहार और लोनी में छापेमारी कर 37 रोल बरामद किए.
  • 4 अगस्त 2026: थाना ज्योति नगर, नंद नगरी व आउटर डिस्ट्रिक्ट की एंटी स्नेचिंग सेल ने संयुक्त रूप से सुंदर नगरी और चंदर विहार गोदामों पर छापेमारी कर 'मोनोकाइट' ब्रांड के 300 रोल समेत कुल 384 रोल जब्त किए.
दाना खाते पक्षियां
दाना खाते पक्षियां (ETV Bharat)

दिल्ली मेट्रो की रफ्तार पर 'अदृश्य' ब्रेक

घातक सिंथेटिक मांझा केवल जीवों के लिए ही नहीं, बल्कि दिल्ली-एनसीआर की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो के लिए भी बड़ा खतरा है. मेट्रो की ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) लाइनों में 25,000 वोल्ट (25 kV) की उच्च क्षमता का विद्युत प्रवाह होता है. मैटेलिक कोटेड या नायलॉन से बने मांजे जब इन तारों में उलझते हैं, तो इनसे शार्ट सर्किट व पावर ट्रिपिंग हो जाती है. पूर्व में पिंक लाइन, वायलेट लाइन व मैजेंटा लाइन पर ऐसी घटनाओं के कारण बिजली गुल हुई और ट्रेनों का परिचालन घंटों बाधित रहा. मेट्रो के अंदर अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है.

डीएमआरसी की जनता से खास अपील
डीएमआरसी की जनता से खास अपील (ETV Bharat)

चाइनीज 'मांझा' इंसान के लिए भी खतरा

यह घातक सिंथेटिक मांझा सिर्फ बेजुबान पक्षियों तक महदूद नहीं है. यह इतना घातक है कि दोपहिया वाहन चालकों की गर्दन और राहगीरों के चेहरों को भी गहरी चोट पहुंचा चुका है. राजधानी दिल्ली में हर साल ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां इस जानलेवा धागे ने इंसानी ज़िन्दगियों को भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया. कोर्ट के प्रतिबंधों के बावजूद चोरी-छिपे बिकने वाला यह मांझा आज समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है.

पतंगबाजी और जानलेवा मांझा छीन रहा परिंदों की आजादी. देखें ये रिपोर्ट (ETV Bharat)

बेजुबानों की आजादी के रक्षक बनें, भक्षक नहीं

आजादी का पर्व हमें हर जीव के प्रति करुणा व स्वतंत्रता का संदेश देता है. जब हमारा मनोरंजन किसी बेजुबान परिंदे के उड़ने के अधिकार को हमेशा के लिए छीन ले या किसी की जान पर बन आए, तो ऐसे मनोरंजन पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाता है. आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि हम केवल सुरक्षित, सूती धागे से पतंगबाजी करेंगे. बेजुबानों की आजादी के रक्षक बनेंगे, भक्षक नहीं.

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