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अनाथालय में खुजली से बेहाल मासूम, गंभीर बच्चों को रिश्तेदारों के घर छोड़ रहा वार्डन

पोखरिया स्थित पेमिया ऋषिकेश अनाथ विद्यालय ( Etv Bharat )

धनबाद: अनाथ बच्चों की देखभाल और उनके बेहतर भविष्य के लिए बनाए गए विद्यालय में यदि मासूम बच्चे बीमारी से परेशान हो जाए और गंभीर हालत में उन्हें रिश्तेदारों के यहां भेजा जाने लगे, तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है. धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखंड के पोखरिया स्थित पेमिया ऋषिकेश अनाथ विद्यालय में करीब 50 बच्चों में से 40 से अधिक के खुजली से पीड़ित होने की बात सामने आई है. आरोप है कि जिन बच्चों की हालत ज्यादा खराब हो रही है, उन्हें वार्डन रिश्तेदारों के यहां भेज रहे हैं, लेकिन रिश्तेदारों के घर पर नहीं मिलने से बच्चे भटकने को मजबूर हैं.

बच्चों को रिश्तेदारों के यहां भेजने का आरोप