ETV Bharat / bharat

रोज 186 बच्चों का हो रहा Sexual Abuse; 57.7 फीसदी केस में चाचा-मामा, नाना-बाबा अपराधी

भारत में रोज 486 बच्चों के साथ हो रहे अपराध. ( Photo Credit; Getty Images )