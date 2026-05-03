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पुणे में बच्ची से दुष्कर्म-हत्या मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित

पुणे में नाबालिग लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया. ( ANI )

पुणे : महाराष्ट्र के पुणे जिले में चार साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई है. इस जघन्य अपराध को लेकर व्यापक पैमाने पर आक्रोश फैल गया है.

पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को कहा, ‘‘दो महिलाओं सहित छह पुलिस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (SIT)गठित की गई है. जांच की प्रगति के आधार पर हम और अधिक अधिकारियों और कर्मियों को शामिल करेंगे. यह टीम मामले की गहन जांच करेगी.’’

पुणे जिले की भोर तहसील के एक गांव में चार साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और हत्या के आरोप में 65 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है.

पुलिस के मुताबिक,आरोपी ने कथित तौर पर शुक्रवार को लड़की को खाने का लालच दिया और उसे एक पशु बाड़े में ले गया, जहां उसने कथित तौर पर बच्ची का यौन उत्पीड़न किया और बाद में पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

अदालत ने आरोपी को सात मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है. इस अपराध के खिलाफ पर बड़े पैमाने पर आक्रोश और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं. प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की है.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा)विधायक रोहित पवार, शिवसेना नेता और विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरहे और भाजपा की राज्यसभा सदस्य मेधा कुलकर्णी सहित विभिन्न दलों के कई नेताओं ने पीड़िता के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की है.

इस बीच, बच्ची के पिता ने नेताओं से अपील की कि जब तक आरोपी को फांसी नहीं दे दी जाती, तब तक वे उनसे मिलने न आएं.