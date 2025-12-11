ETV Bharat / bharat

लद्दाख में गैर-कानूनी तरीके से यात्रा कर रहे चीनी नागरिक को श्रीनगर से डिपोर्ट किया गया

लद्दाख में गैर-कानूनी तरीके से घुसा चीनी नागरिक. ( Etv Bharat )

श्रीनगर: एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में गैर-कानूनी तरीके से घुसने के आरोप में पुलिस ने एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया था, जिसे इमिग्रेशन और विदेशी एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में घाटी से डिपोर्ट कर दिया गया. एक अधिकारी ने बताया कि 29 साल के हू कांगताई को 10 दिसंबर को श्रीनगर एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया और इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया. पुलिस ने उसे बडगाम में एक होमस्टे में गैर-कानूनी तरीके से रहते हुए पाया, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया. अधिकारी के मुताबिक, वह आदमी बडगाम जिले में एक होमस्टे में रह रहा था और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की यात्रा करके वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया. 29 साल का यह आदमी 19 नवंबर को वाराणसी, आगरा, जयपुर, गया और कुशीनगर सहित बौद्ध सर्किट के लिए बने वैलिड टूरिस्ट वीजा पर नई दिल्ली आया था.