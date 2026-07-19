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गुजरात: जामनगर में चांदीपुरा वायरस से बच्चे की मौत, मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 13

दो और बच्चों का जीजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और स्वास्थ्य अधिकारी पुणे से टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.

Health workers treating Chandipura virus patients in Gujarat.
गुजरात में चांदीपुरा वायरस के मरीजों का इलाज करते स्वास्थ्य कर्मचारी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 19, 2026 at 4:54 PM IST

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जामनगर (गुजरात): गुजरात में चांदीपुरा वायरस की स्थिति और चिंताजनक हो गई है. जामनगर में चांदीपुरा वायरस की वजह से दो साल के बच्चे की मौत हो गई. राज्य में इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 13 हो गई है.

बता दें कि राज्य के साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, पंचमहल, खेड़ा और गांधीनगर में चंडीपुरा वायरस के मामले सामने आए थे. जामनगर के रवि पार्क इलाके में रहने वाले दो साल के बच्चे की इलाज के दौरान संदिग्ध चांदीपुरा वायरस के कारण मौत हो गई, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है और लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है.

बताया जाता है कि बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई. बच्चे को गंभीर हालत में तुरंत इलाज के लिए जामनगर के मशहूर जीजी अस्पताल ले जाया गया. बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे बाल चिकित्सा विभाग के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों की एक टीम ने गहन इलाज शुरू किया. हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चे की हालत में सुधार नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई.

रिपोर्ट आने के बाद ही आधिकारिक पुष्टि होगी
इस मामले में, जीजी अस्पताल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनल शाह ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत में बताया कि जिस बच्चे की मौत हुई, उसमें चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध लक्षण थे. हालांकि, बच्चे की लैब जांच की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है. पुणे लैब में भेजे गए इस सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही आधिकारिक तौर पर कहा जा सकेगा कि बच्चे की मौत चांदीपुरा वायरस से हुई या किसी अन्य कारण से.

दो अन्य बच्चे भी इलाजरत
चिंता की बात यह है कि जीजी अस्पताल में दो अन्य बच्चे भी संदिग्ध चांदीपुरा वायरस के लक्षणों की वजह से इलाज करा रहे हैं. इन दोनों बच्चों के सैंपल भी लैब जांच के लिए भेजे गए हैं और उनकी रिपोर्ट का इंतजार है. फिलहाल, डॉक्टरों की एक टीम लगातार इन बच्चों की निगरानी कर रही है.

स्वास्थ्य विभाग की अपील
चांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाता है और सैंड फ्लाई (रेत की मक्खी) के काटने से फैलता है. अगर बच्चों में अचानक तेज बुखार, उल्टी या बेहोशी जैसे लक्षण दिखें, तो बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क करना बहुत जरूरी है.

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