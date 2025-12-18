ETV Bharat / bharat

सड़कों पर भीख मांगते बच्चों को रेस्क्यू कर प्रोटेक्शन सेंटर में रखा जाए: मद्रास हाई कोर्ट

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में आदेश दिया है कि सड़कों पर भीख मांगते हुए पाए जाने वाले बच्चों को 24 घंटे के अंदर बचाकर प्रोटेक्शन सेंटर में रखा जाए. चेन्नई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों में बच्चे सड़कों पर, बस स्टेशनों पर और ट्रेनों में भीख मांगते हुए देखे जाते हैं. कई औरतें भी ऐसी जगहों पर अपने बच्चों के साथ भीख मांगती हैं. हालांकि, लगातार आरोप लगते रहे हैं कि कुछ लोग बच्चों को किडनैप करके उनसे भीख मंगवाते हैं.

चेन्नई के वकील तमिलवेंधन ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें यह पता लगाने के लिए सही जांच करने का ऑर्डर मांगा गया था कि क्या चेन्नई की सड़कों पर बच्चों के साथ भीख मांगने वाली औरतें सच में उनकी बायोलॉजिकल मां हैं.

'बच्चे हमेशा सोते रहते हैं'

अपनी पिटीशन में तमिलवेंधन ने कहा कि अक्सर सड़कों पर भीख मांगने वाली महिलाओं और उनके साथ रहने वाले बच्चों के बीच कोई फिजिकल समानता नहीं होती है. यह बात भी शक पैदा करती है कि भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बच्चे हमेशा सोते रहते हैं. ये बच्चे धूप या गाड़ियों के शोर से भी नहीं उठते.

'भीख मांगने के धंधे में धकेला जा रहा'

उन्होंने पिटीशन में कहा, "इसलिए इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या बच्चों को नींद की गोलियां, शराब या कोई और ड्रग्स दिया जाता है. भीख मांगने वाली महिलाएं शायद ही कभी तमिल बोलती हैं." तमिलवेंधन ने रिक्वेस्ट की कि पुलिस को यह जांच करने का ऑर्डर दिया जाए कि क्या बच्चों को किडनैप करके भीख मांगने के धंधे में धकेला जा रहा है.