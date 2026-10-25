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चीन दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक, सालाना 1610 करोड़ टन ग्रीन हाउस गैसें; भारत का कौन सा स्थान?

दुनिया का कौन सा देश सबसे ज्यादा हवा को प्रदूषित कर रहा? ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (EB Prime Team): Greenhouse Gas Emission by Country: दुनिया में प्रदूषण फैलाने के मामले में चीन नंबर-1 है. UNEP उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2026 (UNEP Emission gap report 2026), वैश्विक जलवायु रिपोर्टों और EDGAR 2026 Emissions Report के अनुसार, चीन हर साल करीब 1610 करोड़ टन (16 बिलियन टन) ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, जो पूरी दुनिया के कुल उत्सर्जन का लगभग 27% है.

वहीं, इस लिस्ट में 450 करोड़ टन (4.5 बिलियन टन) के साथ भारत तीसरे नंबर पर है. रिपोर्ट ने साफ किया है कि भारत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में भले ही दुनिया में तीसरे नंबर पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में अभी भी विकसित देशों से काफी बेहतर स्थिति में है. आखिर चीन में इतने ज्यादा उत्सर्जन की वजह क्या है और भारत के सामने असली चुनौती क्या है? ETV Bharat की रिपोर्ट में विस्तार से पढ़िए.