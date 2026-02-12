ETV Bharat / bharat

नवजात बच्ची को इलाज के लिए भर्ती करवाया और 2.5 लाख में बेच दिया! डॉक्टर समेत पांच पर केस

आरोपी डॉक्टर ने कथित तौर पर बच्ची के बेहतर इलाज का झांसा देकर उसे अपने संरक्षण में लिया. इसके बाद, दूसरी महिला को सौंप दिया.

newborn baby girl selling
प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 4:34 PM IST

3 Min Read
भंडारा (महाराष्ट्र): गोंदिया जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक डॉक्टर ने कथित रूप से 10 दिन की नवजात बच्ची को 2.5 लाख रुपये में बेच दिया. मामले में पुलिस ने डॉक्टर समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से बच्ची को बरामद किया गया. मुख्य मास्टरमाइंड डॉक्टर और अन्य आरोपी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है.

क्या है घटना

2 फरवरी को महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर जानकारी दी गयी कि भंडारा जिले के मोहाड़ी तालुका में रहने वाली एक महिला के पास संदिग्ध रूप से 10 दिन की नवजात बच्ची है. इसके बाद जिला समन्वयक और कर्मचारियों की टीम महिला के घर पहुंची. जहां उन्हें बच्ची मिली. 3 फरवरी को महिला को आगे की पूछताछ के लिए भंडारा के महिला एवं बाल कल्याण विभाग में बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आईं.

इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के समन्वयक ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही वरठी पुलिस स्टेशन की एक टीम तुरंत महिला के घर पहुंची. वहां पता चला कि बच्ची के साथ एक फोर-व्हीलर से निकल चुकी है. पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और कुशारी फाटा पर एक गाड़ी को रोका. उस वाहन में एक महिला के पास वह बच्ची मिली. मिली जानकारी के अनुसार, वह बच्ची तीन महीने की है. लेकिन, जिस महिला को बेचा गया उसे 15 से 20 दिन का बताया गया.

माता-पिता की भूमिका संदिग्ध

बताया जाता है कि जन्म के समय बच्ची का वजन बहुत कम था, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां से छुट्टी मिलने के बाद भी बच्ची की हालत में सुधार नहीं हो रहा था. तब आरोपी डॉक्टर ने बच्ची के माता-पिता से कहा कि नागपुर की एक संस्था (NGO) की मदद से बच्ची को इलाज के लिए नागपुर भेजना जरूरी है. यह भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने यह कहकर बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया कि वहां माता-पिता की जरूरत नहीं है.

बच्ची को जन्म देने वाले माता-पिता इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को बताया कि वे गोंदिया के एक डॉक्टर की सलाह पर बच्ची को गोंदिया ले जा रहे थे. पुलिस मुख्य मास्टरमाइंड डॉ. नितेश बाजपेयी अब भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

