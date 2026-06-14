राजकोट बाल सुधार गृह से जाली काटकर भागे 11 बच्चे, इनमें एक पाकिस्तानी बच्चा भी था शामिल
गुजरात के राजकोट में बाल सुधार गृह से 11 नाबालिग बच्चों के पूरी प्लानिंग के साथ भागने का सनसनीखेज मामला सामने आया है.
Published : June 14, 2026 at 7:29 PM IST
राजकोट (गुजरात): राजकोट बाल संरक्षण गृह (Child Protection Home) में रखे गए कानून का उल्लंघन करने वाले 11 बच्चे 14 जून रविवार की सुबह जाली तोड़कर फरार हो गए. भागने वाले बच्चों में एक पाकिस्तानी बच्चा भी शामिल था. हालांकि, वह वापस लौट आया है. 10 बच्चे अभी भी लापता हैं. पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है. इस घटना के बाद कलेक्टर और डीसीपी समेत आला अधिकारी ऑब्जर्वेशन होम पहुंचे.
राजकोट के जिला कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि ऑब्जर्वेशन होम में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रखा जाता है. इनमें से 11 बच्चे कमरे की मजबूत जाली तोड़कर फरार हो गए हैं. भागने वाले बच्चों में से एक बच्चा वापस लौट आया है, जबकि बाकी 10 बच्चों की तलाश में पुलिस और अन्य एजेंसियां जुटी हुई हैं. बच्चों को ढूंढने के लिए तकनीक और इंसानी खुफिया नेटवर्क (Human Intelligence) दोनों की मदद ली जा रही है.
डीएम ने कहा कि बच्चे पूरी प्लानिंग (योजना) के साथ भागे हैं. तीन कमरों के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे को पहले तोड़ा गया. उसके बाद एक बच्चे ने कहा कि उसे चोट लगी है. जब वार्डन उस बच्चे की पट्टी कर रहा था, उसी दौरान बाकी बच्चों ने जाली तोड़ी और भाग गए. इससे यह साफ हो गया है कि इन बच्चों ने पहले से योजना बनाकर भागने की इस घटना को अंजाम दिया.
कलेक्टर ने बताया कि यहां रखे जाने वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाना होता है, इसलिए यहां का स्टाफ उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करता है. सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड भी यहां सिविल ड्रेस (सादे कपड़ों) में रहते हैं. यहां सुरक्षा के लिए तीन शिफ्टों में दो-दो गार्ड तैनात रहते हैं. उन्होंने बताया कि इन बच्चों को पकड़ने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (Juvenile Justice Board) के सामने पेश किया जाएगा.
राजकोट में भक्तिनगर स्टेशन प्लॉट के पास स्थित इस ऑब्जर्वेशन होम में उन किशोरों को रखा जाता है जो कानून का उल्लंघन करते हैं. वर्तमान में यहां एक पाकिस्तानी बच्चे समेत कुल 54 बच्चे रखे गए हैं.
इसे भी पढ़ेंः