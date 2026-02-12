ETV Bharat / bharat

नवजात बच्ची को इलाज के लिए भर्ती करवाया और 2.5 लाख में बेच दिया! डॉक्टर समेत पांच पर केस

भंडारा (महाराष्ट्र): गोंदिया जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक डॉक्टर ने कथित रूप से 10 दिन की नवजात बच्ची को 2.5 लाख रुपये में बेच दिया. मामले में पुलिस ने डॉक्टर समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से बच्ची को बरामद किया गया. मुख्य मास्टरमाइंड डॉक्टर और अन्य आरोपी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

क्या है घटना

2 फरवरी को महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर जानकारी दी गयी कि भंडारा जिले के मोहाड़ी तालुका में रहने वाली एक महिला के पास संदिग्ध रूप से 10 दिन की नवजात बच्ची है. इसके बाद जिला समन्वयक और कर्मचारियों की टीम महिला के घर पहुंची. जहां उन्हें बच्ची मिली. 3 फरवरी को महिला को आगे की पूछताछ के लिए भंडारा के महिला एवं बाल कल्याण विभाग में बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आईं.

इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के समन्वयक ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही वरठी पुलिस स्टेशन की एक टीम तुरंत महिला के घर पहुंची. वहां पता चला कि बच्ची के साथ एक फोर-व्हीलर से निकल चुकी है. पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और कुशारी फाटा पर एक गाड़ी को रोका. उस वाहन में एक महिला के पास वह बच्ची मिली. मिली जानकारी के अनुसार, वह बच्ची तीन महीने की है. लेकिन, जिस महिला को बेचा गया उसे 15 से 20 दिन का बताया गया.