चीन-भारत के बीच 9 नवंबर से सीधी फ्लाइट, चीनी एयरलाइंस ने की घोषणा
चीनी विमानन कंपनी चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने 9 नवंबर से शंघाई-दिल्ली के बीच उड़ान सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है.
Published : October 18, 2025 at 8:19 PM IST
नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच पांच साल बाद सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू होगी. इसकी डेट भी कंफर्म हो गई है. चीनी विमानन कंपनी चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने 9 नवंबर से शंघाई-दिल्ली के बीच उड़ान सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है. एयरलाइन के ऑनलाइन टिकट बिक्री प्लेटफॉर्म के अनुसार, ये उड़ानें सप्ताह में तीन बार बुधवार, शनिवार और रविवार को संचालित होंगी.
इससे पहले, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने भी घोषणा की थी कि वह 10 नवंबर, 2025 से कोलकाता और चीन के ग्वांगझू (Guangzhou) के बीच और दिल्ली और ग्वांगझू के बीच डेली नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू करेगी.
2020 से भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान का संचालन बंद है. इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की क्षेत्रीय सुरक्षा बैठक में भाग लेने के लिए चीन का दौरा किया था. इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की थी. प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए कि भारत और चीन प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि विकास भागीदार हैं.
China Eastern to resume Shanghai - Delhi eff 9NOV2025— AviationAll (@AviationAll_) October 18, 2025
Timings 👇
PVG - DEL / 1250 - 1745 / MU563
DEL - PVG / 1955 - 0410 / MU564 // A330-200
To be Operated 3x Weekly on Wed, Sat & Sun
Subject to Schedule pic.twitter.com/Bb4PhXTvTT
विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच वाणिज्यिक उड़ानें पांच साल के ठहराव के बाद फिर से शुरू होंगी.
ग्वांगझू बैयुन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने इंडिगो की घोषणा के समय कहा था कि वह एयरलाइनों को ग्वांगझू और दिल्ली के बीच और अधिक सीधे मार्ग खोलने के लिए प्रोत्साहित करेगा.
एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी और उसके बाद मुझे पता चला है कि इस संबंध में वाणिज्यिक गतिविधि शुरू हो गई है. यह निश्चित रूप से भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति के अनुरूप है."
दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें 2020 में कोविड महामारी के दौरान निलंबित कर दी गई थीं. उसी साल बाद में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर हिंसक झड़पों के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध शुरू हो गया था. इसके कारण फिर से उड़ानें शुरू नहीं हुईं. मई-जून 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई भीषण झड़प में भारत के करीब 20 सैनिक मारे गए थे, जबकि चीन के भी कई सैनिक हताहत हुए थे. हालांकि, चीनी अधिकारियों ने मौतें के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए थे.
