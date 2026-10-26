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जन्म प्रमाण-पत्र के चक्कर में 10 बच्चे पढ़ाई से वंचित! जानें, क्या है पूरा मामला

लातेहारः प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले, इसे लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है. परंतु झारखंड के लातेहार जिला मुख्यालय में ही 3 परिवार के 10 से अधिक ऐसे बच्चे हैं, जिनका नामांकन स्कूल में नहीं हो पा रहा है. इनके नामांकन और शिक्षा के बीच जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड रोड़ा बन गया है.

दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 7 स्थित राजहार मुहल्ले में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास एक दलित बस्ती है. इस बस्ती में रहने वाली रीता देवी पति जयराम विश्वकर्मा और छोटी देवी पति रवि भुइयां के चार-चार बच्चे तथा आशा देवी के दो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं.

इनमें कुछ बच्चों का उम्र तो 10 से 12 वर्ष हो गया है. इसके बावजूद इनका नामांकन किसी भी स्कूल में नहीं हो पा रहा है. बच्चों के अभिभावक बताते हैं कि जब भी स्कूल में नामांकन के लिए जाते हैं तो वहां आधार कार्ड मांगा जाता है. वहीं आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है.

लातेहार में जन्म प्रमाण-पत्र के चक्कर में 10 बच्चे पढ़ाई से वंचित! (ETV Bharat)

बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए वे लोग पिछले कई दिनों से परेशान हैं. परंतु बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र का फाइल सरकारी कार्यालय में ही उलझ कर रह जा रहा है. जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण आधार कार्ड भी नहीं बन पा रहा है और ना ही बच्चों का नामांकन हो पा रहा है. महिलाओं ने बताया कि 6 माह पहले भी सभी प्रकार के कागज लगाकर विभाग में जमा किया गया था, परंतु बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया.

जानकारी मिलने पर पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता

बच्चों का नामांकन स्कूल में नहीं होने की सूचना मिलने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज तिवारी परिजनों से मुलाकात की. पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद पंकज तिवारी ने कहा कि यह काफी दुर्भाग्य जनक बात है कि जिला मुख्यालय में रहने वाले बच्चों का नामांकन भी स्कूल में नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि इस बिंदु को लेकर वह वरीय अधिकारियों से भी बात करेंगे और समस्या का समाधान करवाएंगे.

मामले की करवा रहे हैं जांच

वही जब इस संबंध में लातेहार नगर पंचायत अध्यक्ष महेश सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया और तत्काल नगर पंचायत के संबंध कर्मियों से जानकारी मांगी. उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यथासंभव मदद की जाएगी. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवेदक काफी पुराना हो गया होगा तो नए सिरे से आवेदन दे दें.