कार्टून कैरेक्टर की आवाज में बच्चे कर रहे बात, सरगुजा में सामने आई अजीबो-गरीब बीमारी

स्वास्थ्य विभाग ने कुछ ऐसे बच्चों की पहचान की है, जिनमे ऑटिज्म के लक्षण और स्पेशल लैंग्वेज के इस्तेमाल की बात सामने आई है.

सरगुजा में सामने आई अजीब बीमारी (ETV Bharat)
सरगुजा: आजकल छोटे बच्चे जरूरत से ज्यादा वक्त टीवी पर कार्टून और मोबाइल पर गेम्स खेलने में बिताते हैं. कई बार पेरेंट्स भी बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं, ताकि वो अपने घर और दफ्तर का काम आसानी से कर सकें. कई बार तो बच्चे शोर नहीं मचाएं इसके लिए भी घरवाले बच्चों को मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं. लेकिन इस तरह के कदम बच्चों की सेहत के लिहाज से अच्छे साबित नहीं होते. बच्चों की आंखों और दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ता है. दरअसल सरगुजा में एक ऐसी ही अजीबो-गरीब बीमारी सामने आई है.

कार्टून कैरेक्टर की आवाज में बच्चे कर रहे बात

इस अजीबो-गरीब बीमारी की बात तब सामने आई, जब कुछ पेरेंट्स ने ये नोट किया कि उनके बच्चे कार्टून कैरेक्टर की आवाज में उनसे बात करने लगे हैं. इसके बाद परिजनों ने कई दिनों तक बच्चों को नोटिस किया. लेकिन बच्चे उसी कार्टून कैरेक्टर की आवाज में बात करते रहे. जिसके बाद परेशान परिजनों ने डॉक्टर से सलाह ली, बच्चों की जांच कराई. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उन्होने ऐसे कुछ बच्चों की पहचान की है जो उनके पास कंसल्ट के लिए आए हैं. डॉ शैलेन्द्र गुप्ता, नोडल ऑफिसर, रास्ट्रीय बधिर कार्यक्रम, सरगुजा का कहना है, ऑटिज्म और एडीएचडी जैसी ये बीमारी स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती आज बनती जा रही है. राष्ट्रीय मूक बधिर कार्यक्रम के तहत जब स्वास्थ विभाग ने लगातर दस दिनों तक बच्चों की जांच की तो 100 से अधिक ऐसे बच्चे सामने आए जो इस तरह की दिक्कत से पीड़ित हैं. स्वासथ्य विभाग का कहना है कि चिंता की बात यह है की साल दर साल ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं.

"कार्टून कैरेक्टर की तरह बच्चा करता है बात"

सामने आई इस समस्या को लेकर जब ईटीवी भारत की टीम ने ऐसे बच्चों के परिजनो से बातचीत की तो उन्होंने अपनी पहचान सामने लाने को मना कर दिया. पहचान सामने ना लाने की शर्त पर परिजनों ने अपनी आपबीती बताई.

Talking like cartoon character
"मेरा बेटा 1 शब्द में देता है जवाब, टीवी और मोबाइल से बढ़ी समस्या"

एक परिजन ने बताया, "मेरा बच्चा 5 वर्ष का हो चुका है. जन्म के बाद सब ठीक था, लेकिन हम पति-पत्नी दोनों ही जॉब में हैं. बच्चा घर में अकेले मेड के साथ पला बढ़ा है. बचपन से ही जब वो रोता तो उसको मोबाइल या टीवी देखने के लिए दे देते थे. उस वक्त वो बिल्कुल शांत हो जाता था. हम लोगो को जानकारी नही थी कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है. धीरे-धीरे बच्चे की शब्दावली बढ़ने के बजाय घटने लगी, वो अजीब सी साइन लैंग्वेज बोलने लगा. हर बात सिर्फ एक शब्द में बोलता था. जब हम उसकी बात नहीं समझ पाते तो वो हाइपर हो जाता, रोने लगता या फिर जमीन पर लोटने-पोटने लगता.जब हमने उसकी स्पीच थेरपी शुरू कराई और डाक्टरों ने ध्यान रखने के लिए कुछ बातें बताई, तब पता चला की मोबाइल और टीवी इस दिक्कत के लिए बड़ी वजह बना है. हमें भी अब समझ में आने लगा है कि बच्चों को समय देना, उनके साथ खेलना और समय बिताना कितना जरूरी है."

