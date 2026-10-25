चीन दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक, सालाना 1610 करोड़ टन ग्रीन हाउस गैसें; भारत का कौन सा स्थान?
UNEP उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2026 के अनुसार, अमेरिका 600 करोड़ टन ग्रीन हाउस गैसे उत्सर्जन के साथ दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषण फैलाने वाला देश है.
Published : October 25, 2026 at 4:57 PM IST
हैदराबाद, (EB Prime Team): Greenhouse Gas Emission by Country: दुनिया में प्रदूषण फैलाने के मामले में चीन नंबर-1 है. UNEP उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2026 (UNEP Emission gap report 2026), वैश्विक जलवायु रिपोर्टों और EDGAR 2026 Emissions Report के अनुसार, चीन हर साल करीब 1610 करोड़ टन (16 बिलियन टन) ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, जो पूरी दुनिया के कुल उत्सर्जन का लगभग 27% है.
वहीं, इस लिस्ट में 450 करोड़ टन (4.5 बिलियन टन) के साथ भारत तीसरे नंबर पर है. रिपोर्ट ने साफ किया है कि भारत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में भले ही दुनिया में तीसरे नंबर पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में अभी भी विकसित देशों से काफी बेहतर स्थिति में है. आखिर चीन में इतने ज्यादा उत्सर्जन की वजह क्या है और भारत के सामने असली चुनौती क्या है? ETV Bharat की रिपोर्ट में विस्तार से पढ़िए.
दुनिया कितनी गैस हाउस गैसें उत्सर्जित करती: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पूरी दुनिया मिलकर सालाना लगभग 58.4 बिलियन टन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कर रही है. दुनिया भर से निकलने वाली इन गैसों में दो-तिहाई से अधिक हिस्सा जीवाश्म स्रोतों (Fossil Sources) का है. कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस को जलाने से निकलने वाली कार्बन डाईऑक्साइड इसका सबसे बड़ा हिस्सा है, जो सालाना लगभग 38.1 बिलियन टन है.
फिर मीथेन का नंबर आता है. यह विशेषकर पशुपालन और धान की खेती, कचरे के ढेरों और गैस पाइपलाइनों के रिसाव से निकलती है. नाइट्रस ऑक्साइड और एफ-गैसें यह खेती में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक उर्वरकों और औद्योगिक रेफ्रिजरेशन/एसी से निकलती हैं, जो जलवायु को काफी नुकसान पहुंचाती हैं. इसके साथ ही जंगलों को काटने या जंगलों में लगने वाली आग के कारण भी भारी मात्रा में कार्बन वायुमंडल में मिलता है.
कौन सा देश कितनी ग्रीन गैस उत्सर्जित कर रहा: यूएनईपी और यूरोपियन कमीशन की EDGAR 2026 रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के शीर्ष 6 देश मिलकर कुल वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 62% हिस्सा पैदा करते हैं. इनमें सबसे अधिक चीन (China) उत्सर्जन करता है, जो लगभग 16.1 बिलियन टन है. दूसरे नंबर पर अमेरिका (United States) है जो लगभग 6.0 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है. इसके बाद, भारत (India) लगभग 4.5 बिलियन टन, यूरोपीय संघ (EU) लगभग 3.1 बिलियन टन, रूस (Russia) लगभग 2.67 बिलियन टन, इंडोनेशिया (Indonesia) लगभग 1.2 से 1.3 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है.
ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन से नुकसान क्या: वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन एक सीमा तक जरूरी है. ताकि धरती का तापमान रहने लायक बना रहे. लेकिन, जब उत्सर्जन जरूरत से ज्यादा होने लगता है, तो ये धरती की गर्मी यानी इन्फ्रारेड रेडिएशन को अंतरिक्ष में जाने से रोक देती हैं. इससे गर्मियों में तापमान 48°C से 50°C पार करने लगा है, जिससे हीटस्ट्रोक और मौतों की संख्या बढ़ रही है. साथ ही समंदर का तापमान बढ़ रहा है.
एल नीनो और सुपर एल नीनो सक्रिय हुआ है. समुद्र का तापमान बढ़ने से चक्रवातों और तूफानों की तीव्रता बहुत बढ़ गई है. इसके साथ ही हिमालय, आर्कटिक और अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है. इससे शुरुआत में नदियों में बाढ़ आएगी और बाद में पानी का संकट गहरा जाएगा. समंदर का जलस्तर बढ़ गया है. इससे मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क और मालदीव जैसे निचले तटीय इलाकों और द्वीपों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है.
