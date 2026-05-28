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देश के एक लाख से अधिक बच्चे लापता; लड़कियों की संख्या अधिक, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा Missing

24 घंटे के अंदर बच्चों को उनके परिजनों को सौंपें : पीठ ने अपने निर्देशों में यह भी कहा कि पुलिस जिन लापता बच्चों को बरामद कर लेती है, उन्हें 24 घंटे के अंदर ही उनके परिजनों को सौंप देना चाहिए. हालांकि अगर इस बात का कोई प्रमाण या संकेत हो कि बच्चों के परिजन अगर खुद ही किसी भी तरह की तस्करी या शोषण में शामिल हों तो जांच के बाद ही इस पर निर्णय लेना चाहिए. जबकि मौजूदा समय बच्चा बरामदगी के बावजूद पुलिस उसे परिजनों को सौंपने में कई बार ज्यादा वक्त ले लेती है. इससे बच्चा भी परेशान होता रहता है.

मुकदमों में अपहरण-तस्करी की धाराएं भी शामिल हों : पीठ ने कहा कि दर्ज किए मुकदमों में BNS (भारतीय न्याय संहिता) की वे धाराएं भी अनिवार्य रूप से लगानी जरूरी हैं जो बच्चों के अपहरण या उनकी तस्करी से जुड़ी हैं. यानी अब केवल साधारण गुमशुदगी दर्ज करने से ही काम नहीं चलेगा. किसी बच्चे के लापता होने पर अफसरों को शुरुआती जांच से ही केस में अपहरण होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करनी चाहिए. ऐसे केसों में तत्काल मुकदमा दर्ज होने पर जांच में गंभीरता आएगी, देरी से भी बचना आसान होगा.

पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बारे में जानिए : शीर्ष कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को भी निर्देश दिए. कहा कि देश के प्रत्येक थाने को एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाना चाहिए. इसके लिए नेटवर्क तैयार करें. लापता बच्चों और महिलाओं समेत मानव तस्करी पर आधारित केसों के लिए एक विशेष पोर्टल होना चाहिए. संबंधित थाने ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करें. गुमशुदगी की प्राथमिक सूचना मिलते ही बिना किसी प्रारंभिक जांच और अभिभावकों का इंतजार किए बिना तत्काल मुकदमा लिखें.

पीठ ने कहा कि गायब हुए बच्चे अक्सर तस्करी गिरोहों के शिकार बन जाते हैं. गुमशुदगी की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत FIR दर्ज करे. कोर्ट की टिप्पणी के बाद फिर से बच्चों की गुमशुदगी का मुद्दा गरमा गया है. ऐसे में इससे जुड़े कई सवालों के जवाब जानने जरूरी हो जाते हैं. लापता बच्चों के पीछे का कड़वा सच बयां करती ईटीवी भारत की इस खास रिपोर्ट में जानिए साल 2020 से 2024 तक कितने बच्चे लापता हुए?, इनमें लड़कों व लड़कियों की संख्या कितनी है?. किस राज्य में कितने बच्चे मिसिंग हैं?. इसके पीछे की वजह क्या है?.

मद्रास हाईकोर्ट में एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी. आरोप लगाया था कि साल 2011 में 19 सितंबर को चेन्नई से उनकी बेटी लापता हो गई. कई वर्षों तक हुई सुनवाई के बावजूद कोई नतीजा न निकलने पर पीड़ित ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली. 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की. न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने देशभर के थानों और गृह मंत्रालय के लिए अहम निर्देश जारी किए. कोर्ट ने माना कि 47 हजार बच्चे लापता हैं, हालांकि आंकड़ों के अनुसार यह संख्या इससे कहीं ज्यादा है.

हैदराबाद : बच्चों के लापता होने की घटनाएं हमेशा से ही देश-दुनिया को झकझोरती रहीं हैं. अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं. मौजूदा समय 18 साल से कम उम्र के देश के करीब एक लाख 47 हजार बच्चे लापता हैं. इनमें लड़कियों की संख्या अधिक है. पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में इस तरह के केस सबसे ज्यादा हैं. वहीं सिकिम्म-नागालैंड में सबसे कम हैं. इस गंभीर सामाजिक चुनौती पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई दिशा-निर्देश जारी किए.

एक लाख 11 हजार लड़कियां लापता, लड़कों की संख्या कम : NCRB (National Crime Records Bureau) की साल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 18 साल के कम उम्र के कुल एक लाख 47 हजार 175 बच्चे लापता हैं. इनमें लड़कों की संख्या 35 हजार 895 है. लड़कियों की संख्या एक लाख 11 हजार 271 है जबकि ट्रांसजेंडर (Third Gender) की संख्या 9 है. इस लिहाज से लापता होने वाले कुल बच्चों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा है. यानी लड़कियां इस मामले में ज्यादा असुरक्षित हैं.

लापता हो चुके बच्चों में लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

किन राज्यों के कितने ट्रांसजेंडर लापता? : डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा बच्चे पश्चिम बंगाल ले लापता हुए. यहां साल 2024 में कुल 22 हजार 742 बच्चे लापता हुए. इनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा रही. बच्चों के लापता होने के मामले में पूरे देश में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है. यहां 3849 लड़के जबकि 15282 लड़कियां लापता हुईं. वहीं ट्रांसजेंडर बच्चों की बात करें तो असम और महाराष्ट्र में ही ट्रांसजेंडर बच्चे लापता हुए. बाकी किसी भी राज्य से किसी भी ट्रांसजेंडर के लापता होने की जानकारी नहीं सामने आई.

पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बच्चे लापता. (Photo Credit; ETV Bharat)

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बच्चों के लापता होने की क्या हैं प्रमुख वजहें? : NHRC (National Human Rights Commission) के अनुसार बच्चों के लापता होने के पीछे की कई वजहें हैं. कई बार बाहरी या अजनबी लोग बच्चों का फिरौती आदि के लिए अपहरण कर लेते हैं. कई बार बच्चों को अपने आसपास के हालात रास नहीं आते हैं. वे वहां खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं. इसकी वजह से वह खुद ही घर छोड़कर निकल जाते हैं. ऐसे हालात के लिए काफी हद तक माता-पिता भी जिम्मेदार होते हैं. घर में चल रहे लड़ाई-झगड़े भी बच्चों की मानसिकता को प्रभावित करते हैं.

मानव तस्करी गिरोह में फंसते हैं बच्चे, धोखे का भी होते हैं शिकार : NHRC की रिपोर्ट के अनुसार कई बार बच्चे मानव तस्करी गिरोह के शिकार हो जाते हैं. वहीं कई बार बच्चों का अपहरण आपसी दुश्मनी की वजह से भी कर लिया जाता है. कई बार बच्चे शहरी चमक-दमक से प्रभावित हो जाते हैं. लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने की चाहत में वे ठगे जाते हैं. फिल्मों में काम, मॉडलिंग, बेहतर करियर आदि वादों का झांसा देकर उन्हें फंसा लिया जाता है. इसकी वजह से कई बच्चों को चाय की दुकानों, होटलों में भी काम करना पड़ता है.

साल 2020 से 2024 तक हर साल कितने बच्चे बरामद किए गए? : एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में लापता कुल बच्चों में से 15832 लड़कों जबकि 48717 लड़कियों को बरामद किया गया. इस साल कुल 64573 बच्चों की बरामदगी हो पाई. इसी तरह साल 2021 में कुल मिसिंग बच्चों में से 17845 लड़कों जबकि 58980 लड़कियों को पुलिस ने खोज निकाला. इस तरह इस साल कुल 76827 बच्चों की बरामदगी हो पाई. इसी तरह साल 2022 में कुल गुमशुदा बच्चों में से 20254 लड़कों जबकि 60281 लड़कियों को तलाशने में सफलता मिली. इस साल कुल 80561 बच्चे बरामद किए गए. इसी क्रम में साल 2023 में 155283 लड़के और 305585 लड़कियों का पता लगाया जा सका. इस साल कुल 460886 बच्चे बरामद किए गए. इसी तरह साल 2024 में 23902 लड़के और 74919 लड़कियों को खोज निकाला गया. इस तरह इस साल बरामद कुल बच्चों की संख्या 98826 रही.

साल 2020 से लेकर 2024 तक काफी बच्चे लापता हुए. (Photo Credit; ETV Bharat)

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साल 2020 से 2024 तक बच्चों का रिकवरी रेट भी जानिए : एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में लड़कों का रिकवरी रेट 54.6%, लड़कियों का 61.5% रहा. इस तरह कुल रिकवरी रेट 59.7% रहा. इसी तरह साल 2021 में लड़कों का रिकवरी रेट 57.2% जबकि लड़कियों का 65.5% रहा. साल का कुल रिकवरी रेट 63.3% रहा. साल 2022 में लड़कों का रिकवरी रेट 60%, जबकि लड़कियों का 64.1% रहा. साल का कुल रिकवरी रेट 63% रहा. साल 2023 में लड़कों का रिकवरी रेट 49.7% जबकि लड़कियों का 55 % रहा. साल का कुल रिकवरी रेट 53.1% रहा. वर्ष 2024 में लड़कों का रिकवरी रेट 66.6% जबकि लड़कियों का 67.3% रहा. इस तरह इस साल का कुल रिकवरी रेट 67.1% रहा.

इन्हीं वर्षों के दौरान मानव तस्करी के कितने मामले, कितनी गिरफ्तारी? : साल 2020 से लेकर 2024 तक मानव तस्करी के भी काफी मामले सामने आए. साल 2020 में 1377 लड़के जबकि 845 लड़कियां मानव तस्करी के शिकार हुए. इस दौरान कुल 2222 लोग मानव तस्करी के शिकार बने. इन मामलों में पुलिस की कार्रवाई में कुल 4966 आरोपी गिरफ्तार किए गए. साल 2021 में 1570 लड़के जबकि 1307 लड़कियां मानव तस्करी के चंगुल में फंसे. इस साल ऐसे कुल मामलों की संख्या 2877 रही. इन मामलों में एक साल में कुल 5755 गिरफ्तारियां हुईं. साल 2022 में 1819 लड़के जबकि 1059 लड़कियां मानव तस्करी के शिकार बने. इस साल कुल संख्या 2878 रही. इन मामलों में 5864 लोग पकड़े गए. इसी तरह साल 2023 में 1670 लड़के, 1015 लड़कियां मानव तस्करी के शिकार बने. कुल केसों की संख्या 2687 रही. इन मामलों में 6024 लोग अरेस्ट हुए. साल 2024 में इसी संदर्भ में लड़कों की संख्या 1384 जबकि लड़कियों की संख्या 913 रही. कुल संख्या 2297 रही. 5904 लोग सलाखों के पीछे पहुंचे.

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