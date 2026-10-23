Special: कहीं छत से टपकता पानी, कहीं खटाल की गंदगी के बीच पढ़ाई: झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हुआ है. जिसपर हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 8:46 PM IST
रांचीः आखिर बच्चे कैसे पढ़ें, कहीं छत से पानी टपकता है, कहीं छत की टूटी पपड़ी हर वक्त उन्हें डराती है. कुछ स्कूलों का आलम ऐसा है कि खटाल में कक्षा चल रही या स्कूल का संचालन खटाल में किया जा रहा है, ये फर्क बताया मुश्किल है.
झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना शिक्षा विभाग के सामने बड़ी चुनौती है. राज्य में करीब 4,481 सरकारी स्कूल भवन जर्जर या असुरक्षित चिह्नित किए गए हैं. इनमें से करीब 3,428 भवनों को ध्वस्त करने की योजना है. वहीं, 800 से अधिक नए कक्षों और भवनों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जानकारी है. इन योजनाओं का जमीन पर कितना असर हुआ है, यह अब भी बड़ा सवाल है. कितने भवनों की मरम्मत पूरी हुई, कितने नए भवन तैयार हैं और कितने स्कूलों में बच्चे अब भी असुरक्षित परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं?
राजधानी रांची में ईटीवी भारत की पड़ताल में सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीर सामने आई. कहीं बच्चे खटाल के बीच गंदगी, दुर्गंध और मक्खी-मच्छरों के बीच पढ़ने को मजबूर हैं, तो कहीं बारिश में कक्षाओं के भीतर पानी भर जाता है. जर्जर दीवारों और मध्याह्न भोजन तैयार करने की जगह की स्थिति भी चिंता बढ़ाती है. शिक्षिकाओं और बच्चों के मुताबिक, उन्हें रोजाना इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इससे स्पष्ट है कि चुनौती सिर्फ भवन बनाने की नहीं, बल्कि स्कूलों में सुरक्षित, स्वच्छ और पढ़ाई के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की भी है.
राज्य में हजारों भवन जर्जर, निर्माण की प्रगति पर सवाल
शिक्षा विभाग के उपलब्ध बेसलाइन आकलन के अनुसार, राज्य में करीब 4,481 सरकारी स्कूल भवन जर्जर या असुरक्षित श्रेणी में हैं. इनमें से करीब 3,428 अत्यंत जर्जर और खतरनाक भवनों को गिराने की योजना है. इसके अलावा 800 से अधिक नए कक्षों और भवनों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जानकारी है.
हालांकि, इन आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं होता कि अब तक कितने भवन वास्तव में ध्वस्त किए जा चुके हैं, कितने नए भवन बनकर तैयार हैं और कितने निर्माणाधीन हैं. इसी तरह मरम्मत पूरी होने और लंबित कार्यों का अद्यतन ब्योरा भी जरूरी है. फिलहाल इन सभी सवालों का स्पष्ट जवाब फिलहाल विभाग के पास नहीं है, हर जर्जर भवन के लिए एक जैसी कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी.
कुछ भवनों की मरम्मत से समस्या दूर हो सकती है, जबकि अत्यधिक क्षतिग्रस्त इमारतों को गिराकर दोबारा बनाना जरूरी हो सकता है. इसके लिए तकनीकी जांच के आधार पर फैसला लेना होगा. भवन असुरक्षित होने की स्थिति में मरम्मत पूरी होने तक बच्चों को सुरक्षित वैकल्पिक जगह पर बैठाना भी जरूरी है.
6 अक्टूबर को हाईकोर्ट में उठा सुरक्षा का सवाल
सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों और बच्चों की सुरक्षा का मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है. मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने लाने और भौतिक निरीक्षण से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई की. 6 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान रांची के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव स्कूल के भवन और छात्रावास की स्थिति का मामला भी सामने आया.
