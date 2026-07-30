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चीन ने सिर्फ 20 व्यापारियों को दी व्यापार करने की अनुमति, आर्थिक नुकसान की सताने लगी चिंता

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): भारत चीन सीमा पर व्यापार को लेकर लगातार विवाद होते जा रहे हैं एक बार फिर छह साल बाद शुरू हो रहे भारत-चीन सीमा व्यापार से स्थानीय व्यापारियों को काफी उम्मीदें थीं. चीन की ओर से केवल 20 व्यापारियों को तकलाकोट मंडी जाने की अनुमति मिलने से अधिकांश व्यापारियों को निराशा होने के साथ ही परेशान भी हैं. चीन से व्यापार के लिए ट्रेड पास बनवा चुके 62 में से 42 व्यापारी फिलहाल व्यापार नहीं कर सकेंगे. चीन सीमा व्यापार शुरू होने की उम्मीद में व्यापारियों ने करीब एक माह पहले ही गुंजी में गुड़, मिश्री और अन्य सामान पहुंचा दिया था.

कुछ दिन पूर्व में ही चीन की ओर से मिले संदेश में स्पष्ट किया गया कि फिलहाल केवल उन्हीं 20 व्यापारियों को तकलाकोट मंडी आने कीअनुमति दी जाएगी, जिनका पहले से वहां सामान रखा हुआ है.इसके बाद प्रशासन और भारत-चीन व्यापार समिति ने संबंधित व्यापारियों की सूची चीन को भेज दी. भारत-चीन व्यापार समिति के अध्यक्ष जीवन सिंह रॉकली ने कहा कि यदि अन्य व्यापारियों को भी जल्द अनुमति नहीं मिली तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.उन्होंने बताया कि गुंजी में रखा गुड़, मिश्री और अन्य सामान बारिश के कारण खराब होने लगा है.