खाद्य-जल संकट के साथ स्वास्थ्य पर बुरा असर: बेमौसम बारिश, सूखा और अधिक गर्मी के कारण फसलों का चक्र बिगड़ गया है. गेहूं, धान और मक्के जैसी मुख्य फसलों की पैदावार घट रही है, जिससे दुनिया भर में भुखमरी और महंगाई का खतरा बढ़ रहा है. भूमिगत जल (Groundwater) का रीचार्ज न होने और ग्लेशियर सूखने से करोड़ों लोगों को पीने के साफ पानी के लिए तरसना पड़ रहा है.
यही नहीं, गर्म और नम मौसम के कारण डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर बढ़ रहे हैं. ये बीमारियां अब उन ठंडे इलाकों में भी फैल रही हैं, जहां पहले नहीं थीं. कार्बन उत्सर्जन के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ता है, जिससे अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर और दिल के दौरे के मामले बढ़ रहे हैं.
दुनिया का औसत तापमान 1.5°C से अधिक हुआ: रिपोर्ट्स के अनुसार, हर साल 58.4 बिलियन टन ग्रीनहाउस गैसों का वायुमंडल में जमा होना सूरज की गर्मी को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकता है. इससे पूरी धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है. जो 1.5°C से 2°C के बीच बना हुई है. दरअसल, 12 दिसंबर 2015 को हुए पेरिस समझौते में वैश्विक समुदाय ने संकल्प लिया था कि दुनिया के औसत तापमान को औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) के पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाएगा.
किसी भी हाल में इसे 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखा जाएगा. लेकिन, वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों के ज्यादा उत्सर्जन से औसत तापमान बढ़ रहा है. तापमान को वापस सुरक्षित स्तर पर लाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को कम करने की आवश्यकता होगी. इसके लिए सरकारों को जल्द से जल्द जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में भारी कटौती करने वाली नीतियां लागू करने की सलाह UNEP उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2026 में दी गई है.
कैसे कम किया जा सकता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन: UNEP की Emissions Gap Report 2026 में वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने और उत्सर्जन को 2035 तक 45% तक घटाने के लिए कई कदम उठाने की सलाह दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार, पूरी दुनिया को मिलकर एक व्यापक व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है. इसमें बताया गया है कि ऊर्जा क्षेत्र वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है.
इसे सुधारने के लिए सबसे पहले कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस (Fossil Fuels) के नए प्रोजेक्ट्स पर तुरंत रोक लगानी होगी. साथ ही मौजूदा प्लांट्स को धीरे-धीरे बंद करना होगा. ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा (Solar Power) और पवन ऊर्जा (Wind Power) की क्षमता को 2030 तक तीन गुना बढ़ाना होगा. ग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ बैटरी स्टोरेज क्षमता बढ़ानी होगी. ताकि 24 घंटे ऊर्जा की आपूर्ति हो सके.
धान की खेती और पुशपालन में सुधार की जरूरत: रिपोर्ट के अनुसार, मीथेन गैस अल्पकालिक है लेकिन, कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना अधिक शक्तिशाली है. 2030 तक मीथेन गैस उत्सर्जन में एक-चौथाई की कमी लाना होगा. तेल और गैस पाइपलाइनों से होने वाले मीथेन रिसाव को पूरी तरह बंद करना होगा. साथ ही धान की खेती के तरीकों में सुधार करना होगा.
इसके अलावा, पशुपालन से निकलने वाली गैसों का प्रबंधन और कचरे के ढेरों से होने वाले उत्सर्जन को भी कम करने की जरूरत होगी. जंगलों की कटाई को पूरी तरह से रोकना होगा. साथ ही बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना और खराब हो चुकी जमीनों व पारिस्थितिकी प्रणालियों को बहाल करना होगा.
ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नेट जीरो करने के लिए क्या करना होगा: UNEP की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक उत्सर्जन को शून्य (Net-Zero) पर लाने के लिए हर साल स्वच्छ ऊर्जा और इन्फ्रास्ट्रक्चर में ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी. यह निवेश वर्तमान वैश्विक जीडीपी का लगभग 1% से 2% है. लेकिन, कार्रवाई न करने पर होने वाला आर्थिक नुकसान इससे कई गुना अधिक होगा.
वैश्विक कार्बन मार्केट स्थापित करनी होगी: रिपोर्ट के अनुसार, एक मजबूत वैश्विक कार्बन मार्केट (Carbon Market) स्थापित करना बेहद जरूरी है. इसके बारे में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में भी कहा गया है. इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियां या देश, स्वच्छ परियोजनाएं चलाने वाले देशों से 'कार्बन क्रेडिट' खरीद सकेंगे. इससे हरित परियोजनाओं के लिए निजी पैसा जुटाना आसान होगा.
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