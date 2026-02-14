ETV Bharat / bharat

राह देख रही बूढ़ी आंखें! कामयाबी की दौड़ में टूट रही माता-पिता से रिश्तों की डोर, जानें- समाज का कड़वा सच

हरिद्वार में बुजुर्ग महिला घर के अंदर मृत मिली. बच्चों से दूर बुजुर्गों की खोती जिंदगी की ऐसी कहानियां अब ज्यादा सामने आ रही हैं.

कामयाबी की दौड़ में टूट रही माता-पिता से रिश्तों की डोर (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 14, 2026 at 4:00 PM IST

10 Min Read
किरणकांत शर्मा

देहरादून: धर्मनगरी हरिद्वार से सामने आई एक घटना ने पूरे समाज को अंदर तक झकझोर दिया है. एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव उसके ही घर के कमरे से बरामद हुआ. पुलिस के अनुसार, महिला की मौत करीब 15 दिन पहले हो चुकी थी. महिला के दो बेटे हैं, जो दिल्ली में रहते हैं. वो कामकाज में व्यस्त हैं और जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं. जब कई दिनों तक महिला ने बेटे का फोन नहीं उठाया तब जाकर एक बेटा हरिद्वार पहुंचा. घर पहुंचकर देखा कि अब वो बूढ़ी मां नहीं रही. ये घटना कई सवाल खड़े करती है. क्या बेटे को मां तक पहुंचने में 15 दिन लग गए? क्या पड़ोसियों को भी ये एहसास नहीं हुआ कि दरवाजे के भीतर एक महिला अपनी अंतिम सांसों के साथ जूझ रही होगी?

हरिद्वार पुलिस के मुताबिक, ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र पीर वाली गली में बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेले रहती थी. जब कई दिनों तक महिला ने बेटे का फोन नहीं उठाया तो 12 फरवरी को बेटा नोएडा से हरिद्वार पहुंचा. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. बेटे ने घर का दरवाजा तोड़ा तो देखा की मां की मौत हो चुकी है. प्रथम दृष्टमा प्रतीत हुआ कि महिला की मौत को 10 से 15 दिन हो चुके थे. महिला का एक बेटा फरीदाबाद में एक बड़े बैंक में कार्यरत है. जबकि दूसरे बेटे ने आईबी से वीआरएस लिया हुआ है. दोनों ही बेटे अपने परिवार के साथ फरीदाबाद और दिल्ली में रहते हैं.

अकेले रह रहे बुजुर्गों को लेकर परिवार और समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. (PHOTO- GettyImages)

ये पहला ऐसा मामला नहीं है. उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जो समाज को सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं. ऐसी ही कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं.

देहरादून में 2022 में आया था ऐसा ही मामला: बंद घर में बुजुर्ग दंपति के शव मिलने की घटना राजधानी देहरादून में 2022 में भी सामने आई थी. इस घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया था. देहरादून में एक पॉश इलाके में रहने वाले बुजुर्ग दंपति कई दिनों तक घर से बाहर नहीं दिखे. दूध और अखबार दरवाजे पर जमा होते रहे. पड़ोसियों ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं उठा. जब दरवाजा तोड़ा गया तो पति पत्नी दोनों की सांसें टूट चुकी थी.

ऐसे बुजुर्गों के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट भी बनाया गया है. (PHOTO- GettyImages)

प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि पति लंबे समय से बीमार थे और पत्नी उनकी देखभाल कर रही थीं. आशंका जताई गई कि अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी, और उनकी मौत हो गई. उनके बच्चे विदेश में बसे थे. वो हर महीने आर्थिक मदद भेजते थे. लेकिन उस दिन जब जीवन औ मृत्यु के बीच की दूरी कुछ मिनटों की रह गई, तब घर में कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था.

पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के आधार पर प्राकृतिक कारणों से मृत्यु की पुष्टि की थी. यह मामला सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी का नहीं था, बल्कि इस बात का संकेत था कि अकेले बुजुर्गों के लिए आपात स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है.

बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी जरूरत संवाद उपस्थिति और भावनात्मक सुरक्षा मानी जाती है. (PHOTO- GettyImages)

2021 हल्द्वानी की घटना, अकेलेपन में खोती जिंदगी: साल 2021 में कुमाऊं के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी में भी एक बुजुर्ग महिला की मौत ने ऐसे ही सवाल उठाए थे. बेटा महानगर में नौकरी करता था और साल में एक दो बार ही घर आता था. महिला घर में अकेले रहती थीं और पड़ोसियों से सीमित बातचीत थी. करीब एक सप्ताह तक जब महिला बाहर नहीं दिखीं तो आसपास के लोगों को शक हुआ. पुलिस को सूचना दी गई. दरवाजा तोड़ने पर महिला का शव अंदर मिला.

डॉक्टरों की प्रारंभिक राय थी कि हृदयगति रुकने से मौत हुई होगी. इस घटना में सबसे दर्दनाक बात यह सामने आई कि महिला रोज शाम को दरवाजे पर बैठकर लोगों से हालचाल पूछा करती थीं. लेकिन अंतिम दिनों में उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी या शायद मांगने की स्थिति में नहीं थीं.

नौकरी और कामयाबी की चाह बच्चों के घर से दूर कर रही है. (PHOTO- GettyImages)

विदेश में बेटा, घर में अकेली जिंदगी: आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश में भी एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत इसी तरह सुर्खियों में रही थी. लगभग 72 साल के बुजुर्ग लंबे समय से अकेले रह रहे थे. उनका बेटा विदेश में बस चुका था और फोन पर बातचीत होती रहती थी. ऋषिकेश के तपोवन में रहने वाले बुजुर्ग जब कई दिनों तक घर से बाहर नहीं दिखे तो लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई. पुलिस पहुंची तो घर के अंदर बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ था. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बीमारी और उम्र को मौत का बताया गया.

अकेले रह रहे बुजुर्गों को मेडिकल इमरजेंसी की चिंता सताती है. (PHOTO- GettyImages)

इस मामले में पड़ोसियों ने बताया था कि बुजुर्ग अक्सर अपने बेटे की सफलता पर गर्व करते थे. वो कहते थे कि बेटा विदेश में बड़ा काम कर रहा है. लेकिन विडंबना यह रही कि अंतिम समय में उनके पास बैठने वाला कोई अपना नहीं था.

उत्तराखंड में जो अभी तक मामले हुए हैं, इन सभी मामलों में एक बात समान रूप से सामने आई. बच्चे आर्थिक रूप से माता पिता की सहायता कर रहे थे. बैंक खाते में पैसा पहुंचता था. दवाइयों के लिए घर के अलावा सुविधाएं भी थीं. लेकिन जीवन सिर्फ सुविधाओं का नाम नहीं है. बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी जरूरत संवाद उपस्थिति और भावनात्मक सुरक्षा होती है. दिनभर घर में सन्नाटा और कोई हाल चाल पूछने वाला न हो, तब धीरे-धीरे मन टूटने लगता है. अकेलापन भी एक बीमारी है जो शरीर को भीतर से कमजोर कर देता है. लिहाजा हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए.
- विनीता गौनियाल, अध्यक्ष, नई उड़ान भारत फाउंडेशन -

बच्चों से दूरी और बूढ़ापे की बीमारियां स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है. (PHOTO- GettyImages)

पुलिस की पहल वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष अभियान: इन घटनाओं पर देहरादून समेत अन्य जिलों में उत्तराखंड पुलिस वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण अभियान करती है. देहरादून के एसएसपी अजय सिंह इन मामलों पर अधिक प्रकाश डालते हैं. (नोट- खबर को लेकर बात किए जाने तक अजय सिंह बतौर देहरादून एसएसपी कार्यरत थे. उनसे एसएसपी के तौर पर ही बयान लिया गया है. 13 फरवरी 2026 देर शाम उनका ट्रासंफर हुआ है.)

देहरादून में भी अकेले रहने वाले बुजुर्गों का डेटा तैयार किया गया है. बीट कॉन्स्टेबल को जिम्मेदारी दी गई कि वे समय-समय पर घर जाकर हालचाल लें. कई थानों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. 112 इमरजेंसी सेवा को सक्रिय किया गया ताकि, किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके.

