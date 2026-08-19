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हिमाचल में मिड-डे मील की खीर खाते ही बिगड़ी बच्चों की तबीयत, 40 बच्चे अस्पताल में भर्ती

मिड-डे मील की खीर खाने के बाद 30-40 बच्चे बीमार ( ETV Bharat )