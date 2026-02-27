ETV Bharat / bharat

रोज 186 बच्चों का हो रहा Sexual Abuse; 57.7 फीसदी केस में चाचा-मामा, नाना-बाबा अपराधी

NCRB के अनुसार 486 बच्चों के साथ प्रति दिन अलग-अलग तरह के अपराध हो रहे हैं. इनमें सबसे ज्यादा अपहरण और यौन शोषण के हैं.

भारत में रोज 486 बच्चों के साथ हो रहे अपराध.
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 27, 2026 at 3:15 PM IST

5 Min Read
हैदराबाद: देश में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं. उनके खिलाफ अपराध का ग्राफ साल दर साल बढ़ता जा रहा है. बच्चे सबसे ज्यादा किडनैपिंग और यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं. हाल ही में उत्तर प्रदेश के बांदा के एक दंपती को 33 बच्चों का यौन शोषण का दोषी पाते हुए कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा यानी मृत्युदंड सुनाया है. यही नहीं, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत बटुकों (संतों के आश्रम में रहने वाले बच्चे) का यौन शोषण करने के मामले में FIR दर्ज की गई है.

बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, इसकी गवाही राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) के ताजा आंकड़े भी दे रहे हैं. इसके अनुसार 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,77,335 मामले दर्ज किए गए. यानी प्रति दिन करीब 489 बच्चों के साथ अपराध हुआ. इसमें सबसे ज्यादा किडनैपिंग और यौन शोषण के मामले दर्ज किए गए. इनमें से 67,694 मामले यौन अपराध के थे, जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO)' के तहत दर्ज किए गए.

बच्चों के खिलाफ अपराध का बढ़ रहा ग्राफ.
बच्चों के खिलाफ अपराध का बढ़ रहा ग्राफ.

अपनों की क्रूरता का शिकार हो रहे बच्चे: एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में ज्यादातर वे लोग आरोपी पाए गए जो उनके करीबी, अपने और जानने-पहचानने वाले थे. यानी बच्चों की किडनैपिंग, मर्डर या यौन शोषण उनके करीबी रिश्तेदारों (चाचा-मामा, दादा-नाना) और आस-पड़ोस के लोगों ने किया.

रिपोर्ट के अनुसार 2022 में पॉक्सो के मामले 63,414 थे. जो 2023 में बढ़कर 67,694 हो गए. इनमें 98 फीसदी पीड़ित लड़कियां रहीं. जबकि, 39,076 मामलों में आरोपी बच्चे को पहले से जानते थे. यानी 57.7 फीसदी मामलों में अपनों ने ही बच्चों के साथ अपराध किया.

इसमें 3,224 मामले ऐसे रहे जिनमें आरोपी परिवार के ही सदस्य ही थे. करीब 15 हजार केस में आरोपी पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी या परिचित था. यही नहीं, 21 हजार के करीब ऐसे केस रहे, जिनमें आरोपी दोस्त, ऑनलाइन मित्र या लिव-इन पार्टनर थे. जिन्होंने शादी का झांसा देकर अपराध किया.

किस राज्य में बच्चों के खिलाफ अपराध ज्यादा.
किस राज्य में बच्चों के खिलाफ अपराध ज्यादा.

एक साल में बढ़े 9.2% मामले: एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2023 में पिछले साल यानी 2022 की तुलना में बच्चों के खिलाफ अपराध में 9.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली. 2022 में 1,62,449 मामले दर्ज हुए थे. इसके हिसाब से प्रति दिन करीब 445 बच्चे अलग-अलग तरह के अपराध का शिकार हुए.

कोरोना काल में कम हुए बच्चों के खिलाफ अपराध: हालांकि, 2020 में बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी देखने को मिली. उस साल 1,28,531 मामले दर्ज किए गए. जबकि इसके पहले 2019 में ये आंकड़ा 1,48,090 का था. माना जा रहा है कि कोरोना काल की वजह से इसमें कमी देखने को मिली.

मध्य प्रदेश में बच्चों के साथ ज्यादा अपराध: एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में बच्चों के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए गए. रिपोर्ट के मुताबिक एमपी में 22,393 मामले 2023 में दर्ज किए गए. इसके बाद महाराष्ट्र (22,390) और उत्तर प्रदेश (18,852) आते हैं. इस बीच दिल्ली में काफी कम अपराध देखने को मिला. देश की राजधानी में सिर्फ 7,769 मामले दर्ज किए गए.

बच्चों के खिलाफ होते 17 तरीके के अपराध.
बच्चों के खिलाफ होते 17 तरीके के अपराध.

किस राज्य में बच्चों के खिलाफ अपराध कम: एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में बच्चों के खिलाफ अपराध कम देखने को मिला है. सिक्किम और नागालैंड जैसे राज्यों में मामलों की संख्या देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत कम महज 100-150 दर्ज की गई है. मणिपुर में 85, नागालैंड में 26 और सिक्किम में 139 मामले सामने आए.

हर रोज 218 बच्चों का अपहरण, 186 का यौन शोषण: बच्चों की किडनैपिंग यानी अपहरण के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं. रिपोर्ट के अनुसाल 2023 में बच्चों के अपहरण के 79,884 मामले दर्ज किए गए. जो कुल अपराध का 45.0% है. यानी देश में प्रति दिन 218 बच्चों के अपहरण की घटनाएं सामने आईं. वहीं, यौन अपराध 67,694 मामले दर्ज किए. जो कुल अपराध का 38.2% रहे. यानी देश में प्रति दिन करीब 186 बच्चे यौन शोषण का शिकार हुए.

बच्चों के खिलाफ अपराध में उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा.
बच्चों के खिलाफ अपराध में उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा.

बच्चों के लापता होने के मामलों में 9.5% की बढ़ोतरी: एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 91,296 बच्चे लापता हुए. जो 2022 के 83,350 बच्चों की तुलना में 9.5% की वृद्धि दिखाता है. इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,48,211 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 (4,45,256 मामले) की तुलना में 0.7% की वृद्धि दर्शाते हैं.

किडनैपिंग के मामले सबसे ज्यादा: एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के खिलाफ अपराधों में किडनैपिंग यानी अपहरण की घटनाएं सबसे ज्यादा रहीं. इसके चलते 82,106 बच्चे प्रभावित हुए. किशोरियों का अपहरण, शादी के लिए करना सबसे बड़ी वजह रही. साल 2023 में 16,737 बच्चियों और 129 बच्चों को शादी के लिए अगवा किया गया. किशोरियों की तस्करी या खरीद-फरोख्त के भी 1,858 मामले सामने आए हैं.

संपादक की पसंद

