सड़कों पर भीख मांगते बच्चों को रेस्क्यू कर प्रोटेक्शन सेंटर में रखा जाए: मद्रास हाई कोर्ट
चेन्नई के वकील तमिलवेंधन ने कहा कि सड़कों पर भीख मांगने वाली महिलाओं और उनके साथ रहने वाले बच्चों के बीच कोई रिश्ता नहीं होता.
Published : December 18, 2025 at 8:12 PM IST
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में आदेश दिया है कि सड़कों पर भीख मांगते हुए पाए जाने वाले बच्चों को 24 घंटे के अंदर बचाकर प्रोटेक्शन सेंटर में रखा जाए. चेन्नई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों में बच्चे सड़कों पर, बस स्टेशनों पर और ट्रेनों में भीख मांगते हुए देखे जाते हैं. कई औरतें भी ऐसी जगहों पर अपने बच्चों के साथ भीख मांगती हैं. हालांकि, लगातार आरोप लगते रहे हैं कि कुछ लोग बच्चों को किडनैप करके उनसे भीख मंगवाते हैं.
चेन्नई के वकील तमिलवेंधन ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें यह पता लगाने के लिए सही जांच करने का ऑर्डर मांगा गया था कि क्या चेन्नई की सड़कों पर बच्चों के साथ भीख मांगने वाली औरतें सच में उनकी बायोलॉजिकल मां हैं.
'बच्चे हमेशा सोते रहते हैं'
अपनी पिटीशन में तमिलवेंधन ने कहा कि अक्सर सड़कों पर भीख मांगने वाली महिलाओं और उनके साथ रहने वाले बच्चों के बीच कोई फिजिकल समानता नहीं होती है. यह बात भी शक पैदा करती है कि भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बच्चे हमेशा सोते रहते हैं. ये बच्चे धूप या गाड़ियों के शोर से भी नहीं उठते.
'भीख मांगने के धंधे में धकेला जा रहा'
उन्होंने पिटीशन में कहा, "इसलिए इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या बच्चों को नींद की गोलियां, शराब या कोई और ड्रग्स दिया जाता है. भीख मांगने वाली महिलाएं शायद ही कभी तमिल बोलती हैं." तमिलवेंधन ने रिक्वेस्ट की कि पुलिस को यह जांच करने का ऑर्डर दिया जाए कि क्या बच्चों को किडनैप करके भीख मांगने के धंधे में धकेला जा रहा है.
'बच्चों को तुरंत रेस्क्यू किया जाए'
चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुलमुरुगन की बेंच ने पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ऑर्डर दिया कि अगर बच्चे सड़कों पर भीख मांगते हुए पाए जाएं, तो उन्हें तुरंत रेस्क्यू किया जाए और 24 घंटे के अंदर प्रोटेक्शन सेंटर में रखा जाए. उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स की जांच बाद में की जा सकती है.
बेंच ने कहा, "बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए सभी जिलों में फ्लाइंग स्क्वॉड बनाए जा सकते हैं. कई पेरेंट्स अपने बच्चों का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं. पूरे भारत में बच्चों के जरिए नारकोटिक्स बेचने के मामले भी दर्ज हो रहे हैं."
जजों ने कहा, "90 परसेंट मामलों में कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही एक्शन लिया गया. सरकार कानून को पूरी तरह से लागू नहीं कर रही है. सरकार बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए वेरिफाई करके पता लगा सकती है कि ऐसे बच्चों के माता-पिता कौन हैं." बेंच ने राज्य के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को केस में पार्टी बनाने के बाद सुनवाई टाल दी.
यह भी पढ़ें- संघर्ष से गौरव तक संबलपुर की कोच रेखा डे का एथलीट से मेंटर बनने का प्रेरणादायी सफर