Talking like cartoon character
बच्चे की मां ने बताया अपने बच्चे का व्यवहार

एक अन्य बच्चे की मां ने कहा, "उनका बच्चा 7 साल का हो चुका है, वो आज भी एक शब्द के सिवा कुछ भी नही बोल पाता है. अपना काम भी खुद से नहीं कर सकता है. बहुत ही अधिक समस्या भरा जीवन हमारा हो चुका है. इसका इलाज वो मुंबई में भी कई महीने रहकर करा चुके हैं लेकिन कोई लाभ नही हुआ. मेरा बच्चा बहुत हाइपर हो जाता है. लेकिन यहां स्पीच थेरेपी से थोड़ा आराम तो उसे मिला है. बोलचाल में नहीं लेकिन हाइपर एक्टिविटी कम हुई है. बात सुनने और मानने लगा है."

"100 से ज्यादा बच्चे वाणी दोष के कारण इलाज के लिए पहुंचे"

डॉ शैलेन्द्र गुप्ता कहते हैं, "वर्तमान में यहां करीब 100 से ज्यादा बच्चे वाणी दोष के कारण इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, शुरूआत में तो बच्चों के बोल नहीं पाने के कारण अभिभावक बच्चे को लेकर यहां पहुंचते हैं, मगर यहां जब बच्चों की कांउसलिंग बारीकी से की जा रही है, तो ये खुलासा हो रहा है कि बच्चे न सिर्फ सामान्य भाषा को समझने में असमर्थ हैंं बल्कि सामान्य भाषा बोल भी नहीं पा रहे हैं.

Talking like cartoon character
" बच्चों के अभिभावक हैं इस समस्या के लिए दोषी "

डॉ शैलेन्द्र गुप्ता कहते हैं, "सबसे बड़ी बात की बच्चे कार्टून कैरेक्टर के रूप में आवाज निकाल रहे हैं. सामान्य तौर पर बच्चों में विलम्ब से बोलने की परेशानी कोई बड़ी समस्या नहीं होती, मगर बच्चों का शब्दों को समझ नहीं पाना और कार्टून कैरेक्टर की तरह बिहेव करना एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है. इसका सबसे बड़ा कारण मोबाइल है और इसके लिए दोषी बच्चों के अभिभावक हैं. अपनी परेशानी कम करने के लिए अभिभावक बच्चों को मोबाइल का आदि बना रहे हैं, इससे न सिर्फ बच्चों में इस तरह की परेशानी बढ़ी है, बल्कि बच्चे चिड़चिड़ापन के साथ अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं.

" बच्चों के मस्तिष्क का विकास 0 से 3 साल की उम्र में बेहद तेजी से होता है "

डॉ शैलेन्द्र गुप्ता कहते हैं, "बच्चों के मस्तिष्क का विकास 0 से 3 साल की उम्र में बेहद तेजी से होता है. इस उम्र में मोबाइल का उपयोग खतरनाक होता जा रहा है. ये बीमारी बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रही है, सही समय पर इसकी जानकारी होना, इसका इलाज शुरू होना इस बीमारी को दूर कर सकता है. मगर अब भी इस समस्या और बीमारी से बहुत लोग अनजान हैं. जिससे ये नई बीमारी विकराल रूप लेता जा रहा है.

"बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जन जागरूकता जरूरी "

डॉ शैलेन्द्र गुप्ता कहते हैं, "जरूरत है जन जागरूकता की क्योंकी जागरूकता के आभाव में ही परिजन ऐसी गलती करते हैं और इलाज में भी विलंब कर देते हैं. जिसके बाद अगर बच्चे की उम्र 6 साल या इससे अधिक हो गई, तो फिर इस बीमारी को ठीक कर पाना असंभव जैसा हो जाता है. स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है और इसकी जानकारी राष्ट्रीय कार्यालय में भेजकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्लानिंग भी कर रहा है.

