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हरियाणा: 250 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम, रेस्क्यू में जुटी सेना और NDRF की टीम

अंबाला: धन्योड़ा गांव के खेत में चार साल का बच्चा 250 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया. बच्चा निरवैर सिंह पिता के साथ खेत में दादा के लिए खाना लेकर आया था. खेत में पहुंचने के बाद पिता भी दादा के साथ खेत के काम में जुट गया. इस दौरान बच्चा खेलते वक्त 250 फीट गहरे खुले बोरवेल में जा गिरा. परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर सेना और एनडीआरएफ की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची. फिलहाल बच्चे का रेस्क्यू अभियान जारी है.

बोरवेल में गिरा बच्चा: बोरवेल में गिरे बच्चे के मामा ने बताया कि "भांजा निरवैर सिंह अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहे दादा के लिए खाना लेकर आया था. उसके पिता भी खेत में काम करने लगे. अचानक बच्चा खाली पड़े अंधे बोरवेल में गिर गया. सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी का माहौल फैल गया. आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए. जिला प्रशासन तथा एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई हैं. उम्मीद है कि जल्द ही बच्चे को बोरवेल से निकाल लिया जाएगा."