बच्चों का शोषण अस्वीकार्य, CSEAM मामलों से निपटने के लिए कानूनी सख्ती जरूरी, बोले विशेषज्ञ
CSEAM का मतलब उन तस्वीरों, वीडियो से है जिनमें बच्चों का शोषण, या उन्हें कामुक व्यवहार के साथ दिखाया जाता है. संतु दास की रिपोर्ट...
Published : July 7, 2026 at 6:05 PM IST
नई दिल्ली: 'इंस्टाग्राम' पर प्रसारित कथित बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) के बारे में हाल ही में आई एक रिपोर्ट को देखते हुए, बाल अधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि बच्चों का शोषण अस्वीकार्य है और उन्होंने CSEAM मामलों से निपटने के लिए कानूनों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है.
ऑनलाइन बच्चों का यौन शोषण, जिसमें CSEAM भी शामिल है, एक ऐसा अपराध है जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है और बच्चों के अधिकारों और उनके बचपन का गंभीर उल्लंघन दिखाता है.
CSEAM का मतलब उन तस्वीरों और वीडियो से है जिनमें बच्चों का यौन शोषण, शोषण या उन्हें कामुक व्यवहार के साथ दिखाया जाता है. ये सामग्री पीड़ितों को शोषण के लगातार चक्र में फंसाती हैं, उनकी इज्जत छीन लेती हैं और डिजिटल स्पेस में उनकी तकलीफ को बढ़ाती हैं.
बाल यौन शोषण CSEAM का ऑनलाइन खतरा एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इसका पीड़ितों पर बहुत बुरा और लंबे समय तक चलने वाला असर होता है.
सरकार ने शुरू की कार्रवाई
मीडिया रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा (Meta) को सख्त नोटिस जारी किया है और एक सप्ताह के अंदर मामले पर विस्तृत जानकारी मांगी है. सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने इंस्टाग्राम से CSEAM को बढ़ावा देने वाले और उस तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को हटाने को कहा है.
इसके अलावा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने इंस्टाग्राम पर चल रहे कथित CSEAM पर खुद संज्ञान लिया है.
भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध
हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 'भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट' के अनुसार, 2024 में देश भर में बच्चों के खिलाफ कुल 1,87,702 अपराध दर्ज किए गए. इनमें राज्यों से 1,78,460 और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से 9,242 अपराध शामिल हैं. केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली में 7,662 के साथ सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए.
वर्ष 2024 के दौरान, भारत को लगभग 24 लाख साइबर टिपलाइन (Cyber Tipline) प्राप्त हुईं. साइबर टिपलाइन एक रिपोर्टिंग तंत्र है, जिसका उपयोग बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) या आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है.
जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (जेआरसी) का साझेदार इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी), जो देश भर में बाल अधिकारों के लिए काम करने वाला एक नेटवर्क है, ने 142,806 साइबर टिपलाइन रिपोर्टों की जांच करने में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को तकनीकी सहायता प्रदान की.
इस समर्थन से जांच एजेंसियों की कार्रवाई करने लायक खुफिया जानकारी को प्राथमिकता देने, जांच में तेजी लाने, पीड़ितों और अपराधियों की पहचान करने और समय पर कानूनी दखल देने की क्षमता बढ़ी है. JRC ने मंगलवार को दावा किया कि वह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, केरल जैसे अलग-अलग राज्यों में जांच एजेंसियों की क्षमता बनाने के लिए काम कर रहा है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, बाल अधिकार विशेषज्ञ रवि कांत, जो जेआरसी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, ने कहा, "जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस (JRCA) द्वारा हासिल ऐतिहासिक निर्णय अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि बिचौलिए न केवल बाल अश्लील सामग्री को हटाने के लिए बाध्य होंगे, बल्कि पॉक्सो अधिनियम और उसके नियमों के तहत निर्दिष्ट तरीके से संबंधित पुलिस इकाइयों को ऐसी सामग्री की तत्काल रिपोर्ट भी करेंगे, अन्यथा, यह आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत दायित्व से छूट का दावा नहीं कर सकता है और अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा."
उन्होंने कहा, "बच्चों के शोषण पर कोई समझौता नहीं हो सकता. जब उनकी सुरक्षा की बात आती है तो कोई समझौता नहीं हो सकता. सुप्रीम कोर्ट का संदेश स्पष्ट है: जहां भी बिचौलिए बच्चों के शोषण को बढ़ावा देते हैं या उससे फायदा उठाते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए और उन पर मुकदमा चलना चाहिए."
कांत ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन सुनिश्चित करना चाहिए.
इस मामले पर गहरी चिंता जताते हुए, एक और बाल अधिकार विशेषज्ञ मिगुएल दास (Miguel Das) ने ईटीवी भारत को बताया, "इनमें से कुछ टेक कंपनियों के पास वर्षों से संसाधन हैं. एक समय ऐसा आता है जब बच्चों की सुरक्षा में नाकामी, नाकामी नहीं रहती और एक विकल्प बन जाती है."
मेटा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब एक ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन वाला प्लेटफॉर्म बाल यौन शोषण सामग्री को अपने सर्वर पर प्रसारित होने से नहीं रोक सकता या रोकना नहीं चाहता, तो सभी प्रकार के स्पष्टीकरण समाप्त हो जाते हैं.
दास, जो उत्साह चाइल्ड राइट्स ऑर्गनाइजेशन के फाउंडर हैं, ने आगे कहा, "MeiTY को सलाह बंद करके कार्रवाई शुरू करने की जरूरत है."
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