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जर्जर छात्रावास में करीब 100 बच्चों के रहने का मुद्दा उठाया गया. इससे बच्चों की सुरक्षा और उनके लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए. अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) से स्कूलों की स्थिति तथा अब तक की गई कार्रवाई पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
सरकार को 28 अक्टूबर 2026 तक स्थिति रिपोर्ट पेश करना है. इसमें अत्यंत जर्जर और संवेदनशील स्कूलों के भौतिक निरीक्षण, भवनों की स्थिति और सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देना होगा. किन भवनों की मरम्मत जरूरी है, कहां काम शुरू हुआ है और असुरक्षित परिस्थितियों में पढ़ रहे बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इन सवालों पर स्पष्ट जानकारी महत्वपूर्ण होगी. जर्जर छात्रावासों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम भी रिपोर्ट का अहम हिस्सा होंगे.
इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 5 नवंबर 2026 और 29 नवंबर 2026 की तारीखें निर्धारित होने की जानकारी है. 5 नवंबर को जर्जर भवनों के साथ शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई होनी है. वहीं, 29 नवंबर को रांची जिला स्कूल के छात्रावास की बदहाली और अन्य प्रमुख जर्जर भवनों से संबंधित जनहित याचिका के मुख्य मामले की विस्तृत सुनवाई निर्धारित बताई गई है. अब सरकार की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि निरीक्षण और सुरक्षा के मोर्चे पर वास्तविक प्रगति कितनी हुई है.
रांची में 104 भवनों का आकलन, 46 में काम जारी
राजधानी रांची के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 104 जर्जर स्कूल भवनों में से 58 के नवीनीकरण का काम पूरा हुआ था, जबकि 46 भवनों में काम जारी था. इससे मरम्मत के काम में हुई प्रगति के साथ लंबित कार्यों की स्थिति भी सामने आती है. मरम्मत पूरी होने के बाद भवनों की सुरक्षा जांच हुई या नहीं, यह जानना भी जरूरी है.
जिन भवनों में काम जारी है, वहां बच्चों की पढ़ाई किस व्यवस्था के तहत हो रही है? क्या असुरक्षित कमरों को बंद किया गया है और क्या वैकल्पिक कक्षाओं की व्यवस्था है? राज्य के दूसरे जिलों में भी ऐसे ही आंकड़ों के आधार पर प्राथमिकता तय करने की जरूरत है, ताकि सबसे खतरनाक भवनों पर पहले कार्रवाई हो सके.
खटाल की गंदगी, जलभराव और बदहाल रसोई
रांची में ईटीवी भारत की पड़ताल में स्कूलों के आसपास गंदगी, दुर्गंध और मक्खी-मच्छरों की समस्या भी सामने आई. कुछ जगह बच्चों को खटाल के बीच पढ़ाई करनी पड़ रही है. ऐसी स्थिति में पढ़ाई का माहौल प्रभावित होने के साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहती है. स्कूल परिसर और आसपास की सफाई तथा गंदगी के स्रोतों पर नियंत्रण के लिए शिक्षा विभाग के साथ स्थानीय निकाय और संबंधित प्रशासन को भी जिम्मेदारी निभानी होगी.
बारिश के दौरान कुछ स्कूलों की कक्षाओं में पानी भरने की समस्या भी सामने आई. छत से रिसाव, जल निकासी की कमी और जर्जर दीवारें बच्चों को बैठाने और नियमित पढ़ाई संचालित करने में परेशानी पैदा करती हैं. भवनों की सुरक्षा का आकलन केवल दिखाई देने वाली दरारों के आधार पर नहीं, बल्कि जरूरत के अनुसार तकनीकी जांच से होना चाहिए. गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कमरों में बच्चों को बैठाने के बजाय सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए.
मध्याह्न भोजन तैयार करने की जगह की बदहाली भी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं पर सवाल खड़े करती है. रसोईघर, साफ पानी, स्वच्छता और भोजन बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की नियमित जांच जरूरी है. स्कूलों के निरीक्षण में सिर्फ भवन और कक्षाओं की संख्या दर्ज करना पर्याप्त नहीं है. बच्चों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं का आकलन भी होना चाहिए.
