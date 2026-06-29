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चीन बोला, 'बांग्लादेश में तीस्ता प्रोजेक्ट का करेंगे समर्थन, भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं'

चीन ने कहा कि वह तीस्ता प्रोजेक्ट में बांग्लादेश का साथ देगा, भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है.

Teesta River
तीस्ता नदी (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 29, 2026 at 7:27 PM IST

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नई दिल्ली : भारत की चिंताओं के बावजूद, चीन ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना (टीआरसीएमआरपी) के लिए अपना समर्थन फिर से दोहराया है और इस बात पर जोर दिया है कि बांग्लादेश के साथ उसका सहयोग किसी तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए.

चीन ने यह फैसला बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के बाद लिया है. दोनों देश तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन और बहाली प्रोजेक्ट के लिए व्यवहार्यता अध्ययन में तेजी लाने पर सहमत हो गए हैं. भारत इस घटनाक्रम पर नजर रख रहा है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है और बांग्लादेश में चीन की बुनियादी ढांचागत भूमिका बढ़ रही है.

हालांकि बीजिंग बार-बार यह कहता रहा है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद बांग्लादेश में लोगों की आजीविका को बेहतर बनाना है और यह किसी देश के खिलाफ नहीं है. इसके बावजूद भारत इस पर बारीकी से नजर रखे हुए है. बीजिंग में पत्रकारों से बात करते हुए, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने भारत की गंभीर चिंताओं से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, "मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि चीन-बांग्लादेश सहयोग किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाता है और यह तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए."

आपको बता दें कि पिछले सप्ताह बांग्लादेश और चीन तीस्ता और अन्य नदियों के प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए थे. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों ने आपसी संबंध मजबूत करने के लिए 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे. यह भी उसी का एक हिस्सा था.

तीस्ता नदी जल बंटवारे का मुद्दा भारत के लिए संवेदनशील है. ऐसे में तीस्ता जल प्रबंधन को लेकर चीन के साथ सहयोग का असर भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर पड़ सकता है. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता महदी अमीन ने बताया कि अभी बीजिंग में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और चीन के जल संसाधन मंत्री ली गुओयिंग के बीच हुई बैठक में नदियों के जल प्रबंधन में सहयोग पर सहमति बनी थी.

बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी ‘बांग्लादेश संगबाद संस्था’ (बीएसएस) के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच तीस्ता मास्टर प्लान, नदी प्रबंधन, बाढ़ के जोखिम को कम करने, नदी से गाद निकालने, कटाव को रोकने, सिंचाई और अंतर्देशीय जल परिवहन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी.

चीन के जल संसाधन मंत्री गुओयिंग के साथ हुई बैठक में रहमान ने बांग्लादेश की नदी गाद निकासी परियोजना को रेखांकित किया. उनके अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ के जोखिम को कम करना, पर्यावरण की रक्षा करना और जल संसाधनों का सही प्रबंधन सुनिश्चित करना है. साथ ही, उन्होंने इस काम के लिए चीन से तकनीकी मदद भी मांगी.

रहमान ने चीन के डालियान शहर में निवेशकों की एक बैठक में बताया कि बांग्लादेश ने एक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया है. इस योजना में अगले पांच वर्षों में 20,000 किलोमीटर लंबी नदियों और नहरों से गाद निकालना और पद्मा व तीस्ता नदियों में जल प्रबंधन को बेहतर बनाना शामिल है.

पिछले महीने जब बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने बीजिंग का दौरा किया था, तब रहमान सरकार ने तीस्ता नदी पुनरुद्धार परियोजना के लिए औपचारिक रूप से चीन की भागीदारी और समर्थन मांगा था.

तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय से निकलकर सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां यह लाखों लोगों के लिए सिंचाई और आजीविका का एक मुख्य स्रोत है.

चीन कई सालों से तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना को विकसित करने में दिलचस्पी दिखा रहा है. यह परियोजना भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के पास स्थित है, जो मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है.

इस पृष्ठभूमि में, भारत ने 2024 में तीस्ता बेसिन के लिए तकनीकी और संरक्षण संबंधी सहायता की पेशकश की, जो सीमा-पार नदियों के प्रबंधन पर ढाका के साथ सहयोग को और प्रगाढ़ करने की दिल्ली की कोशिशों को दर्शाता है.

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पानी का बंटवारा एक अहम मुद्दा रहा है. यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि भारत-बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल के बंटवारे (खासकर सूखे के मौसम में) को लेकर 1996 में 30 साल के लिए हुई संधि की मियाद इस साल समाप्त होने वाली है.

प्रधानमंत्री रहमान के साथ बैठक के दौरान, चीनी प्रधानमंत्री क्विंग ने बांग्लादेश और चीन के बीच लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक सहयोग, सतत विकास और आपसी समृद्धि के लिए करीबी साझेदारी का आह्वान किया. पीएमओ के प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने राजनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी जुड़ाव को और मजबूत करने में दिलचस्पी दिखाई और बांग्लादेश की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के लिए चीन के समर्थन को दोहराया.

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