कुछ क्षेत्रों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पुलिस और बुजुर्गों को जोड़ा गया, जिससे छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके. हालांकि पुलिस का कहना है कि वो हर घर तक रोज नहीं पहुंच सकते, इसलिए परिवार और समाज की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.
- अजय सिंह, एसएसपी, देहरादून -

बच्चों के माता-पिता से दूर रहने के कारण बुजुर्ग अकेले हो रहे हैं. (PHOTO- GettyImages)

सरकार की योजनाएं और वास्तविकता: उत्तराखंड सरकार भी बुजुर्गों की देखभाल के लिए वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और डे केयर सेंटर जैसी योजनाएं चला रही है. हालांकि, मुख्यमंत्री धामी के अपर सचिव बंशीधर तिवारी कुछ बड़े सवाल समाज कते सामने रख रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन को अपने स्तर पर सबकुछ करने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन वो परिवार को पूरा नहीं कर सकते, आपसी रिश्तों में अपनापन नहीं ला सकते हैं.

मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत माता पिता अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून से रिश्तों में अपनापन लाया जा सकता है? क्या अदालत के आदेश से बेटा मां के पास बैठकर दो घड़ी बातें करेगा? योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन भावनात्मक दूरी को भरने के लिए सामाजिक संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है. लिहाजा सरकार और पुलिस अपने स्तर पर सब कुछ कर रही है, लेकिन रिश्तों को तो अपने ही निभा सकते हैं.
- बंशीधर तिवारी, अपर सचिव, मुख्यमंत्री धामी -

उत्तराखंड में घर में अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपतियों की मौत की घटनाओं को झकझोरा (PHOTO- GettyImages)

पलायन और बदलता सामाजिक ढांचा: इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते 25 सालों में उत्तराखंड में रोजगार की कमी और बेहतर अवसरों की तलाश में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है. पहाड़ों से मैदानों की ओर और फिर महानगरों की ओर यह प्रवाह लगातार जारी है. संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने ले ली है. पहले जहां एक घर में दादा-दादी, माता-पिता और बच्चे साथ रहते थे. अब बुजुर्ग गांव या पुराने शहर में रह जाते हैं और बच्चे बाहर बस जाते हैं. तकनीक ने दूरी कम करने का दावा किया, लेकिन भावनात्मक दूरी कई बार बढ़ गई. वीडियो कॉल पर मुस्कान दिखती है, लेकिन बीमारी के समय हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता.

रिश्तों का आईना: हर मां बाप अपने बच्चों के लिए संघर्ष करते हैं. वो अपनी इच्छाएं त्यागकर बच्चों की पढ़ाई, करियर और भविष्य को प्राथमिकता देते हैं. लेकिन जीवन के सफर में उन्हें सिर्फ दवाइयों और पैसों की नहीं बल्कि साथ की जरूरत होती है.

बहरहाल, जब तक परिवार, समाज और प्रशासन मिलकर इस मुद्दे को संवेदनशीलता से नहीं देखेगा, तब तक ऐसे बंद दरवाजों के पीछे से आती खामोशी, हमें बार-बार झकझोरती रहेगी. यह खबर केवल एक घटना नहीं बल्कि रिश्तों के बदलते स्वरूप का दस्तावेज है. एक ऐसा दस्तावेज जिसे पढ़कर हर बेटे-बेटी को खुद से सवाल करना चाहिए.

ये केवल आम घटनाएं नहीं है, बल्कि समाज में बढ़ती दूरियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है. रोजी-रोटी के लिए घर से दूर बस रहे परिवारों का सत्य है. आधुनिक समाज में अपने आस-पास ही कई ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनमें कभी हंसी गूंजती थी, त्योहारों पर रंग बसरते थे, जहां पोते-पोती, माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-चाची जैसे रिश्ते सब एक सूत्र में मिलकर रहते थे. जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा, परिवार छोटे होते चले गए. फिर केवल माता-पिता और उनके बच्चे ही नजर आने लगे, और अब वो भी बिछड़ गए हैं. नौकरी और कामयाबी की चाह बच्चों के घर से दूर कर रही है और पीछे रह जा रहे हैं उनके बुजुर्ग होते मां-बाप.

ऐसा नहीं है कि सभी कामयाबी की दौड़ के लिए ही मां-बाप को छोड़ रहे हैं. कभी मजबूरी तो कभी किसी और कारण से बुजुर्ग अब अकेले होते जा रहे हैं. समाज को ये समझने की जरूरत है कि एक उम्र के बाद मां-बाप को भी अपने बच्चों की उसी तरह जरूरत होती है जैसे बच्चों को बचपन में उनकी होती है.