भवनों के साथ शिक्षकों की कमी भी चुनौती
सरकारी स्कूलों की समस्याएं जर्जर भवनों तक सीमित नहीं हैं. कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी और एक शिक्षक के भरोसे पूरे विद्यालय के संचालन जैसी स्थिति भी सामने आती रही है. जब भवन और शिक्षकों, दोनों की कमी हो, तो पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है. स्कूलवार आकलन में नामांकित बच्चों की संख्या, उपलब्ध शिक्षकों, उपयोग योग्य कक्षाओं और जरूरी सुविधाओं का ब्योरा भी शामिल होना चाहिए. इससे तय किया जा सकेगा कि किन स्कूलों को तत्काल अतिरिक्त संसाधन चाहिए और कहां व्यापक सुधार की जरूरत है.
रखरखाव अनुदान कितना कारगर?
स्कूलों की नियमित देखरेख और छोटी-मोटी मरम्मत के लिए छात्र संख्या के आधार पर वार्षिक रखरखाव अनुदान देने का प्रावधान है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 100 से कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों को 10 हजार रुपये, 250 तक विद्यार्थियों वाले स्कूलों को 25 हजार रुपये, 1,000 तक विद्यार्थियों वाले स्कूलों को 50 हजार रुपये और इससे अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों को एक लाख रुपये तक देने का प्रावधान है.
यह राशि सामान्य रखरखाव में मदद कर सकती है लेकिन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए अलग बजट की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि स्कूलों को अनुदान मिला या नहीं, उसका इस्तेमाल किन कार्यों में हुआ और कहां अतिरिक्त राशि की जरूरत है.
तीन साल की योजना लेकिन खतरे वाले भवनों पर पहले कार्रवाई
स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं और भवनों की मरम्मत के लिए वित्तीय वर्ष 2027-28 से अगले तीन वर्षों का व्यापक खाका तैयार करने की जानकारी है. यह योजना जरूरतों के आकलन और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल में मदद कर सकती है लेकिन जिन स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर तत्काल चिंता है, उनकी समस्या को भविष्य की योजना के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता.
सबसे पहले गंभीर रूप से असुरक्षित भवनों की तकनीकी जांच और जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए. मरम्मत योग्य भवनों के लिए समय-सीमा तय हो, नए निर्माण में देरी न हो और असुरक्षित कमरों में पढ़ाई रोककर बच्चों को सुरक्षित जगह उपलब्ध कराई जाए. साथ ही सफाई, जल निकासी और रसोईघर की स्थिति सुधारने के लिए भी जवाबदेही तय होनी चाहिए.
असली कसौटी: कितने स्कूलों की तस्वीर बदली?
झारखंड में 4,481 जर्जर भवनों की पहचान और 3,428 भवनों को गिराने की योजना समस्या के बड़े पैमाने को बताती है. योजनाओं के साथ यह हिसाब भी सामने आना चाहिए कि कितने भवन ध्वस्त हुए, कितनों की मरम्मत पूरी हुई, कितने नए भवन तैयार हुए और कितने काम अब भी लंबित हैं. बच्चों को सुरक्षित कक्षाओं में बैठाने के लिए क्या व्यवस्था की गई, इसका ब्योरा भी सार्वजनिक होना चाहिए.
झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई और 28 अक्टूबर तक मांगी गई स्थिति रिपोर्ट ने इस जवाबदेही को और महत्वपूर्ण बना दिया है. रांची की पड़ताल बताती है कि समस्या सिर्फ जर्जर भवनों की नहीं, बल्कि गंदगी, जलभराव, खराब रसोईघर और शिक्षकों की कमी की भी है. सरकारी स्कूलों की सफलता का आकलन प्रस्तावों और योजनाओं से नहीं, बल्कि इस बात से होना चाहिए कि कितने बच्चों को सुरक्षित कक्षा और पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिल पाया.
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