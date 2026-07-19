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गुजरात: जामनगर में चांदीपुरा वायरस से बच्चे की मौत, मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 13

जामनगर (गुजरात): गुजरात में चांदीपुरा वायरस की स्थिति और चिंताजनक हो गई है. जामनगर में चांदीपुरा वायरस की वजह से दो साल के बच्चे की मौत हो गई. राज्य में इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 13 हो गई है.

बता दें कि राज्य के साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, पंचमहल, खेड़ा और गांधीनगर में चंडीपुरा वायरस के मामले सामने आए थे. जामनगर के रवि पार्क इलाके में रहने वाले दो साल के बच्चे की इलाज के दौरान संदिग्ध चांदीपुरा वायरस के कारण मौत हो गई, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है और लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है.

बताया जाता है कि बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई. बच्चे को गंभीर हालत में तुरंत इलाज के लिए जामनगर के मशहूर जीजी अस्पताल ले जाया गया. बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे बाल चिकित्सा विभाग के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों की एक टीम ने गहन इलाज शुरू किया. हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चे की हालत में सुधार नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई.

रिपोर्ट आने के बाद ही आधिकारिक पुष्टि होगी

इस मामले में, जीजी अस्पताल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनल शाह ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत में बताया कि जिस बच्चे की मौत हुई, उसमें चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध लक्षण थे. हालांकि, बच्चे की लैब जांच की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है. पुणे लैब में भेजे गए इस सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही आधिकारिक तौर पर कहा जा सकेगा कि बच्चे की मौत चांदीपुरा वायरस से हुई या किसी अन्य कारण से.