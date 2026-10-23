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Special: कहीं छत से टपकता पानी, कहीं खटाल की गंदगी के बीच पढ़ाई: झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांचीः आखिर बच्चे कैसे पढ़ें, कहीं छत से पानी टपकता है, कहीं छत की टूटी पपड़ी हर वक्त उन्हें डराती है. कुछ स्कूलों का आलम ऐसा है कि खटाल में कक्षा चल रही या स्कूल का संचालन खटाल में किया जा रहा है, ये फर्क बताया मुश्किल है.

झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना शिक्षा विभाग के सामने बड़ी चुनौती है. राज्य में करीब 4,481 सरकारी स्कूल भवन जर्जर या असुरक्षित चिह्नित किए गए हैं. इनमें से करीब 3,428 भवनों को ध्वस्त करने की योजना है. वहीं, 800 से अधिक नए कक्षों और भवनों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जानकारी है. इन योजनाओं का जमीन पर कितना असर हुआ है, यह अब भी बड़ा सवाल है. कितने भवनों की मरम्मत पूरी हुई, कितने नए भवन तैयार हैं और कितने स्कूलों में बच्चे अब भी असुरक्षित परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं?