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चीनी सेना ने अरुणाचल में भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया, सिविल सोसाइटी ग्रुप का दावा, कार्रवाई की मांग

चीनी सेना ने अरुणाचल में भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया, सिविल सोसाइटी ग्रुप का दावा, जांच की मांग ( Etv Bharat )

तेजपुर: अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के ताक्सिंग क्षेत्र के एक सामुदायिक संगठन ने अधिकारियों से अपील की है कि वे भारत-चीन बॉर्डर के इलाकों में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) द्वारा किए गए कथित अतिक्रमण की जांच करें. नाह वेलफेयर सोसाइटी (NWS) ने अपर सुबनसिरी जिले के डिप्टी कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चीनी सेना (PLA) ने भारतीय क्षेत्र में सड़कें, पुल और मिलिट्री कैंप बना लिए हैं. संगठन का कहना है कि ये निर्माण पिछले एक दशक में हुए हैं और इससे स्थानीय समुदायों की पारंपरिक चरागाह भूमि, शिकारगाहों और उनके पुश्तैनी इलाके प्रभावित हुए हैं. नाह वेलफेयर सोसाइटी का ज्ञापन (ETV Bharat) संगठन ने ओयिंग (असाफिला इलाका), पनियार (चुजार्ता इलाका), मारपन (मार्नाफे), पोत्रांग झील और टिंडिंगटांग (TG) को उन जगहों के तौर पर बताया है जहां उसका दावा है कि चीनी सेना ने बुनियादी ढांचे विकसित किए हैं.