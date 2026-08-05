डिजिटल युग में किताबों से पुनर्गठित होगी बच्चों की दुनिया: 'जॉय ऑफ रीडिंग' पहल से साक्षरता व पठन-पाठन को मिलेगा नया बल
डिजिटल क्रांति के इस दौर में 'जॉय ऑफ रीडिंग' भावी पीढ़ी की बौद्धिक क्षमता व मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की एक दूरदर्शी कोशिश है.
Published : August 5, 2026 at 5:44 PM IST
नई दिल्ली: आज का समाज एक अभूतपूर्व तकनीकी क्रांति के दौर से गुजर रहा है, जहां स्मार्टफोन और इंटरनेट लोगों की दिनचर्या का केंद्र बन चुका है. बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग, हर आयु वर्ग के लोगों का 'स्क्रीन टाइम' लगातार रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है. इंटरनेट व डिजिटल कंजम्पशन की इस दौड़ ने अनजाने में लोगों से सबसे समृद्ध आदत 'किताबों का साथ' छीन लिया है.
वर्तमान में स्क्रीन पर तैरती अधूरी जानकारियों, रील्स और त्वरित कंटेंट के दौर ने इंसानी दिमाग को सतही बना दिया है. इसके कारण एकाग्रता के साथ गहराई से पढ़ने यानी 'डीप रीडिंग' की प्रवृत्ति समाज में तेजी से विलुप्त हो रही है, जो लोगों की सोचने और समझने की क्षमता के लिए एक बड़ा खतरा है. इसी गंभीर संकट को भांपते हुए, समाज में पठन-पाठन की लुप्त होती संस्कृति को पुनर्जीवित करने और रचनात्मक व बौद्धिक विकास को एक नया बल देने के उद्देश्य से 'जॉय ऑफ रीडिंग' (Joy of Reading) नाम से एक वैश्विक सामाजिक पहल की शुरुआत की गई है.
यह अभियान न सिर्फ बच्चों व विभिन्न समुदायों तक पुस्तकों की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करेगा, बल्कि साक्षरता को प्रोत्साहित करने, जिज्ञासा को सींचने व आजीवन सीखने की भावना विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगा. ये केवल मुफ्त पुस्तक वितरण तक सीमित कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि बुनियादी ढांचे के निर्माण से आगे बढ़कर समाज में एक टिकाऊ मूल्य व ज्ञानवर्धक माहौल रचने का प्रयास है. इस अभियान को लेकर ईटीवी भारत ने समाजसेवी सलिल कुमार से खास बातचीत की. उन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल के उद्देश्य, इसके वैज्ञानिक आधार, कार्ययोजना व मानसिक स्वास्थ्य पर स्क्रीन के प्रभाव को लेकर विस्तार से अपने विचार साझा किए.
मानसिक विकास का वैज्ञानिक आधार: 'डीप रीडिंग' व हस्तलेखन
सलिल कुमार ने बताया कि यह मुहिम केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ों के मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक संवर्धन के लिए भी उतनी ही आवश्यक है.
- तंत्रिका तंत्र का सक्रिय होना: आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण भी ये स्वीकार करते हैं कि जब कोई व्यक्ति किताबों का गहन अध्ययन करता है और अपने हाथों से लिखता है, तो उसका न्यूरो सिस्टम सक्रिय हो जाता है.
- बौद्धिक स्तर में वृद्धि: जैसे शारीरिक मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, ठीक उसी तरह मस्तिष्क के पूर्ण विकास, नई सोच और तकनीकी समझ को मजबूत करने के लिए पढ़ना व लिखना अत्यंत आवश्यक मानसिक व्यायाम है.
डिजिटल तकनीक का संतुलित उपयोग व वैश्विक उदाहरण
वर्तमान तकनीकी युग पर बात करते हुए सलिल कुमार ने स्पष्ट किया कि ये अभियान किसी तकनीक या डिजिटल माध्यम के खिलाफ नहीं है. इंटरनेट, डिजिटल बैंकिंग व ऑनलाइन ज्ञान की सुलभता ने जीवन को बेहद सरल और तीव्र बनाया है. हालांकि, समस्या तकनीक के अति-उपयोग व उससे उत्पन्न होने वाले साइड इफेक्ट्स से है.
- ग्लोबल ट्रेंड व जागरूकता: ऑस्ट्रेलिया व कई यूरोपीय देशों में अब स्क्रीन टाइम घटाने और पारंपरिक पठन-पाठन को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं. वैश्विक स्तर पर यह स्वीकार किया जा रहा है कि मानवीय विकास के लिए मूलभूत आदतों की ओर लौटना जरूरी है.
- संतुलन ही समाधान: तकनीक के फायदे हैं, लेकिन लंबी अवधि तक सिर्फ स्क्रीन से जुड़े रहने से सोचने-समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है. जॉय ऑफ रीडिंग पहल का उद्देश्य इसी खाई को भरना व समाज को एक स्वस्थ मानसिक संतुलन प्रदान करना है.
कार्ययोजना में वर्कशॉप और शिक्षाविदों का सहयोग
इस अभियान को धरातल पर उतारने के लिए पहले चरण में भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े शहरों में वर्कशॉप आयोजित करने जा रहा है. भारत के प्रमुख शहरों में नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, इंदौर और हैदराबाद. अंतरराष्ट्रीय शहरों में दुबई, सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क, इटली और मॉस्को शामिल हैं. इस मुहिम में देश-विदेश के विख्यात लेखके, प्रकाशक, प्रमुख विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष और प्रतिष्ठित स्कूलों के प्रधानाचार्य एकजुट हो रहे हैं. शिक्षाविदों और समाज के प्रबुद्ध वर्ग को एक मंच पर लाकर बच्चों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाने व भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन करने की रूपरेखा तैयार की गई है.
अभियान में कॉर्पोरेट और समाज का सहयोग
इस मुहिम को बड़े पैमाने पर ले जाने के संदर्भ में सलिल कुमार ने विश्वास व्यक्त किया कि जब भी कोई अच्छा काम शुरू किया जाता है, तो लोग स्वयं जुड़ते चले जाते हैं. हालांकि अभी सरकार से सीधे सहायता नहीं मांगी गई है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में सरकार के साथ-साथ कॉर्पोरेट सेक्टर और विभिन्न सामाजिक संगठन भी इस राष्ट्रीय व वैश्विक हित के कार्य में हाथ बटाएंगे. डिजिटल क्रांति के इस दौर में 'जॉय ऑफ रीडिंग' महज एक अभियान नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी की बौद्धिक क्षमता व मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की एक दूरदर्शी कोशिश है.
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