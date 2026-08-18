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दिल्ली के इस सरकारी स्कूल के बच्चों का कमाल! खेल से लेकर 'AI' के क्षेत्र में बज रहे हैं डंका

दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों ने किया कमाल ( ETV Bharat )

इस विद्यालय की खास बात यह है कि यहां पढ़ने वाले कई बच्चे सीमित आर्थिक संसाधनों वाले परिवारों से आते हैं, लेकिन अपने हुनर और मेहनत के दम पर बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं. विद्यालय से पढ़े विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईआईटी और विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. कई छात्र डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने परिवार को आर्थिक मजबूती देने के साथ समाज के लिए भी मिसाल बन रहे हैं.

रोहिणी सेक्टर-21 स्थित गवर्नमेंट को-एड सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना मिसाल (ETV Bharat)

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-21 स्थित गवर्नमेंट को-एड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा के साथ खेल और अन्य क्षेत्रों में लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं. यहां के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर विद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैंय वहीं क्विज, शैक्षणिक प्रतियोगिताओं और अन्य गतिविधियों में भी बच्चों की प्रतिभा देखने को मिल रही है.

नई दिल्ली: देश में जहां एक तरफ स्कूलों की बदहाली के चलते Gen अल्फा जगह-जगह पर मोर्चा खोले हुए है तो वहीं एक तस्वीर ऐसी भी है जहां के बच्चे अपने हुनर और मेहनत के बल पर नया नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे है. दिल्ली का ये सरकारी स्कूल आज के समय में देश के कई राज्यों के बदहाल स्कूलों को आईना दिखा रहा है.

इन सफल बच्चों का कहना है कि उनकी इस उपलब्धि में विद्यालय के शिक्षकों और अभिभावकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. बच्चों की सफलता से प्रभावित होकर विद्यालय के दूसरे विद्यार्थी भी पढ़ाई, खेल और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं.

प्रधानाचार्य जोगिंगर कुमार (ETV Bharat)

विद्यालय ने राष्ट्रीय ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में नाम रोशन किया

प्रधानाचार्य जोगिंदर कुमार ने बताया कि,

"हमारे विद्यालय ने राष्ट्रीय ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलो में अपना स्थान बनाया है. इसके साथ जोनल एक्टिविटी में भी 23 में से 23 प्रतियोगिता जीतकर कीर्तिमान हासिल किया. इसमें सभी शिक्षक ओर अभिभावकों की मेहनत है शिक्षा अधिकारी जिसकी वजह से हमारा विद्यालय कृतिमान स्थापित कर रहा है. हाल ही में हमारा विद्यालय देश का पहला विद्यालय बना जहां पर AI रोबोटिक लेब स्थापित की गई है."





छात्रों ने शिक्षक और अभिभावकों दिया श्रेय

कक्षा 12वीं के विद्यार्थी अनुज ने बताया कि में कराटे ओर किक बॉक्सिंग में जोनल ओर स्टेट मेडल भी मिला ओर पढ़ाई ओर खेल के साथ मैनेज करना आसान नहीं. इन सभी का जो श्रेय हम अपने शिक्षक ओर अभिभावकों को देते हैं. तो वहीं शिवम शर्मा इन्होंने बताया कि मैंने दौड़ में स्टेट लेवल पर मेडल जीता और जिसके अपने शिक्षक ओर परिवार को देता हूं,

छात्र और छात्राओं को पढ़ाती शिक्षक (ETV Bharat)

दौड़ लगाते छात्र (ETV Bharat)

सरकारी विद्यालयों की यह बदलती तस्वीर बताती है कि प्रतिभा किसी आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं होती. सही मार्गदर्शन, मेहनत और अवसर मिले तो सरकारी स्कूलों के बच्चे भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं. रोहिणी सेक्टर-21 का यह विद्यालय इसी बदलते भारत और बदलती शिक्षा व्यवस्था की एक प्रेरणादायक तस्वीर पेश कर रहा है.

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