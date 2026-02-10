ETV Bharat / bharat

दिल्ली में 'गुम' होता बचपन: क्या वाकई सुरक्षित हैं मासूम? आंकड़ों की जुबानी समझिए राजधानी में लापता बच्चों का पूरा 'सच'

2016 से अब तक गुमशुदा 6,931 बच्चों का सुराग नहीं: दिल्ली पुलिस के आधिकारिक डेटा के मुताबिक वर्ष 2016 से 15 जनवरी 2026 तक दिल्ली में कुल 60,694 बच्चे लापता हुए. इनमें से 53,763 बच्चों को दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रेस किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 6,931 बच्चे लापता हैं, जिनका पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा सकी है. इन आंकड़ों के पीछे हजारों परिवारों का अंतहीन इंतजार छिपा है. पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार के रहने वाले चिराग का 17 वर्षीय छोटा भाई मयंक 15 सितंबर 2024 से लापता है. मयंक मानसिक रूप से कमजोर है. घर से निकला मयंक आज भी उन हजारों बच्चों की फेहरिस्त में शामिल है, जिन्हें दिल्ली पुलिस तलाश नहीं पाई है. वहीं, दूसरी ओर परिवार आज भी मयंक की तलाश में दर दर भटक रहा है. चिराग व उनके परिवार को डर है कि मयंक को कहीं बंधुआ मजदूरी या शोषण का शिकार न बनाया जा रहा हो.

दिल्ली पुलिस के मैनुअल आंकड़ों के मुताबिक 2016 से जनवरी 2026 तक 18 साल से कम उम्र के 60,694 बच्चे लापता हुए, जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में करीब दोगुनी है. हालांकि पुलिस की बच्चों को ढूंढने की दर (ट्रेसिंग रेट) 88% से ज्यादा है, लेकिन अब तक नहीं मिले (येट टू बी ट्रेस्ड) बच्चों की संख्या 6,931 है. गुमशुदा बच्चों का ये आंकड़ा सिस्टम की मुस्तैदी पर सवाल खड़े करता है. विशेषकर 12 से 18 वर्ष की किशोरियां सबसे अधिक प्रभावित वर्ग हैं. पढ़िए इस एक्सप्लेनर में कि उम्र के किस पड़ाव पर बच्चे सबसे ज्यादा गायब हो रहे हैं और बीते एक दशक में दिल्ली पुलिस की सफलता और चुनौतियां क्या रही हैं.

नई दिल्ली/ धनंजय वर्मा: देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों की गुमशुदगी का मुद्दा पिछले कई दिनों से चर्चा के केंद्र में है. सोशल मीडिया पर फैलती खबरों व बढ़ती चिंताओं के बीच दिल्ली पुलिस को सार्वजनिक तौर पर सफाई तक देनी पड़ी है, लेकिन जब हम सरकारी रिकॉर्ड्स व उपलब्ध आंकड़ों की गहराई में जाते हैं, तो तस्वीर काफी साफ नजर आती है. वर्ष 2016 से लेकर जनवरी 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में हर साल हजारों बच्चे अपने घर की दहलीज से दूर हो जाते हैं.

दिल्ली में लापता बच्चे (ETV Bharat)

लड़कियां क्यों हैं ज्यादा निशाने पर? दिल्ली पुलिस का ये डेटा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लापता होने वाले बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में करीब दोगुनी है. 2016 से 15 जनवरी 2026 तक कुल 40,629 लड़कियां लापता हुईं, जबकि लड़कों की संख्या 20,065 रही. 35,641 लड़कियों को दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है. हालांकि 4,988 लड़कियां अभी तक बरामद नहीं हुई हैं. 12 से 18 वर्ष की किशोरियां सबसे अधिक लापता हुई हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे मानव तस्करी व शोषण जैसे गंभीर कारण भी होते हैं. हालांकि पुलिस अक्सर इसे 'प्रेम प्रसंग' का नाम देकर जांच को धीमी कर देती है.

गुमशुदा बच्चे का अभिभावक (ETV Bharat)

वर्ष 2025 का हाल चिंताजनक रहा: सिर्फ बीते वर्ष 2025 के आंकड़ों पर गौर करें तो स्थिति बेहद चिंताजनक रही है. कुल 5,915 बच्चे लापता हुए. जिनमें 1,632 लड़के और 4,283 लड़कियां थी. दिल्ली पुलिस सिर्फ 4,424 बच्चों को तलाश पाई है. 15 जनवरी 2026 तक की स्थिति के अनुसार अभी भी 1,491 बच्चे लापता हैं. इनमें 384 लड़के और 1,107 लड़कियां हैं. अभी भी लापता लड़कियों की संख्या लड़कों से ढाई गुना से ज्यादा है, जो लड़कियों के लापता होने की चिंताजनक स्थिति है.

दिल्ली में लापता बच्चे (ETV Bharat)

बच्चों को तलाशने में अभी कड़ी मेहनत की जरूरत: 6,931 लापता बच्चे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं बल्कि ये आंकड़े साबित कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को बच्चों को तलाशने में अभी कड़ी मेहनत की जरूरत है. जरूरत है कि हर थाने में एक समर्पित चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, सीसीटीवी कैमरों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए. बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक सर्च अभियान चलाया जाए. जब तक समाज व पुलिस मिलकर इसे प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक राजधानी की चकाचौंध में मासूमों का बचपन गुम होता रहेगा.

संजय त्यागी, संयुक्त पुलिस आयुक्त व जनसंपर्क अधिकारी, दिल्ली पुलिस (ETV Bharat)

क्या कहती है दिल्ली पुलिस:

''दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट अथवा भय का कोई कारण नहीं है. पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के महीने में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में कमी दर्ज की गई है. दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष व पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है. निर्धारित SOP के द्वारा लापता व्यक्तियों का तुरन्त पता लगाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें लापता बच्चों के मामलों को विशेष प्राथमिकता दी भी जाती है. सभी जिलों में dedicated Missing Persons Squads व क्राइम ब्रांच में Anti Human Trafficking Unit कार्य कर रही है. दिल्ली में बच्चों के लापता होने या अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है. अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है''. -संजय त्यागी, संयुक्त पुलिस आयुक्त व जनसंपर्क अधिकारी, दिल्ली पुलिस-



