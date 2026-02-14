ETV Bharat / bharat

पहले मां से दोस्ती...फिर अस्पताल से बच्चे को लेकर हुई फरार, पुलिस ने किडनैपर पर ऐसे कसा शिकंजा

खुद का नाम मीनाक्षी बताने वाली महिला ने सुकन्या के नवजात शिशु को धोखे से लेकर फरार हो गई.

child-kidnapped-from-trichy-government-hospital-rescued
त्रिची के महात्मा गांधी मेमोरियल सरकारी अस्पताल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 5:27 PM IST

त्रिची: तमिलनाडु में पुलिस ने सरकारी अस्पताल से किडनैप हुए बच्चे को 7 घंटे के अंदर बचा लिया है. साथ ही पुलिस ने अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है. बच्चे की मां सुकन्या ने बताया कि ,अस्पताल में उसकी पहचान एक अनजान महिला से हुई थी, जिसने अपना नाम मीनाक्षी बताया था.

सुकन्या, त्रिची जिले के थुरैयूर के रहने वाले विग्नेश की पत्नी है. गर्भवती सुकन्या को 11 तारीख को डिलीवरी के लिए त्रिची के महात्मा गांधी मेमोरियल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसने उसी दिन एक बच्चे को जन्म दिया. इस दौरान उसकी चचेरी बहन प्रेमा भी उसके साथ थी.

इसी बीच, सुकन्या की जान-पहचान उसी वार्ड में इलाज के लिए आई एक महिला से हुई. उसने सुकन्या से अपना नाम मीनाक्षी बताकर जान पहचान की और उससे बात की थी. महिला ने समय-समय पर सुकन्या की मदद भी की थी.

इसी दौरान सुकन्या ने महिला से कहा कि वह आज सुबह बच्चे को वैक्सीन लगवाने जा रही है. इस पर अपना नाम मीनाक्षी बताने वाली महिला ने कहा कि वह खुद जाकर बच्चे को वैक्सीन लगवाएगी. उसके बाद महिला बच्चे को लेकर चली गई. जब महिला काफी देर बाद वापस नहीं आई, तो सुकन्या को शक हुआ और उसने पूरे अस्पताल में तलाशी ली. लेकिन महिला और बच्चा नहीं मिले. इस बारे में जानकारी मिलने पर सुकन्या के माता-पिता ने काफी देर तक बच्ची को ढूंढा, लेकिन बच्ची अस्पताल परिसर में कहीं नहीं मिली.

पुलिस ने 7 घंटे में बच्चे को किडनैपर के चंगुल से छुड़ाया
मामले की पुलिस स्टेशन में परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई. अस्पताल आई पुलिस ने सुकन्या के रिश्तेदारों के साथ पूरे अस्पताल की तलाशी ली. उन्होंने यह भी जांच की कि क्या अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में बच्चे के अपहरण की घटना रिकॉर्ड हुई थी.

पुलिस को सीसीटीवी फुटेज की जांच में अस्पताल परिसर में लगे एक कैमरे में एक महिला बच्चे को लेकर ऑटो में बैठते हुए दिखी. इस CCTV फुटेज और उस खास महिला की सेल फोन टावर पहचान के आधार पर, पुलिस ने थुरैयूर के पास किडनैपर को गिरफ्तार कर बच्चे को बचा लिया. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि, पुलिस ने 7 घंटे के अंदर बच्चे कोन अपहरणकर्ता के चंगुल से बचाया.

अपराधी का कबूलनामा
पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं. पता चला कि बच्चे को किडनैप करने वाली महिला सलेम जिले के धम्ममपट्टी की रहने वाली मीनाक्षी थी. उसने कबूल किया है कि लंबे समय से बच्चा न होने पर उसने निराशा में बच्चे को किडनैप किया था. पुलिस ने कहा कि बचाया गया बच्चा स्वस्थ है और जल्द ही उसे त्रिची हॉस्पिटल में बच्चे की मां को सौंप दिया जाएगा.

