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खूंटी में दर्दनाक हादसा, 11 हजार वोल्ट के तार की चपेट में आए रथ पर खेल रहे बच्चे, 2 की मौत, 6 घायल

खूंटी के तोरपा में बिजली के तार की चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए.

Children die after being electrocuted in Torpa Khunti
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 2:29 PM IST

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रांची: खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में सरकारी स्कूल के दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य झुलस गए. सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. आनंद उरांव ने दो बच्चों की मौत की पुष्टि की है. सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

दरअसल, तोरपा थाना क्षेत्र के निधिवन रेस्टोरेंट के पास एक रथ खड़ा था. कुछ स्कूली बच्चे खेल-खेल में उस रथ को धक्का दे रहे थे. इसी दौरान रथ ऊपर से गुजरे 11 हजार वोल्ट के हाई-टेंशन बिजली तार की चपेट में आ गया. करंट फैलते ही वहां अफरा-तफरी मच गई और बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सभी आठ बच्चों को तत्काल स्थानीय अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सभी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया. सदर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दो बच्चों को मृत घोषित कर दिया, जबकि छह अन्य का इलाज जारी है.

हादसे की सूचना मिलते ही तोरपा डीएसपी, थाना प्रभारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. इस हृदयविदारक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है और स्थानीय लोग घटना से स्तब्ध हैं.

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CHILDREN DIED IN TORPA
TORPA ELECTRIC SHOCK DEATH
निधिवन रेस्टोरेंट
बिजली के करंट से बच्चों की मौत
CHILDREN ELECTROCUTED IN KHUNTI

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