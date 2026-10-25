अनाथालय में खुजली से बेहाल मासूम, गंभीर बच्चों को रिश्तेदारों के घर छोड़ रहा वार्डन
धनबाद में खुजली से बेहाल मासूम बच्चों को रिश्तेदारों के घर छोड़ने का आरोप एक अनाथालय पर लगा है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 25, 2026 at 2:06 PM IST
धनबाद: अनाथ बच्चों की देखभाल और उनके बेहतर भविष्य के लिए बनाए गए विद्यालय में यदि मासूम बच्चे बीमारी से परेशान हो जाए और गंभीर हालत में उन्हें रिश्तेदारों के यहां भेजा जाने लगे, तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है. धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखंड के पोखरिया स्थित पेमिया ऋषिकेश अनाथ विद्यालय में करीब 50 बच्चों में से 40 से अधिक के खुजली से पीड़ित होने की बात सामने आई है. आरोप है कि जिन बच्चों की हालत ज्यादा खराब हो रही है, उन्हें वार्डन रिश्तेदारों के यहां भेज रहे हैं, लेकिन रिश्तेदारों के घर पर नहीं मिलने से बच्चे भटकने को मजबूर हैं.
बच्चों को रिश्तेदारों के यहां भेजने का आरोप
खास बात यह है कि इस विद्यालय का संचालन टुंडी के सत्ताधारी दल के विधायक मथुरा महतो से जुड़ा है और विद्यालय का नाम उनके माता-पिता के नाम पर रखा गया है. बच्चों की बीमारी और उन्हें रिश्तेदारों के यहां भेजने के मामले ने अब विद्यालय में इलाज, देखभाल और सुरक्षा की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
बीमारी से परेशान मासूम
धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखंड के पोखरिया स्थित पेमिया ऋषिकेश अनाथ विद्यालय में रहने वाले बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है. विद्यालय में करीब 50 बच्चे रहते हैं, जिनमें से 40 से अधिक बच्चों के खुजली से पीड़ित होने की बात सामने आई है. विद्यालय के वार्डन उपेंद्र शर्मा के मुताबिक, बच्चों के इलाज के लिए डॉक्टरों को बुलाया गया और दवाइयां भी दी गई. इसके बावजूद कई बच्चे इस समस्या से परेशान हैं.
गंभीर बच्चों को रिश्तेदारों के यहां भेजने का आरोप
बच्चों की बीमारी के बीच एक 9 वर्षीय बच्चे की खुजली से हालत बिगड़ने के बाद उसे रिश्तेदार के यहां भेजा गया. आरोप है कि वार्डन ने दूसरे बच्चे के साथ उसे घर पहुंचवाया, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था. रिश्तेदार के नहीं होने पर बच्चा इधर-उधर भटकता रहा.
सवालों के घेरे में बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेजने की प्रक्रिया
बच्चे के अभिभावक बबलू मरांडी के मुताबिक, वह खुद का इलाज कराने रांची गए थे. रात करीब 10 बजे लौटने पर उन्हें बच्चे के घर के बाहर भटकने की जानकारी मिली. इसके बाद उन्होंने वार्डन से संपर्क किया और बच्चे की तलाश शुरू की. इस घटना ने बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेजने की प्रक्रिया और उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
खुजली की वजह से जोसेफ काफी परेशान था और लगातार रो रहा था. कर्मचारियों की सलाह पर उसे अभिभावक के पास भेजने का फैसला लिया गया. बच्चे को दूसरे बच्चे के माध्यम से घर पहुंचवाया गया था, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि घर पर ताला लगा है और वहां कोई मौजूद नहीं है: उपेंद्र शर्मा, वार्डन, पेमिया ऋषिकेश अनाथ विद्यालय
विधायक मथुरा महतो ने क्या कहा?
पेमिया ऋषिकेश अनाथ विद्यालय का संचालन टुंडी के विधायक मथुरा महतो से जुड़ा है. विद्यालय का नाम उनके माता-पिता के नाम पर रखा गया है. बच्चों के खुजली से पीड़ित होने के मामले विधायक मथुरा महतो ने कहा कि उन्हें भी इस समस्या की जानकारी है. पिछले सप्ताह ही डॉक्टरों की टीम विद्यालय पहुंची थी और बच्चों को दवाइयां दी गईं थीं.
उन्होंने बताया कि बच्चों के समुचित इलाज के लिए दोबारा डॉक्टरों की टीम भेजने को कहा गया है. विधायक के मुताबिक, खुजली की बीमारी में तुरंत राहत मिलना जरूरी नहीं है. दवाइयां दिए जाने के बाद धीरे-धीरे बच्चे स्वस्थ होंगे.
इलाज के साथ सुरक्षा भी जरूरी
बच्चों के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम भेजने की बात सामने आई है, लेकिन सवाल सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है. बीमारी से परेशान बच्चों की नियमित निगरानी, साफ-सफाई और सुरक्षित देखभाल भी जरूरी है. किसी बच्चे को रिश्तेदार के यहां भेजने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद हो और बच्चे को सुरक्षित रूप से उसके सुपुर्द किया जाए.
अनाथालय में बच्चों की सेहत और सुरक्षा की जिम्मेदारी?
आखिर अनाथालय में रहने वाले इन बच्चों की सेहत और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अब जरूरत है कि बच्चों का समुचित इलाज सुनिश्चित करने के साथ विद्यालय की देखभाल व्यवस्था की भी समीक्षा हो, ताकि बीमारी से जूझ रहे किसी मासूम को इलाज और सुरक्षित संरक्षण के अभाव में परेशानी न उठानी पड़े.
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