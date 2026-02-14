ETV Bharat / bharat

पहले मां से दोस्ती...फिर अस्पताल से बच्चे को लेकर हुई फरार, पुलिस ने किडनैपर पर ऐसे कसा शिकंजा

त्रिची के महात्मा गांधी मेमोरियल सरकारी अस्पताल ( ETV Bharat )

त्रिची: तमिलनाडु में पुलिस ने सरकारी अस्पताल से किडनैप हुए बच्चे को 7 घंटे के अंदर बचा लिया है. साथ ही पुलिस ने अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है. बच्चे की मां सुकन्या ने बताया कि ,अस्पताल में उसकी पहचान एक अनजान महिला से हुई थी, जिसने अपना नाम मीनाक्षी बताया था. सुकन्या, त्रिची जिले के थुरैयूर के रहने वाले विग्नेश की पत्नी है. गर्भवती सुकन्या को 11 तारीख को डिलीवरी के लिए त्रिची के महात्मा गांधी मेमोरियल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसने उसी दिन एक बच्चे को जन्म दिया. इस दौरान उसकी चचेरी बहन प्रेमा भी उसके साथ थी. इसी बीच, सुकन्या की जान-पहचान उसी वार्ड में इलाज के लिए आई एक महिला से हुई. उसने सुकन्या से अपना नाम मीनाक्षी बताकर जान पहचान की और उससे बात की थी. महिला ने समय-समय पर सुकन्या की मदद भी की थी. इसी दौरान सुकन्या ने महिला से कहा कि वह आज सुबह बच्चे को वैक्सीन लगवाने जा रही है. इस पर अपना नाम मीनाक्षी बताने वाली महिला ने कहा कि वह खुद जाकर बच्चे को वैक्सीन लगवाएगी. उसके बाद महिला बच्चे को लेकर चली गई. जब महिला काफी देर बाद वापस नहीं आई, तो सुकन्या को शक हुआ और उसने पूरे अस्पताल में तलाशी ली. लेकिन महिला और बच्चा नहीं मिले. इस बारे में जानकारी मिलने पर सुकन्या के माता-पिता ने काफी देर तक बच्ची को ढूंढा, लेकिन बच्ची अस्पताल परिसर में कहीं नहीं मिली.