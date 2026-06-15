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दिल में छेद, पोलियो, डाउन सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में नौनिहाल! सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

देहरादून जिले में गंभीर बीमारी की चपेट में 12 बच्चे चिन्हित हुए हैं. 20 दिन के अभियान में ये आंकड़ा सामने आया. रिपोर्ट- नवीन उनियाल

CHILDREN SUFFERING SERIOUS ILLNESS
दिल में छेद, पोलियो, डाउन सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में नौनिहाल! (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 15, 2026 at 7:45 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून जिले में गंभीर बीमार बच्चों के चिन्हीकरण के दौरान जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो काफी चौंकाने वाले हैं. स्थिति यह है कि अब तक 12 ऐसे बच्चे चिह्नित हो चुके हैं जो बेहद गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और जिन्हें इलाज की जरूरत है. इस दौरान ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ देने पर काम चल रहा है.

देहरादून जिले में गंभीर बीमारी वाले बच्चे चिह्नित हो रहे हैं. अभी आंगनबाड़ी से शुरुआती रूप में 12 बच्चों को चिन्हित किया गया है. बड़ी बात यह है कि 3 माह से 6 साल तक की उम्र वाले इन बच्चों में काफी गभीर बीमारी मिल रही है, जिनके इलाज की काफी ज्यादा जरूरत है.

इन बीमारियों से ग्रसित मिले बच्चे: जिले के विभिन्न विकासखंडों में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण में गंभीर बीमारियों से पीड़ित 12 बच्चों की पहचान की गई है. सूची में हृदय रोग, पोलियो, किडनी संबंधी बीमारी, जन्मजात विकार, दृष्टि एवं बोलने में अक्षमता, लीवर की समस्या और डाउन सिंड्रोम जैसे गंभीर रोगों से ग्रसित बच्चे शामिल हैं. यह आंकड़े न केवल स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है, बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता पर भी सवाल खड़े करते हैं.

दिल में छेद, पोलियो, डाउन सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में नौनिहाल! (VIDEO-ETV Bharat)

इन तीन स्थानों में मिले बच्चे: सर्वेक्षण के अनुसार, चकराता, डोईवाला, रायपुर, सहसपुर और शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसे बच्चों की पहचान की गई है जिन्हें नियमित चिकित्सकीय निगरानी और विशेष उपचार की आवश्यकता है. अधिकतर बच्चे बेहद कम उम्र के हैं, जिससे समय पर उपचार और पुनर्वास सेवाओं का महत्व और बढ़ जाता है.

इन क्षेत्रों में मिले बच्चे:

सूची में शामिल बच्चों में चकराता क्षेत्र की छात्रा हृदय संबंधी समस्या से पीड़ित है. एक बच्चे को कान संबंधी समस्या है और उसका मानसिक विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाया है. इसी क्षेत्र का बच्चा बचपन से पोलियो से प्रभावित है. चकराता के ही बच्चे की स्थिति सबसे गंभीर मानी जा रही है, जो न तो देख सकता है, न बोल सकता है और न ही स्वयं बैठ पाने में सक्षम है.

डोईवाला क्षेत्र में भी दो बच्चों की पहचान हुई है. इनमें एक बच्चे के सिर में रसौली की समस्या है, जबकि दूसरे बच्चे की एक किडनी खराब बताई गई है. दरअसल किडनी और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं के मामलों में लगातार निगरानी और विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता होती है.

रायपुर क्षेत्र में भी एक बच्चा किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहा है. वहीं सहसपुर क्षेत्र में चार बच्चों की पहचान हुई है. इनमें दौरे पड़ने, हृदय (दिल) में छेद, डाउन सिंड्रोम और आंत चिपकने जैसी गंभीर समस्याएं शामिल हैं. शहरी क्षेत्र के एक आंगनबाड़ी केंद्र में लीवर की समस्या से पीड़ित एक मासूम की पहचान की गई है.

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अधिकांश बच्चों का पोषण स्तर सामान्य दर्ज किया गया है, जबकि कुछ बच्चे कुपोषित श्रेणी में भी पाए गए हैं. गंभीर बीमारी और कुपोषण का संयुक्त प्रभाव बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को और अधिक प्रभावित कर सकता है. ऐसे में स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है.

जन्मजात हृदय रोग, डाउन सिंड्रोम, किडनी विकार और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से ग्रसित बच्चों के लिए नियमित जांच, विशेष चिकित्सकीय परामर्श, फिजियोथेरेपी और पुनर्वास सेवाएं जरूरी हैं. कई मामलों में समय रहते सर्जरी या विशेष उपचार उपलब्ध हो जाए तो बच्चों की जीवन गुणवत्ता में बड़ा सुधार संभव है.

चकराता जैसे दूरस्थ इलाकों में रहने वाले परिवारों को विशेषज्ञ चिकित्सकों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह और भी कठिन हो जाता है. ऐसे में आयुष्मान योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) और अन्य सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है.

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से की गई पहचान को एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है. जमीनी स्तर पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों की स्थिति का आंकलन कर संबंधित विभागों तक जानकारी पहुंचाई है. इससे भविष्य में उपचार और सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को गति मिल सकती है.

देहरादून में बच्चों की इन्हीं स्थितियों को देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून ने फैसला लिया है कि,

जिन बच्चों को आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण इलाज करने में परेशानी आ रही है, उन्हें भारत सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से मुफ्त में इलाज मिल पाएगा. इसके लिए ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है, उसके बाद इन सभी बच्चों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में शामिल करते हुए निशुल्क इलाज देने के प्रयास किए जाएंगे.
- डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी, देहरादून-

बड़ी बात ये है कि फिलहाल ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के अभियान के दौरान 12 बच्चों का पता चला है. जबकि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है. उधर देहरादून में चल रहे इस अभियान को यदि बाकी जिलों में भी चलाया जाता है, तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है.

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