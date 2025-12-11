ETV Bharat / bharat

लद्दाख में गैर-कानूनी तरीके से यात्रा कर रहे चीनी नागरिक को श्रीनगर से डिपोर्ट किया गया

लद्दाख में गैर-कानूनी तरीके से घुसा चीनी नागरिक. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 11, 2025 at 12:33 PM IST

2 Min Read
श्रीनगर: एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में गैर-कानूनी तरीके से घुसने के आरोप में पुलिस ने एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया था, जिसे इमिग्रेशन और विदेशी एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में घाटी से डिपोर्ट कर दिया गया.

एक अधिकारी ने बताया कि 29 साल के हू कांगताई को 10 दिसंबर को श्रीनगर एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया और इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया.

पुलिस ने उसे बडगाम में एक होमस्टे में गैर-कानूनी तरीके से रहते हुए पाया, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया.

अधिकारी के मुताबिक, वह आदमी बडगाम जिले में एक होमस्टे में रह रहा था और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की यात्रा करके वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया.

29 साल का यह आदमी 19 नवंबर को वाराणसी, आगरा, जयपुर, गया और कुशीनगर सहित बौद्ध सर्किट के लिए बने वैलिड टूरिस्ट वीजा पर नई दिल्ली आया था.

लेकिन अधिकारी ने आगे कहा कि कांगताई ने रजिस्ट्रेशन के लिए FRO लेह में रिपोर्ट किए बिना 20 नवंबर को गैर-कानूनी तरीके से लद्दाख के लिए उड़ान भरी और 1 दिसंबर को श्रीनगर पहुंचा.

वह लद्दाख के दूर जांस्कर गांव भी गया था. श्रीनगर में, वह शंकराचार्य हिल, हजरतबल मंदिर, हरवन बौद्ध स्थल और सेना के विक्टर फोर्स हेडक्वॉर्टर के पास अवंतीपोरा खंडहरों का दौरा किया था.

अधिकारी ने कहा कि अधिकारियों द्वारा उन्हें भारतीय सिम का उपयोग करते हुए पाए जाने के बाद उनके फोन को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था और सीआरपीएफ की तैनाती और अनुच्छेद 370 के तहत तलाशी ली गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में रद्द कर दिया था.

उनकी हिरासत ने पुलिस को विदेशियों के ठहरने को छिपाने के लिए होटल, हाउसबोट और होमस्टे के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है, और घाटी में छह मामले दर्ज किए हैं.

आव्रजन और विदेशी अधिनियम के तहत, सुविधाओं को विदेशी नागरिकों की सूचना विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) को देना और फॉर्म सी दाखिल करना आवश्यक है. यह सुरक्षा निगरानी बनाए रखने और विदेशी आगंतुकों के उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक कानूनी आवश्यकता है.

