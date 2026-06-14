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राजकोट बाल सुधार गृह से जाली काटकर भागे 11 बच्चे, इनमें एक पाकिस्तानी बच्चा भी था शामिल

राजकोट (गुजरात): राजकोट बाल संरक्षण गृह (Child Protection Home) में रखे गए कानून का उल्लंघन करने वाले 11 बच्चे 14 जून रविवार की सुबह जाली तोड़कर फरार हो गए. भागने वाले बच्चों में एक पाकिस्तानी बच्चा भी शामिल था. हालांकि, वह वापस लौट आया है. 10 बच्चे अभी भी लापता हैं. पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है. इस घटना के बाद कलेक्टर और डीसीपी समेत आला अधिकारी ऑब्जर्वेशन होम पहुंचे.

राजकोट के जिला कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि ऑब्जर्वेशन होम में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रखा जाता है. इनमें से 11 बच्चे कमरे की मजबूत जाली तोड़कर फरार हो गए हैं. भागने वाले बच्चों में से एक बच्चा वापस लौट आया है, जबकि बाकी 10 बच्चों की तलाश में पुलिस और अन्य एजेंसियां जुटी हुई हैं. बच्चों को ढूंढने के लिए तकनीक और इंसानी खुफिया नेटवर्क (Human Intelligence) दोनों की मदद ली जा रही है.

डीएम ने कहा कि बच्चे पूरी प्लानिंग (योजना) के साथ भागे हैं. तीन कमरों के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे को पहले तोड़ा गया. उसके बाद एक बच्चे ने कहा कि उसे चोट लगी है. जब वार्डन उस बच्चे की पट्टी कर रहा था, उसी दौरान बाकी बच्चों ने जाली तोड़ी और भाग गए. इससे यह साफ हो गया है कि इन बच्चों ने पहले से योजना बनाकर भागने की इस घटना को अंजाम दिया.