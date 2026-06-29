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चीन बोला, 'बांग्लादेश में तीस्ता प्रोजेक्ट का करेंगे समर्थन, भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं'

नई दिल्ली : भारत की चिंताओं के बावजूद, चीन ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना (टीआरसीएमआरपी) के लिए अपना समर्थन फिर से दोहराया है और इस बात पर जोर दिया है कि बांग्लादेश के साथ उसका सहयोग किसी तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए.

चीन ने यह फैसला बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के बाद लिया है. दोनों देश तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन और बहाली प्रोजेक्ट के लिए व्यवहार्यता अध्ययन में तेजी लाने पर सहमत हो गए हैं. भारत इस घटनाक्रम पर नजर रख रहा है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है और बांग्लादेश में चीन की बुनियादी ढांचागत भूमिका बढ़ रही है.

हालांकि बीजिंग बार-बार यह कहता रहा है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद बांग्लादेश में लोगों की आजीविका को बेहतर बनाना है और यह किसी देश के खिलाफ नहीं है. इसके बावजूद भारत इस पर बारीकी से नजर रखे हुए है. बीजिंग में पत्रकारों से बात करते हुए, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने भारत की गंभीर चिंताओं से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, "मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि चीन-बांग्लादेश सहयोग किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाता है और यह तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए."

आपको बता दें कि पिछले सप्ताह बांग्लादेश और चीन तीस्ता और अन्य नदियों के प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए थे. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों ने आपसी संबंध मजबूत करने के लिए 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे. यह भी उसी का एक हिस्सा था.

तीस्ता नदी जल बंटवारे का मुद्दा भारत के लिए संवेदनशील है. ऐसे में तीस्ता जल प्रबंधन को लेकर चीन के साथ सहयोग का असर भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर पड़ सकता है. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता महदी अमीन ने बताया कि अभी बीजिंग में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और चीन के जल संसाधन मंत्री ली गुओयिंग के बीच हुई बैठक में नदियों के जल प्रबंधन में सहयोग पर सहमति बनी थी.

बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी ‘बांग्लादेश संगबाद संस्था’ (बीएसएस) के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच तीस्ता मास्टर प्लान, नदी प्रबंधन, बाढ़ के जोखिम को कम करने, नदी से गाद निकालने, कटाव को रोकने, सिंचाई और अंतर्देशीय जल परिवहन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी.

चीन के जल संसाधन मंत्री गुओयिंग के साथ हुई बैठक में रहमान ने बांग्लादेश की नदी गाद निकासी परियोजना को रेखांकित किया. उनके अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ के जोखिम को कम करना, पर्यावरण की रक्षा करना और जल संसाधनों का सही प्रबंधन सुनिश्चित करना है. साथ ही, उन्होंने इस काम के लिए चीन से तकनीकी मदद भी मांगी.

रहमान ने चीन के डालियान शहर में निवेशकों की एक बैठक में बताया कि बांग्लादेश ने एक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया है. इस योजना में अगले पांच वर्षों में 20,000 किलोमीटर लंबी नदियों और नहरों से गाद निकालना और पद्मा व तीस्ता नदियों में जल प्रबंधन को बेहतर बनाना शामिल है.